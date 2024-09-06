BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 13 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 13 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
13 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.975 TL
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 89 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın