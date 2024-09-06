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BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 13 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 13 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.09.2024 - 11:25

13 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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👇

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL

Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL
  • 3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

  • 8 Kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

  • 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.975 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.975 TL

  • Buzdolabı 10.975 TL

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TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.975 TL

TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.975 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Led Google Tv 17.975 TL

  • Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 7.290 TL

  • Philips Air Fryer 4.975 TL

  • Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL

  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.290 TL

  • Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 4.490 TL

  • Fakir Tea B More Çay Makinesi 1.090 TL

  • Fakir Execute 2 Blade 15'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 995 TL

  • Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

  • Nautica Sport Tumbler Termos 502 ml 699 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

  • Buffalo-F E-Bike 49.975 TL

  • Polosmart Kablosuz Işıklı Silindir Speaker 265 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 299 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 229 TL

  • Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre 399 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 349 TL

İndirimde yer alan elektrikli bisiklet modellerine buradan göz atmayı unutmayın. 

Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL

Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL

  • Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 595 TL

  • Chef's Sütlük 149 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL

  • Tefal Sahan 529 TL

  • Tefal Simplicty Tava 599 TL

  • Tefal Servis Seti 3'lü 199 TL

  • Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 79 TL

  • Tefal Manuel Rondo 549 TL

  • Alpina Peynir Bıçağı 2'li 99 TL

  • Naturalove Metal Saplı Sunum/Kesme Tahtası Çeşitleri 119 TL

  • Alpina Çok Amaçlı Mutfak Makası 99 TL

  • Kare Badya 39,50 TL

  • Tekli Ayakkabı Rampası 17,50 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 500 ml 12,50 TL

  • Bölmeli Poşet Çay Kutusu 49 TL

  • Tablet Mop Temizlik Seti 169 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 34,50 TL

  • Tek Fiyat Ürünler 17,50 TL

  • Fonksiyonel Askı Çeşitleri 29,50 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 89 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 89 TL

  • Namaz Elbisesi 199 TL

  • Kadın Pantolon 129 TL

  • Penye Şal 75 TL

  • Koltuk Örtüsü 129 TL

  • Koltuk Şalı 79 TL

  • Valiz Organizer Set 6'lı 79 TL

  • Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL

  • Tekli Karma Bebek Body 52,50 TL

  • Yüz Havlusu 69 TL

  • Masa Örtüsü 49,50 TL

  • El Havlusu 29,50 TL

  • Kapı Önü Paspas 49,50 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 85 TL

  • Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 99 TL

İndirimli çekmece düzenleyicilere buradan göz atabilirsiniz.

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