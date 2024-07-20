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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 10:02

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Bu içerik 19.07.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Büyük Premium İndirimi ve Prime Day İndirimleri çakıştı... Herkes için karlı geçen bu haftanın indirimli yıldız parçalarının bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz.

Moda ürünleri ve birbirinden güzel kıyafetler de Büyük Premium İndiriminden nasibini aldı. Aşağıdaki içerikte sizin için inanılmayacak fiyatlara inen birkaç ürünü derledik.

Güneş gözlüksüz bir yaz hayal edemiyoruz 😎 Rayban ve Miu Miu markalarının trend ve şık gözlüklerinde de Büyük Premium İndirimi vardı. Aşağıda bulabilirsiniz.

Deodorantlar da bu indirim döneminde alınabilecek cazip fiyatlara inen ürünlerden biriydi. İndirimli erkek deodorantlarından en sevilenlerini aşağıda derledik.

Philips'in küçük ev aletleri ve kişisel bakım aletleri konusundaki başarısını ve kalitesini bilen bilir. Tıraş makinesi, epilatör, saç düzleştirici gibi her eve lazım olan ürünlerde sepette net %10 indirim fırsatını kaçırmamak için sizi aşağıdaki içeriğe alalım.

17 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Şok Aktüel kataloğunda, Karcher SV 7 Buharlı Temizleyici ve Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi, bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında Wiami Airfyer, Samsung Beyaz Ev Eşyaları ve mutfak modülleri, mobilyalar vardı.

Apple ürünleri, sık sık indirime girmediği için Büyük Premium Fırsatları ve Prime Day'de en çok ilgi gören markalardan biri oldu. Aşağıdaki içerikte Apple Watch, iPhone 14, iPad, AirPods gibi sevilen Apple ürünlerini derledik.

Güneş ışınlarına karşı korunmayı ihmal etmemelisiniz! 🌞 La Roche Posay, Avene, Cosmed gibi seveceğiniz markalardan olduğunu düşündüğümüz, her cilt tipine ve ihtiyaca uygun güneş koruyucuları aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.

Kahveseverleri ilgilendiren içerik geldi! Prime Day ve Büyük Premium Günleri'nde, uygun fiyatları ile en çok rağbet gören ürünlerden biri de kahve makineleriydi. Filtre kahve makinesi, Türk Kahvesi makinesi, Espresso makinesi ve daha fazlası aşağıdaki içerikte.

200 TL Altı Fırsatlar, Bilgisayar ve Tablet İndirimleri, Ev ve Yaşam Kategorisi Fırsatları ve daha fazlası... Prime Day İndirimlerinin öne çıkan kategorilerini ve markalarını aşağıda derledik.

Hem kaliteli hem kullanışlı hem de şık bir termos almak isteyenler, Prime Day Fırsatları kapsamında fiyatı düşen Stanley termoslara şans vermeli... Aşağıda derledik.

Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! Clinique Black Honey Renkli Dudak Nemlendiricisi, OGX Biotin&Collagen Şampuan, Kiko Milano şeffaf pembe makyaj çantası gibi görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.

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Yediden yetmişe LEGO sevmeyen yoktur diye düşünüyoruz... Yapması aşırı keyifli olan birbirinden güzel indirimli LEGO setlerini aşağıda derledik.

Kitap kurtlarını mutlu edecek indirimle geldik! Prime Day İndirimleri kapsamında kitaplarda 4 al 3 öde kampanyası başladı.. Aşağıdaki içerikte sizin için seçtiğimiz kitapları bulabilirsiniz.

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