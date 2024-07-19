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Prime Day Fırsatı'nı Kaçırmamanız Gereken En Çok Sevilen İndirimli Kitaplar

etiket Prime Day Fırsatı'nı Kaçırmamanız Gereken En Çok Sevilen İndirimli Kitaplar

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 17:06

Prime Day indirimleri başladı!En çok sevilen kitaplarda 4 al 3 öde ve 500 TL üzerine %10 indirim fırsatı başladı. İndirimin yıldız parçaları olan kitapları sizin için derledik.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 19.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Bu üründe Prime üyelerine özel 4 al 3 öde fırsatı var. Ayırca Prime Fırsatları kapsamında sadece 82,50 TL.

Burada.

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2. Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

2. Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

Bu üründe Prime üyelerine özel 4 al 3 öde fırsatı var. Ayırca Prime Fırsatları kapsamında sadece 143,98 TL.

Burada.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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3. İnsanlar - Matt Haig

3. İnsanlar - Matt Haig

Bu üründe Prime üyelerine özel 4 al 3 öde fırsatı var. Ayırca Prime Fırsatları kapsamında sadece 106,50 TL.

Burada.

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4. Körlük - Jose Saramago

4. Körlük - Jose Saramago

Bu üründe Prime üyelerine özel 4 al 3 öde fırsatı var. Ayırca Prime Fırsatları kapsamında sadece 136,50 TL.

Burada.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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5. Atomik Alışkanlıklar - James Clear

5. Atomik Alışkanlıklar - James Clear

Bu üründe Prime üyelerine özel 4 al 3 öde fırsatı var. Ayırca Prime Fırsatları kapsamında sadece 134,90 TL.

Burada.

Amazon Prime üyesi olmak için tıklayın.

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6. Zamanı Durdurmanın Yolları - Matt Haig

6. Zamanı Durdurmanın Yolları - Matt Haig

Bu üründe Prime üyelerine özel 4 al 3 öde fırsatı var. Ayırca Prime Fırsatları kapsamında sadece 113,00 TL.

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Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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7. Labirent - Batı ve Hasımları - Amin Maalouf

7. Labirent - Batı ve Hasımları - Amin Maalouf

Bu üründe Prime üyelerine özel 4 al 3 öde fırsatı var. Ayırca Prime Fırsatları kapsamında sadece 106,50 TL.

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8. Kızıl Veba - Jack London

8. Kızıl Veba - Jack London

Bu üründe Prime üyelerine özel 4 al 3 öde fırsatı var. Ayırca Prime Fırsatları kapsamında sadece 22,71 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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9. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

9. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

Bu üründe Prime üyelerine özel 4 al 3 öde fırsatı var. Ayırca Prime Fırsatları kapsamında sadece 48,00 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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10. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

10. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Bu üründe Prime üyelerine özel 4 al 3 öde fırsatı var. Ayırca Prime Fırsatları kapsamında sadece 107,00 TL.

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11. Yaşamak - Yu Hua

11. Yaşamak - Yu Hua

Bu üründe Prime üyelerine özel 4 al 3 öde fırsatı var. Ayırca Prime Fırsatları kapsamında sadece 92,85 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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