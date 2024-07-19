Prime Day Fırsatı'nı Kaçırmamanız Gereken En Çok Sevilen İndirimli Kitaplar
Prime Day Fırsatı'nı Kaçırmamanız Gereken En Çok Sevilen İndirimli Kitaplar
Prime Day indirimleri başladı!En çok sevilen kitaplarda 4 al 3 öde ve 500 TL üzerine %10 indirim fırsatı başladı. İndirimin yıldız parçaları olan kitapları sizin için derledik.
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Bu içerik 19.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
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2. Seninle Başlamadı - Mark Wolynn
3. İnsanlar - Matt Haig
4. Körlük - Jose Saramago
5. Atomik Alışkanlıklar - James Clear
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6. Zamanı Durdurmanın Yolları - Matt Haig
7. Labirent - Batı ve Hasımları - Amin Maalouf
8. Kızıl Veba - Jack London
9. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai
10. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
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11. Yaşamak - Yu Hua
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