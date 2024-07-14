Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 13.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Bade Natural Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği %100 Doğal ve Saf 100 ml
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2. Opalescence Whitening Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr, 100 ml
3. Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Diyet Takviyesi Kolajen (500 gr) - 50 Günlük
4. KikoMilano Kiko Makyaj Çantası - Mini Pochette 01
5. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey
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6. The Ceel Cilt Beyazlatıcı Aydınlatıcı Bakım Kremi - Glutatyon, Alpha Arbutin & Kojik Asit Etkili 50 ml
7. NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi, Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi (200 ml)
8. Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı 2'li
9. NIVEA Yüz Yıkama Köpüğü Canlandırıcı, Normal Ciltler 150 ml
10. Le Petit Marseillais Organik Vanilya Sütü Duş Jeli (400 ml)
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11. OGX Biotin ve Kolajen Şampuan
12. The Purest Solutions Güneş Koruyucu Krem SPF 50
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