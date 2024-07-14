Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Hediye
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 10:31

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 13.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bade Natural Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği %100 Doğal ve Saf 100 ml

1. Bade Natural Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği %100 Doğal ve Saf 100 ml

Bade Natural Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği, %100 doğal ve saf formülüyle saçlarınızı kökten uca güçlendirir. Biberiye suyu içeriği, saç derisini canlandırarak saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. 100 ml boyutundaki bu saç toniği, düzenli kullanımda saç dökülmesini azaltır ve saçların doğal yapısını korur, sağlıklı uzamasını destekler.

Burada.

Hepsiburada

2. Opalescence Whitening Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr, 100 ml

2. Opalescence Whitening Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr, 100 ml

Opalescence Whitening Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu, 133 gr/100 ml boyutuyla dişlerinizde etkili bir beyazlatma sağlar. Ferahlatıcı nane aroması ile ağızda tazelik hissi bırakırken, özel formülü sayesinde diş lekelerini nazikçe giderir ve diş minesini korur. Düzenli kullanımda daha beyaz ve sağlıklı bir gülüşe kavuşmanıza yardımcı olan bu diş macunu, dişlerinizi güçlendirir ve ağız hijyeninizi en üst seviyede tutar.

Burada.

Hepsiburada

3. Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Diyet Takviyesi Kolajen (500 gr) - 50 Günlük

3. Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Diyet Takviyesi Kolajen (500 gr) - 50 Günlük

Kiperin Collagen, %100 saf ve doğal formülü ile cildinize, saçlarınıza ve tırnaklarınıza ihtiyacı olan kolajeni sağlar. Yüksek biyoaktif ve biyoyararlı çift hidrolize edilmiş toz peptitler içerir, bu sayede vücutta kolayca emilir ve maksimum fayda sağlar. 500 gramlık ambalajı ile 50 günlük kullanım sunan bu diyet takviyesi, düzenli kullanımda cilt elastikiyetini artırır, saç ve tırnak sağlığını destekler.

Burada.

Hepsiburada

4. KikoMilano Kiko Makyaj Çantası - Mini Pochette 01

4. KikoMilano Kiko Makyaj Çantası - Mini Pochette 01

KikoMilano Kiko Makyaj Çantası - Mini Pochette 01, kompakt ve şık tasarımıyla makyaj malzemelerinizi düzenli bir şekilde taşımanızı sağlar. Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş bu çanta, hem dayanıklıdır hem de kolayca temizlenebilir. Pratik boyutu sayesinde çantanızda yer kaplamadan her an yanınızda taşıyabileceğiniz bu makyaj çantası, seyahatlerinizde ve günlük kullanımda mükemmel bir yardımcıdır.

Burada.

Hepsiburada

5. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

5. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey, ikonik rengi ve hafif yapısıyla dudaklarınıza doğal bir güzellik kazandırır. Yarı şeffaf formülü, her cilt tonuna uyum sağlar ve dudaklarınızda taze, nemli bir görünüm bırakır. Hafif ve nemlendirici yapısı sayesinde günlük kullanım için idealdir, dudakları kurutmadan gün boyu rahatlıkla kullanılabilir.

Burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. The Ceel Cilt Beyazlatıcı Aydınlatıcı Bakım Kremi - Glutatyon, Alpha Arbutin & Kojik Asit Etkili 50 ml

6. The Ceel Cilt Beyazlatıcı Aydınlatıcı Bakım Kremi - Glutatyon, Alpha Arbutin & Kojik Asit Etkili 50 ml

The Ceel Cilt Beyazlatıcı Aydınlatıcı Bakım Kremi, glutatyon, alpha arbutin ve kojik asit içeren formülü ile cilt tonunu eşitler ve cilde aydınlık bir görünüm kazandırır. 50 ml'lik bu krem, ciltteki koyu lekeleri ve renk farklılıklarını hedef alarak daha pürüzsüz ve parlak bir cilt sağlar. Düzenli kullanımda cildi besler, nemlendirir ve daha genç bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.

Burada.

Hepsiburada

7. NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi, Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi (200 ml)

7. NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi, Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi (200 ml)

NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi, yüksek etkili güneş koruması ve yoğun nemlendirme özelliği sunar. Suya dayanıklı formülü ile cildinizi güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korurken, nemlendirici bileşenleri sayesinde cildinizi gün boyu yumuşak ve nemli tutar. Pratik sprey formu ile kolayca uygulanabilir ve 200 ml'lik boyutu ile uzun süreli kullanım sağlar, plajda veya açık hava etkinliklerinde ideal bir seçenektir.

Burada.

Amazon

8. Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı 2'li

8. Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı 2'li

Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunar. Özel tasarımı ve kayganlaştırıcı şeritleri sayesinde cildinizi korur ve yumuşak bir tıraş sağlar. 2'li paket, seyahatlerinizde veya günlük kullanımda kolaylıkla yanınızda taşıyabileceğiniz bir seçenek sunar, pürüzsüz ve uzun süre kalıcı sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Burada.

Amazon

9. NIVEA Yüz Yıkama Köpüğü Canlandırıcı, Normal Ciltler 150 ml

9. NIVEA Yüz Yıkama Köpüğü Canlandırıcı, Normal Ciltler 150 ml

NIVEA Yüz Yıkama Köpüğü Canlandırıcı, saf su ve lotus çiçeği içeren özel formülü ile cildinizi derinlemesine temizler. Normal ciltler için ideal olan bu köpük, cildi nazikçe arındırarak taze ve canlı bir his bırakır. 150 ml'lik pratik ambalajı ile günlük cilt bakım rutininize kolayca dahil edebileceğiniz bu ürün, cildinizi kurutmadan temizler ve doğal nem dengesini korur.

Burada.

Amazon

10. Le Petit Marseillais Organik Vanilya Sütü Duş Jeli (400 ml)

10. Le Petit Marseillais Organik Vanilya Sütü Duş Jeli (400 ml)

Le Petit Marseillais Organik Vanilya Sütü Duş Jeli, organik vanilya sütü içeriği ile cildinizi nazikçe temizler ve nemlendirir. 400 ml'lik büyük boyutu ile uzun süreli kullanım sağlar ve her duşta cildinizi yumuşacık yapar. Doğal vanilya kokusu ile cildinizde hoş bir koku bırakır, günlük banyo rutininizi keyifli hale getirir.

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. OGX Biotin ve Kolajen Şampuan

11. OGX Biotin ve Kolajen Şampuan

OGX Biotin ve Kolajen Şampuan, saçınıza güçlü bir dokunuş yaparak daha dolgun ve sağlıklı görünmesini sağlar. Biotin ve kolajen içeren formülü, saç tellerini besler ve güçlendirir. Saçınızı günlük olarak temizlerken aynı zamanda daha dolgun ve canlı bir görünüm kazandırır.

Burada.

Amazon

12. The Purest Solutions Güneş Koruyucu Krem SPF 50

12. The Purest Solutions Güneş Koruyucu Krem SPF 50

The Purest Solutions Güneş Koruyucu Krem SPF 50, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda nemlendirir. 50 ml boyutundaki bu krem, yüksek koruma sağlayarak cildinizi güneş yanıklarına karşı korur. Günlük kullanıma uygun olan formülüyle cildinizi sağlıklı ve korumalı tutar.

Burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın