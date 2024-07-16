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ŞOK'a Karcher Buharlı Temizleyici Geliyor! 17 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Karcher Buharlı Temizleyici Geliyor! 17 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.07.2024 - 15:16

ŞOK 17 - 24 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 - 24 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Karcher Buharlı Temizleyici 8.799 TL

Karcher Buharlı Temizleyici 8.799 TL

  • Sinbo Halı - Koltuk Yıkama Makinesi 3.499 TL,

  • Sillgech 360 Smart Spim Mop 199 TL, 

  • Sillgech Compact Black Edition Tablet Mop 229 TL, 

  • Sillgech Superbright Sprey Mop 279 TL, 

  • Sillgech Superbright Cam Mopu 219 TL, 

  • 50'li Clear Motion Yer Temizlik Havlusu 85 TL,

  • Yengeç / Kelebek Mop 199 TL,

  • 4 Bölmeli Ayakkabılık 1.149 TL, 

  • Duş Başlığı Seti 149 TL, 

  • Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 149 TL, 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL, 

  • Silikon Micro Yastık 89,95 TL, 

  • Piknik Seti 199 TL, 

  • Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL, 

  • Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 129 TL, 

  • Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 169 TL,

  • Koltuk Örtüsü 149 TL,

  • Tek Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 999 TL

1 Hafta sürecek olan Prime Day fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Karcher marka ürünlere göz atmak için tıklayın.

Halı Koltuk yıkama makineleri burada.

Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL

Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL

  • Bebek Nevresim Seti 199 TL, 

  • 2'li Bebek Yastık Kılıfı 49,95 TL, 

  • Bebek Yastığı 39,95 TL, 

  • Bebek Lastikli Çarşaf 79,95 TL, 

  • Ağız Silme Mendili 44,95 TL, 

  • Hacıyatmaz Mama Kaşığı 79,95 TL, 

  • 2'li Bebek Çorabı 39,95 TL,

  • Esem Kız / Erkek Çocuk Işıklı Tırtıl 175 TL,

  • Köpekçiğin Oyun Macerası 349 TL,

  • Geveze Telefon 399 TL, 

  • Eğitici Tablet 549 TL, 

  • Sevimli Köpek Balığı 349 TL, 

  • 6'lı Oyun Hamuru Seti 99,95 TL, 

  • Renkli Bloklar 299 TL, 

  • Melis Balerin Bebek 399 TL, 

  • Soft İstifleme Piramidi / Hippo 199 TL, 

  • Timsah / Köpek Balığı Oyuncak 149 TL, 

  • Topik Oyuncak 69,95 TL, 

  • 2'li Piyanolu Davul 349 TL, 

  • Gokidy Sevimli Kule 99,95 TL, 

  • Krone Futbol / Voleybol / Basketbol Topu 169 TL,

  • Futbol Kalesi ve Topu 239 TL, 

  • Dart Seti 249 TL, 

  • Rookie Işıklı Paten 499 TL, 

  • Yapışan Top Oyuncağı 69,95 TL, 

  • Badminton Seti 119 TL,

  • Masa Tenisi Seti 99,95 TL

1 Hafta sürecek olan Prime Day fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Prime Day Fırsatı bulunan bebek ürünleri için tıklayın.

Büyük Premium indirimindeki anne-bebek ürünleri burada.

Market ürünleri;

Market ürünleri;

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 500 gram Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 67 TL, 

  • Kekstra / Dankek Mini Kutulu 69 TL, 

  • Indomie Bardak Noodle 12 TL, 

  • 342 Heinz Ketçap 20 TL, 

  • 1500 ml Fairy Losyon 79 TL

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Hijyen Ürünleri;

Hijyen Ürünleri;

İçecekler;

İçecekler;
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Mobilya;

Mobilya;

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Beyaz eşya;

Beyaz eşya;

1 Hafta sürecek olan Prime Day fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

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