ŞOK'a Karcher Buharlı Temizleyici Geliyor! 17 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Karcher Buharlı Temizleyici Geliyor! 17 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 17 - 24 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 - 24 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Karcher Buharlı Temizleyici 8.799 TL
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Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL
Market ürünleri;
Hijyen Ürünleri;
İçecekler;
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Mobilya;
Beyaz eşya;
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