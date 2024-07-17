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Büyük Premium Fırsatlarından Seçtik: İndirimli Miu Miu ve Rayban Gözlükler

etiket Büyük Premium Fırsatlarından Seçtik: İndirimli Miu Miu ve Rayban Gözlükler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 23:52

Özel bir fırsatla karşınızdayız: Miu Miu ve Rayban markalarının indirimli gözlükleri! Bu premium markaların sunduğu kaliteyi ve şıklığı, cazip indirimlerle şimdi siz de deneyimleyin. Göz alıcı tasarımları ve üstün kaliteli malzemeleri ile bilinen Miu Miu ve Rayban, gözlük seçimlerinizde iddialı bir duruş sergilemenizi sağlayacak. Kendinizi özel hissettirecek bu fırsatı kaçırmayın, stilinizi yansıtan bu muhteşem gözlüklerle göz kamaştırın. 

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Bu içerik 17.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Ray-Ban Rb 2180 49 710/73 Ray Ban Güneş Gözlüğü

1. Ray-Ban Rb 2180 49 710/73 Ray Ban Güneş Gözlüğü

5.981,65 TL'den indirimle 3.289,91 TL'ye düştü.

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2. Ray-Ban RB2299 901/31 52 Kadın Güneş Gözlüğü

2. Ray-Ban RB2299 901/31 52 Kadın Güneş Gözlüğü

6.892,99 TL yerine %38'lik indirimle 4.268,00 TL.

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3. Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

3. Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

5.874,99 TL yerine şimdi Premium fırsatıyla sadece 3.231,24 TL.

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4. Miu Miu 0MU 52YS 7OE01T 54

4. Miu Miu 0MU 52YS 7OE01T 54

Miu Miu markasının meşhur olan bu gözlüğü 15.035,99 TL yerine indirimle 8.331,40 TL.

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5. Miu Miu 04ZS 14240D 50-18 Kadın Güneş Gözlüğü

5. Miu Miu 04ZS 14240D 50-18 Kadın Güneş Gözlüğü

15.416,99 TL yerine şimdi indirimle 10.806,45 TL.

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6. Miu Miu 09WS VAU06B 53

6. Miu Miu 09WS VAU06B 53

Kullanıcıların favorisi olan bu gözlük 13.098,99 TL yerine 7.204,44 TL. Kazancınız ise 5.894,55 TL olacak.

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7. Ray-Ban Rb 3674m F00771 51 Unisex Güneş Gözlüğü

7. Ray-Ban Rb 3674m F00771 51 Unisex Güneş Gözlüğü

8.999,99 TL yerine %12'lik indirimle 7.909,99 TL.

Buradan ulaşın

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8. Ray-Ban 0RB3719 001/31 51 Unisex Güneş Gözlüğü

8. Ray-Ban 0RB3719 001/31 51 Unisex Güneş Gözlüğü

Sezonun gözdesi olan bu model ise 6.593,40 TL yerine 3.626,37 TL.

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9. Miu Miu 09Ys 1425S0 54 Güneş Gözlüğü

9. Miu Miu 09Ys 1425S0 54 Güneş Gözlüğü

Bakanın bir daha bakacağı bu beyaz lüks gözlük 14.749,99 TL yerine 10.275,16 TL.

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10. Ray-Ban RB3548N 912443 51 Güneş Gözlüğü

10. Ray-Ban RB3548N 912443 51 Güneş Gözlüğü

Farklılıktan yana olanlar için olan bu gözlük ise 7.149,99 TL yerine indirimle 4.565,65 TL.

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11. Ray-Ban RB0840S 901/58 51 Güneş Gözlüğü

11. Ray-Ban RB0840S 901/58 51 Güneş Gözlüğü

Daha klasik ama farklı bir model istiyorsanız harika bir seçenek olacak bu gözlük şimdi indirimle 9.449,99 TL yerine 6.034,33 TL.

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12. Miu Miu 11WS 4BW-2Z1 54 Kadın Güneş Gözlüğü

12. Miu Miu 11WS 4BW-2Z1 54 Kadın Güneş Gözlüğü

16.607,99 TL yerine 11.397,42 TL. Kazancınız tam tamına 4.963,57 TL olacak.

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13. Ray-Ban Rb 2197 902/33 52-19 Unisex Güneş Gözlüğü

13. Ray-Ban Rb 2197 902/33 52-19 Unisex Güneş Gözlüğü

7.584,00 TL yerine %13'lük indirimle 6.593,40 TL.

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