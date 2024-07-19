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Yaparken Vaktin Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız İndirimli LEGO Setleri

etiket Yaparken Vaktin Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız İndirimli LEGO Setleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 21:14

LEGO setleri, hem çocukların hem de yetişkinlerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve eğlenceli vakit geçirmek için tercih ettikleri en popüler oyuncaklardan biridir. Ancak, bu setlerin fiyatları çoğu zaman yüksek olabilir. İşte tam bu noktada indirimli LEGO setleri devreye giriyor. Hem bütçenizi zorlamadan hem de keyifli saatler geçirebileceğiniz bu setler, sizin ve çocuklarınızın hayal gücünü zorlayacak ve eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak

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Bu içerik 19.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. LEGO Icons Kuru Çiçek Aranjmanı 10314 Yapım Seti - Yetişkinler İçin Dekoratif ve Koleksiyonluk Kuru Çiçek Aranjmanı Kendin Yap Yapım Seti (812 Parça)

1. LEGO Icons Kuru Çiçek Aranjmanı 10314 Yapım Seti - Yetişkinler İçin Dekoratif ve Koleksiyonluk Kuru Çiçek Aranjmanı Kendin Yap Yapım Seti (812 Parça)

1.255,20 TL'den net %10 indirimle 1.130,99 TL'ye düştü.

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2. LEGO Seasonal 40714 Carousel Ride

2. LEGO Seasonal 40714 Carousel Ride

1.799,90 TL yerine 1.299,00 TL.

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3. LEGO Ideas Polaroid OneStep SX-70 Kamera 21345 – Fotoğraf Meraklısı Yetişkinler için Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Yaratıcı Model Yapım Seti (516 Parça)

3. LEGO Ideas Polaroid OneStep SX-70 Kamera 21345 – Fotoğraf Meraklısı Yetişkinler için Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Yaratıcı Model Yapım Seti (516 Parça)

2.199,00 TL yerine Prime Day Fırsatları'yla 1.968,99 TL.

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4. LEGO Harry Potter Hogsmeade Köyü Ziyareti 76388-8 Yaş ve Üzeri İçin Balyumruk Şekerci Dükkanı İçeren Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (851 Parça)

4. LEGO Harry Potter Hogsmeade Köyü Ziyareti 76388-8 Yaş ve Üzeri İçin Balyumruk Şekerci Dükkanı İçeren Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (851 Parça)

2.399,00 TL'den 2.158,99 TL'ye düştü.

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5. LEGO Technic Lamborghini Huracán Tecnica 42161 Oyuncak Yapım Seti (806 Parça)

5. LEGO Technic Lamborghini Huracán Tecnica 42161 Oyuncak Yapım Seti (806 Parça)

1.749,00 TL yerine 1.532,46 TL.

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6. LEGO Art Fauna Koleksiyonu – Macaw Papağanları 31211 - Yetişkinler için Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Tablo Yapım Seti (644 Parça)

6. LEGO Art Fauna Koleksiyonu – Macaw Papağanları 31211 - Yetişkinler için Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Tablo Yapım Seti (644 Parça)

1.304,01 TL yerine 1.162,99 TL. 

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7. LEGO Iconic Nergis 40747- Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (216 Parça)

7. LEGO Iconic Nergis 40747- Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (216 Parça)

373,15 TL yerine şimdi 315,03 TL.

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8. LEGO Architecture New York City 21028 - Seyahat, Mimari ve Tarih Meraklısı Yetişkinler için Koleksiyonluk Yapım Seti (598 Parça)

8. LEGO Architecture New York City 21028 - Seyahat, Mimari ve Tarih Meraklısı Yetişkinler için Koleksiyonluk Yapım Seti (598 Parça)

1.758,65 TL yerine Prime Day Fırsatları'nda 1.474,56 TL. 

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9. LEGO Architecture Londra 21034 - Seyahat, Mimari ve Tarih Meraklısı Yetişkinler için Koleksiyonluk Sergilenebilir Yapım Seti (468 Parça)

9. LEGO Architecture Londra 21034 - Seyahat, Mimari ve Tarih Meraklısı Yetişkinler için Koleksiyonluk Sergilenebilir Yapım Seti (468 Parça)

1.359,15 TL yerine şimdi 1.178,40 TL.

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10. LEGO Icons Kiraz Çiçekleri 40725 - Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (430 Parça)

10. LEGO Icons Kiraz Çiçekleri 40725 - Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (430 Parça)

532,55 TL yerine %21 indirimle 419,00 TL.

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11. LEGO ICONS Bonsai Ağacı 10281 - Yetişkinler İçin Bitki Figürü İçeren Sergilenebilir Yaratıcı Model Yapım Seti (878 Parça)

11. LEGO ICONS Bonsai Ağacı 10281 - Yetişkinler İçin Bitki Figürü İçeren Sergilenebilir Yaratıcı Model Yapım Seti (878 Parça)

1.597,15 TL yerine 1.409,00 TL. 

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12. LEGO® Marvel Nano Eldiven 76223 - Yetişkin Hayranlar ve Model Severler için Koleksiyonluk Iron Man Eldiveni Yapım Seti (675 Parça)

12. LEGO® Marvel Nano Eldiven 76223 - Yetişkin Hayranlar ve Model Severler için Koleksiyonluk Iron Man Eldiveni Yapım Seti (675 Parça)

3.200,00 TL yerine şimdi 2.149,99 TL.

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