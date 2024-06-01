Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 31.05.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haftanın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi, Kaira Duvar Tipi Klima, Puma Erkek Spor Ayakkabı, Stanley Termos gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..
Son zamanlarda her yerde gördüğümüz Stanley IceFlow Flip Straw pipetli termos, yüksek depolama hacmi, uzun süreli sıcak ve soğuk kullanım gibi özellikleri ile öne çıkan ürünlerden. Günün fırsatları kapsamında indirime giren termosun stokları yenilendi! Özelliklerini aşağıda derledik.
Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! L'Oreal Paris Glotion, The Purest Azelaik Asit Peelingi, Maybelline Lifter Gloss gibi kozmetik ürünleri bu hafta fazlasıyla konuşulanlardan. Görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.
30 Mayıs 2024 tarihinli A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki iPhone 15 ve Golden Goose marka spor ayakkabılar bu hafta satışa sunuldu. En çok dikkat çeken ürünler arasında Samsung Beyaz Ev Eşyaları, WMF Tencere Setleri, Siemens'in Tam Otomatik Espresso Makinesi Vardı.
Bahçenize veya balkonunuza yepyeni bir hava katacak olan oturma takımları ve yaz sıcaklarını ferah ferah geçirmenizi sağlayacak Samsung marka klimalar, 29 Mayıs 2024 tarihli Şok Aktüel kataloğunun göze çarpan ürünlerindendi. Aşağıdaki içerikte tüm katalogu bulabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Apple Marka Haftası, geçen hafta boyunca en çok konuşulan indirimlerin başını çekti. İndirime girmesi merakla beklenen birçok Apple ürününde fırsatlar vardı. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
7 Haziran 2024 tarihli BİM Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler çeyiz ürünleri, yaza hazır olmanızı sağlayacak Golden Rose markasının kozmetik ürünleri ve Alfa Romeo marka elektrikli bisikletti. BİM Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
Uygun fiyatına rağmen üstün performansı sayesinde, herkesin dilinde olan Greenote Akülü Elektrikli Dikey Süpürge de bu hafta indirimden nasibini alanlardandı. Teknik özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını aşağıdaki inceleme içeriğimizde bulabilirsiniz.
Tasarımıyla, performansıyla, dayanıklılığı ve fiyat performans oranının yüksekliğiyle öne çıkan bluetooth hoparlör, JBL Clip 4, bu hafta indirimdeydi. Teknik özelliklerini, kullanıcı yorumlarını ve ürün incelemesini aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Evini her daim pırıl pırıl görmek isteyenlerin kesinlikle edinmesi gereken Karcher SC4 Buharlı Temizlik Makinesi de bu hafta indirimdeydi. Aşağıdaki içerikte ürünü inceledik.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın