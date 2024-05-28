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Şık Tasarım Yüksek Performans: JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör İndirimde!

etiket Şık Tasarım Yüksek Performans: JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.05.2024 - 14:41

Şık tasarımı, yüksek ses performansı, su geçirmez özelliği ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör, kısa süreliğine cazip bir indirimle günün fırsatları arasında yer alıyor. Kullanıcılarından tam not alan bu hoparlörün öne çıkan özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını sizin için bir araya getirdik. Gelin, birlikte bakalım.

Bu içerik 28.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Dayanıklılık

Dayanıklılık

JBL Clip4, IP67 en zorlu koşullarda bile müzik keyfinizi sürdürmenizi sağlıyor. Suya ve toza karşı tam koruma sunuyor. Dayanıklı kumaşı ve kauçuk kaplamasıyla uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış olan bu hoparlör, darbelere ve düşmelere karşı dayanıklıdır.

Kullanım Kolaylığı

Kullanım Kolaylığı

Yeniden tasarlanmış entegre askı aparatı sayesinde bu hoparlörü her yere kolayca taşıyabilir veya asabilirsiniz. İster yürüyüşe çıkarken ister evde kullanın, her zaman yanınızda.

Zengin JBL Orijinal Pro Ses

Zengin JBL Orijinal Pro Ses

JBL Pro Sound Teknolojisinin yüksek kaliteli ses performansı ile en sevdiğiniz müziklerin keyfini en iyi şekilde çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda eller serbest telefon görüşmeleri yapabilme özelliği sayesinde de iletişimde kalmanız her zaman mümkün.

Uzun Süreli Kullanım

Uzun Süreli Kullanım

5 saate kadar kesintisiz müzik çalma süresi ile favori şarkılarınız sizi asla yarı yolda bırakmaz.

Bluetooth 5.1 Teknolojisi ile cihazlarınızı kolayca bağlayabilir ve yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcı Yorumları:

  • Geceleri mutfakta kullanıyorum. Mutfak çok sesli oluyor fırın, havalandırma ve bir sürü dolap. Son ses açıyorum ve metal şarkılar dinliyorum genellikle. Son ses, Spotify en yüksek ses ayarı ve en kaliteli seçeneği ile yaklaşık 5 saatte şarjı bitiyor. iPhone 14 Pro ile bu performans. En yüksek ses ayarında bile bozulma olmuyor seste. Windows bilgisayarımda da arada kullanıyorum. Tatmin edici.

  • Düşündüğümden daha küçük ve daha kaliteli bir ürün geldi. Daha önce bu tip ürünler kullanmadım. Ses kalitesi ve seviyesi çok iyi, basitçe bağlantı kurup hemen kullanabiliyorsunuz. Klipsin metal ve plastiği kaliteli, üzerindeki iplik kaplama kaliteli, düğmeleri ve kauçuk işlemeleri kaliteli. Daha önce almadığım için pişmanım. Kamp yaparken kullanacağım genelde, henüz su ve toza maruz kalmadığı için dayanıklılığı hakkında bir yorumum yok.

  • Anker veya JBL go 3 alacaktım ancak bu modeli görünce direkt aldım. İlk izlenimlerim ses kalitesi güzel, hafif bir cihaz, şarjı da diğer modellere göre daha uzun gidiyor.

  • Yıllardır kullandığım hoparlör bozulunca JBL’de karar kıldım ve yanıltmadı. Zam gelmeden önce aldığım için şanşlıyım.

1.999 TL indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

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