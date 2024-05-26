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Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 01:22

Kozmetik dünyasının en çok tercih edilen ürünlerini merak edenler, dikkat! Bu haftanın en popüler kozmetik ürünlerini sizler için derledik. Cildine değer verenler, makyaj tutkunları, bakımına özen gösterenler; işte sizin için seçtiğimiz, raflardan en hızlı tükenen kozmetik ürünler! Bu ürünler, güzellik ve bakım rutininizi bir üst seviyeye taşıyacak. İster cildinizi canlandırmak, ister makyajınıza yeni bir boyut katmak için, bu ürünlerden en az birini mutlaka denemelisiniz. Kendinizi şımartmanın tam zamanı!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 26.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

1. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

Kirpiklerinizi anında daha uzun göstermek için etkili bir çözüm sunan bu maskara, plastik fırçasının özgün tasarımı sayesinde kirpikleri tek tek ayırarak belirginleştiriyor. Gün boyunca topaklanma veya bulaşma gibi sorunlarla uğraşmanıza gerek kalmadan, kalıcı ve etkileyici bir görünüm sunuyor. Bu maskaranın sunduğu mükemmel performans, göz alıcı bakışlara sahip olmanızı sağlar. Kirpiklerinizin doğal güzelliğini vurgulayarak, daha belirgin ve çarpıcı bir görünüm elde etmenizi sağlar. Bu ürün, güzellik rutininizin vazgeçilmez bir parçası olacak.

Burada.

Hepsiburada

2. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj 15 Peachy

2. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj 15 Peachy

Bu ruj, yeme ve içme durumlarında bile dayanıklılığını koruyor ve bulaşma yapmıyor. Ayrıca, yapışkan bir his bırakmayan özel formülü ve kullanım kolaylığı sağlayan fırçası ile fark yaratıyor. Yüksek parlaklık ve kalıcılık özellikleri sayesinde dudaklarınızı mükemmelleştiriyor.

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3. The Purest Solutions, Arındırıcı ve Aydınlatıcı Enzim Peeling Toz Temizleyici 55 gr

3. The Purest Solutions, Arındırıcı ve Aydınlatıcı Enzim Peeling Toz Temizleyici 55 gr

Bu ürün, cildin yenilenme sürecini hızlandırarak, anında peeling etkisi sağlar ve cildin daha parlak ve canlı bir görünüme kavuşmasına katkıda bulunur. İçerisinde bulunan Azeleic ve Malic Asit gibi nazik kimyasal eksfoliyatörler, cildin yağ, kir, ölü hücreler ve makyaj artıklarından temizlenmesine yardımcı olur ve cildin pürüzsüz bir görünüm kazanmasını destekler.

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4. L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten 1N IVORY

4. L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten 1N IVORY

Efsanevi True Match Fondöten, yeni formülüyle cilt kalitesinin görünümünü 2 haftada iyileştiriyor. Cildin ile fondötenin arasındaki sınırları kaldıran yenilikçi formül, bilimsel gücünü kullanarak bambaşka bir makyaj deneyimi sunuyor. Ten rengiyle bütünleşen yoğun pigmentli ve hafif formül, nemlendirici içeriğiyle cildi gün boyu nemlendirerek doğal ve sağlıklı bir ten görünümü sağlıyor. Antioksidan, E vitamini ve hyaluronik asit ile zenginleştirilmiş True Match Bakım Yapan Fondöten, makyaj ve cilt bakımının mükemmel uyumunu kusursuz etkide buluşturuyor.

Burada.

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5. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı- 009 Topaz

5. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı- 009 Topaz

Bu dudak parlatıcısı, dudaklarınızın daha dolgun ve kalkık görünmesini sağlar. Aynı zamanda, dudaklarınızı gözle görülür bir şekilde pürüzsüzleştirir. Yapışkan bir his bırakmayan bu özel formül, kullanımı son derece rahat hale getirirken, dudaklarınızda bir lifting etkisi yaratır.

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6. L'oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 902 - Light Glow

6. L'oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 902 - Light Glow

Bu ürün, parlak formülü sayesinde cildinize hemen aydınlık bir görünüm kazandırır. İçeriğindeki gliserin ve shea yağı, cildinizi tüm gün boyunca nemlendirirken, hafif yapısı pürüzsüz bir cilt görünümü sunar. Hassas ciltler için ideal bir seçimdir. Bu ürün, cildinize hem anında canlılık katar, hem de uzun süreli nemlendirme sağlar. Shea yağı, cildi yumuşatarak pürüzsüz bir görünüm kazandırırken, gliserin cildin nem seviyesini korur. Hassas cilt tipleri için özellikle uygundur. Bu ürün, cildinize ışıltılı bir görünüm verirken aynı zamanda cildinizi korur ve nemlendirir.

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7. Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant Shower Clean 45 ml

7. Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant Shower Clean 45 ml

Bu ürün, kadınların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bir formülle, terleme sonucu oluşan ıslaklık ve kötü kokuya karşı en üst düzeyde koruma sağlar. Ürünün koruyucu etkisi 48 saate kadar devam eder. Ayrıca, TRIsolid teknolojisi ile geliştirilmiş özel formülü, vücudunuzun hareketlerine adapte olur ve siz ne kadar hareket ederseniz, koruma seviyesi de o kadar artar.

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8. Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık (10 Scorch Pembe)

8. Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık (10 Scorch Pembe)

Bu ürün, su bazlı jel yapısının sağladığı yumuşaklık ve renk yoğunluğunu artırabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Dermatolojik testlerden geçmiş olması, kullanıcılarına güven veriyor. Pratik ve kolay uygulanabilir olması, kullanım kolaylığı sağlıyor. Kremsi dokusu ise hafif ve ipeksi bir uygulama deneyimi sunuyor. Bu özellikleriyle ürün, makyaj severlerin tercihi olmayı başarıyor.

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9. Note BB Concealer SPF 15 Göz Altı Kapatıcısı 01

9. Note BB Concealer SPF 15 Göz Altı Kapatıcısı 01

Note markasının bu göz altı kapatıcısı, cildinize ipeksi bir dokunuşla pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Yüksek kapatıcılığı sayesinde, cildinizdeki kusurları ve göz altı morluklarınızı kolayca gizler. Ayrıca, mineral filtreli güneş koruması özelliğiyle, göz altlarınızı zararlı UV ışınlarından korur. Paraben içermeyen formülü sayesinde, bu ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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10. Bioderma Sébium Foaming Gel

10. Bioderma Sébium Foaming Gel

Bioderma'nın popüler yüz temizleme jeli, ciltteki aşırı yağ veya sebum dengesini düzenlemeye yardımcı olurken, cildi derinlemesine temizlemeye de yardımcı olur. Cildin doğal dengesini bozmadan ve cildi kurutmamaya dikkat ederek temizler.

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11. L'Oréal Paris True Match Aydınlatıcı Serum Kapatıcı

11. L'Oréal Paris True Match Aydınlatıcı Serum Kapatıcı

Bu kapatıcı, sadece cilt tonunu eşitlemekle kalmaz, aynı zamanda bir göz serumu gibi bakım da yapar. Formülündeki Hyaluronik Asit ve Kafein Kompleksi, koyu halkaların ve göz altı torbalarının görünümünü azaltmaya yardımcı olurken, ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü pürüzsüzleştirir. Göz çevresini aydınlatırken renk dengesini sağlar ve kırışıklıklara dolmaz.

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12. Flormar'ın Dewy Lip Glaze 005

12. Flormar'ın Dewy Lip Glaze 005

Shea yağı içeren bu özgün formül, dudaklarınıza hacim ve ışıltı katarken, aynı zamanda nemlendirme işlevini de görür. Bu ürünün yarattığı parıltılı sonuç, dudaklarınızı tüm gün boyunca canlı ve taze tutar ve uzun süreli bir kalıcılık sunar.

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