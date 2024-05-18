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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 18.05.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Haftanın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Dreame D20 dikey süpürge, hava kompresörü, Huawei akıllı saat, Apple AirPods Pro gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..
Sunduğu konfor ve şıklık ile en çok satanların başını çeken Skechers D'Lites spor ayakkabılar, günün fırsat indirimi kapsamında oldukça uygun bir fiyata indi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! NYX Fat Oil'den, Missha BB kreme, allıktan kapatıcıya görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.
16 Mayıs 2024 tarihinde A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Skechers marka spor ayakkabılar ve iPhone 14 bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında Samsung beyaz ev eşyaları, WMF tencere setleri, Birkenstock terlikler vardı.
Oyun keyfini zirveye çıkaracak PS5 Slim 1TB ve evinizde barista olmayı deneyimlemenizi sağlayacak olan Philips Tam Otomatik Kahve makinesi, 18-21 Mayıs 2024 tarihli Şok Aktüel kataloğunun göze çarpan ürünlerinden biriydi. Aşağıdaki içerikte tüm katalogu bulabilirsiniz.
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Gardırobunuzu yaza hazırlamak için cazip bir indirim arıyorsanız, Koton ürünlerindeki 3 al 2 öde fırsatına göz atmanızı öneririz. İndirimin yıldız parçalarını aşağıda sizin için derledik.
10 Mayıs 2024 tarihli BİM Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler Kiğılı giyim ürünleri, Mounty ve North Pasifik markasının kamp ürünleri ve KeySmart beyaz ev eşyalarıydı. BİM Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
Son zamanlarda her yerde gördüğümüz Stanley IceFlow Flip Straw pipetli termos, yüksek depolama hacmi, uzun süreli sıcak ve soğuk kullanım gibi özellikleri ile öne çıkan ürünlerden. Günün fırsatları kapsamında indirime giren termosun özelliklerini aşağıda derledik.
Bu içerik cildine önem verenler için.. Cream.Co markasının en sevilen ürünlerinde %40'a varan indirim fırsatını kaçırmanızı istemedik. Aşağıdaki içerikte indirimin yıldız ürünlerini görebilirsiniz.
Nine West ürünlerinde cazip bir indirim fırsatı başladı. Kalitesi ve şıklığı ile göz kamaştıran birbirinden güzel parçalarda %30'a varan indirim fırsatını kaçırmamak için aşağıdaki içeriği okuyabilirsiniz.
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DeFacto'da indirim alarmı! Şık tasarımları ile kombinlerinizi yükseltecek ürünlerde 2. ürün 1 TL fırsatı başladı. En şık parçaları aşağıdaki içerikte derledik.
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