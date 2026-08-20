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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 22-23 Ağustos İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 22-23 Ağustos İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 17:42
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Hafta sonunu konser, tiyatro, açık hava sineması ve farklı etkinliklerle değerlendirmek isteyenler için İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da yine hareketli bir program var. 22-23 Ağustos’ta şehirlerin kültür-sanat takviminde farklı zevklere hitap eden pek çok seçenek öne çıkıyor.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • KUROMİ Yıldız Tozu: 22 Ağustos Cmt, 16:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Çocukların keyifle izleyebileceği, sahne enerjisi yüksek ve eğlenceli bir gösteri.

  • Tanrı Misafiri: 22 Ağustos Cmt | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Hafta sonunu tiyatro ile değerlendirmek isteyenler için iddialı bir sahne yapımı.

  • Madagaskar Cesur Kaşif: 23 Ağustos Paz, 14:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Sevilen animasyon karakterlerini canlı performansla sahneye taşıyan, gündüz kuşağı çocuk oyunu.

  • Kutu Oyunları Gecesi: 23 Ağustos Paz, 19:30 | Maske Sanat Tiyatro. Etkinliğin tek kişilik bilet fiyatı 270 ₺ olarak belirlenmiş olup, 18 yaş sınırı bulunmaktadır. Organizasyon kuralları gereği geç kalan seyirciler içeri alınmamaktadır.

  • Kızım Nerede? Oyunu: 23 Ağustos Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Pazar akşamı izleyicilerine dramatik bir kurgu sunan yetişkin oyunu.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 21 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Cesur Denizciler: Okyanus Macerası: Gökyüzü, yıldızlar ve deniz mitolojisini estetik bir animasyon diliyle buluşturan aile dostu yapım.

  • The Invite (Davet): Olivia Wilde'ın yönettiği, Seth Rogen ve Penélope Cruz'un rol aldığı, evlilik kurumunu tiye alan 16+ yaş sınırına sahip komedi-gerilim.

  • Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar: Korku serisinin ikonik karakteri Elise Rainier'i geri getiren, iblis ve ani korkutma ögeleri içeren 16+ yaş sınırlı altıncı film.

  • Tempus: Gaziantep ve Rumkale atmosferinde geçen, zaman bükülmesi temasını işleyen 13+ yaş sınırına sahip yerli kozmik gerilim.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Animasyon ve aile seyirliği arayanlar için 'Paw Patrol: Dino Filmi' ve 'Keloğlan ve Hayvan Dostları'; korku severler için Hitit mitolojisi odaklı 15+ 'Eshar: Gece Gelen', ev istilası temalı 18+ 'Ziyaretçiler: Hesaplaşma', bağımsız parodi 'Şeytandan Satılık' ve masal uyarlaması 'Peter Pan Kabuslar Ülkesi'; yüksek tempolu bilim-kurgu için 'Oak Caddesi'nin Sonu' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Caretta Caretta - Deniz Kaplumbağası Tiyatro Oyunu: 22 Ağustos Cmt, 13:00 | Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu. Deniz canlılarını ve doğa sevgisini merkeze alan, çocuklara yönelik öğretici ve neşeli bir oyun.

  • Alevli Günler: 22 Ağustos Cmt, 20:00 | Bergüzar Sahne. Çocukluğundan beri hiç ayrılmamış üç mahalle arkadaşının (kasap, muhasebeci vb.) sıcak ve komik hikayesini anlatan popüler komedi.

  • Bir Delinin Hatıra Defteri - Oğuzhan Karadavut: 23 Ağustos Paz, 20:15 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi. Gogol'ün kült eserinden uyarlanan ve sistemin çarkları arasında ezilerek gerçeklik algısını yitiren bir memurun hikayesini sahneye taşıyan tek kişilik performans.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 21 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Cesur Denizciler: Okyanus Macerası: Gökyüzü, yıldızlar ve deniz mitolojisini estetik bir animasyon diliyle buluşturan aile dostu yapım.

  • The Invite (Davet): Olivia Wilde'ın yönettiği, Seth Rogen ve Penélope Cruz'un rol aldığı, evlilik kurumunu tiye alan 16+ yaş sınırına sahip komedi-gerilim.

  • Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar: Korku serisinin ikonik karakteri Elise Rainier'i geri getiren, iblis ve ani korkutma ögeleri içeren 16+ yaş sınırlı altıncı film.

  • Tempus: Gaziantep ve Rumkale atmosferinde geçen, zaman bükülmesi temasını işleyen 13+ yaş sınırına sahip yerli kozmik gerilim.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Animasyon ve aile seyirliği arayanlar için 'Paw Patrol: Dino Filmi' ve 'Keloğlan ve Hayvan Dostları'; korku severler için Hitit mitolojisi odaklı 15+ 'Eshar: Gece Gelen', ev istilası temalı 18+ 'Ziyaretçiler: Hesaplaşma', bağımsız parodi 'Şeytandan Satılık' ve masal uyarlaması 'Peter Pan Kabuslar Ülkesi'; yüksek tempolu bilim-kurgu için 'Oak Caddesi'nin Sonu' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Madagaskar Sihirli Orman: 22 Ağustos Cmt, 15:00 | Grand Art Sahne. Animasyon dünyasının popüler karakterlerinin orman maceralarını minik izleyicilerle buluşturan canlı gösteri.

  • Diyalektik Tiyatro Ekibi Doğaçlama Gösterisi: 22 Ağustos Cmt, 20:00 | Kim Sahne Eskişehir. Seyircilerden alınan yönlendirmelerle anlık olarak şekillenen, yüksek tempolu ve interaktif komedi deneyimi.

  • Vampir Köylü: 22 Ağustos Cmt, 20:30 | Mahfil Sahne. Popüler kutu ve rol yapma oyununun tiyatro sahnesine uyarlandığı gerilim ve eğlence dolu sosyal etkinlik.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 21 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Cesur Denizciler: Okyanus Macerası: Gökyüzü, yıldızlar ve deniz mitolojisini estetik bir animasyon diliyle buluşturan aile dostu yapım.

  • The Invite (Davet): Olivia Wilde'ın yönettiği, Seth Rogen ve Penélope Cruz'un rol aldığı, evlilik kurumunu tiye alan 16+ yaş sınırına sahip komedi-gerilim.

  • Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar: Korku serisinin ikonik karakteri Elise Rainier'i geri getiren, iblis ve ani korkutma ögeleri içeren 16+ yaş sınırlı altıncı film.

  • Tempus: Gaziantep ve Rumkale atmosferinde geçen, zaman bükülmesi temasını işleyen 13+ yaş sınırına sahip yerli kozmik gerilim.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Animasyon ve aile seyirliği arayanlar için 'Paw Patrol: Dino Filmi' ve 'Keloğlan ve Hayvan Dostları'; korku severler için Hitit mitolojisi odaklı 15+ 'Eshar: Gece Gelen', ev istilası temalı 18+ 'Ziyaretçiler: Hesaplaşma', bağımsız parodi 'Şeytandan Satılık' ve masal uyarlaması 'Peter Pan Kabuslar Ülkesi'; yüksek tempolu bilim-kurgu için 'Oak Caddesi'nin Sonu' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Adil Ormanın Kahramanları: 23 Ağustos Paz, 15:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. Orman canlıları üzerinden adalet, dostluk ve yardımlaşma gibi pedagojik kavramları öğreten gündüz kuşağı oyunu.

  • Buz Devri Çocuk Oyunu: 23 Ağustos Paz, 16:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. Sevilen serinin tiyatroya uyarlanmış versiyonu. Organizatör tarafından e-bilet uygulandığı, geç kalan seyircilerin alınmayacağı ve koltukların sistem tarafından otomatik atandığı belirtiliyor.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 21 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Cesur Denizciler: Okyanus Macerası: Gökyüzü, yıldızlar ve deniz mitolojisini estetik bir animasyon diliyle buluşturan aile dostu yapım.

  • The Invite (Davet): Olivia Wilde'ın yönettiği, Seth Rogen ve Penélope Cruz'un rol aldığı, evlilik kurumunu tiye alan 16+ yaş sınırına sahip komedi-gerilim.

  • Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar: Korku serisinin ikonik karakteri Elise Rainier'i geri getiren, iblis ve ani korkutma ögeleri içeren 16+ yaş sınırlı altıncı film.

  • Tempus: Gaziantep ve Rumkale atmosferinde geçen, zaman bükülmesi temasını işleyen 13+ yaş sınırına sahip yerli kozmik gerilim.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Animasyon ve aile seyirliği arayanlar için 'Paw Patrol: Dino Filmi' ve 'Keloğlan ve Hayvan Dostları'; korku severler için Hitit mitolojisi odaklı 15+ 'Eshar: Gece Gelen', ev istilası temalı 18+ 'Ziyaretçiler: Hesaplaşma', bağımsız parodi 'Şeytandan Satılık' ve masal uyarlaması 'Peter Pan Kabuslar Ülkesi'; yüksek tempolu bilim-kurgu için 'Oak Caddesi'nin Sonu' hafta sonu boyunca izlenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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