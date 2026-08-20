Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 22-23 Ağustos İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta sonunu konser, tiyatro, açık hava sineması ve farklı etkinliklerle değerlendirmek isteyenler için İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da yine hareketli bir program var. 22-23 Ağustos’ta şehirlerin kültür-sanat takviminde farklı zevklere hitap eden pek çok seçenek öne çıkıyor.