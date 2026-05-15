Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 16-17 Mayıs'ta İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 16:33

Bu hafta sonu İzmir’den Ankara’ya, Eskişehir’den Antalya’ya uzanan geniş bir kültür sanat takvimi sanatseverleri bekliyor. Tiyatro oyunlarından konserlere, sergilerden özel etkinliklere kadar pek çok alternatif farklı şehirlerde sahne alıyor. 16-17 Mayıs tarihleri, sanatla dolu yoğun bir program arayanlar için dikkat çekici seçenekler sunuyor.

İzmir

Sinema Etkinlikleri

  • Mortal Kombat II | Paribu Cineverse İzmir | 16-17 Mayıs | Aksiyon, Macera | 2D, 1 sa 55 dk

  • Saplantı (Obsession) | Paribu Cineverse İzmir | 16-17 Mayıs | Korku, Gerilim | 2D, 1 sa 49 dk

  • Sihirli Annem: Periler Okulu | Paribu Cineverse İzmir | 16-17 Mayıs | Aile | 2D, 1 sa 39 dk

  • Arnie & Barney Şapşik Kardeşler | Paribu Cineverse İzmir | 16-17 Mayıs | Animasyon, Aile | 2D, 1 sa 15 dk

Tiyatro Etkinlikleri

  • Kaçaklar | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 16 Mayıs 15:00, 20:00 | Dram | 12+ 1

  • Karıncalar / Bir Savaş Vardı | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 16 Mayıs 20:00 | Dram | 8+ 1

  • Oyun Hamuru Tiyatrosu: Sezon Sonu Oyunu | İzmir Fransız Kültür Merkezi | 16 Mayıs 19:30 | Yetişkin Oyunu |

Ankara

Sinema Etkinlikleri

  • Mortal Kombat II | Paribu Cineverse Ankara | 16-17 Mayıs | Aksiyon, Macera | 2D, 1 sa 55 dk

  • Saplantı (Obsession) | Paribu Cineverse Ankara | 16-17 Mayıs | Korku, Gerilim | 2D, 1 sa 49 dk

  • Sihirli Annem: Periler Okulu | Paribu Cineverse Ankara | 16-17 Mayıs | Aile | 2D, 1 sa 39 dk

Tiyatro Etkinlikleri

  • Bulaşıkçılar | Ankara Sanat Tiyatrosu - Bilkent Sahne | 16 Mayıs 20:00 | Dram/Komedi |

  • Siyahlı Kadın (Bir Hayalet Oyunu) | Akün Sahnesi | 16 Mayıs 20:00 | Gerilim | 13+

  • Dosya: Kelebek | Şinasi Sahnesi | 16 Mayıs 15:00, 20:00 | Dram |

  • Çok Güzel Hareketler 2 | Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi - Genco Erkal Sahnesi | 16 Mayıs 16:00, 20:00 | Komedi |

Eskişehir

Sinema Etkinlikleri

  • Arnie & Barney Şapşik Kardeşler | Paribu Cineverse Eskişehir | 16-17 Mayıs | Animasyon, Aile | 2D, 1 sa 15 dk

  • Mortal Kombat II | Paribu Cineverse Eskişehir | 16-17 Mayıs | Aksiyon, Macera | 2D, 1 sa 55 dk

  • Saplantı (Obsession) | Paribu Cineverse Eskişehir | 16-17 Mayıs | Korku, Gerilim | 2D, 1 sa 49 dk

Tiyatro Etkinlikleri

  • Ayak Bacak Fabrikası | B.B. Sanat ve Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi (Opera) | 16-17 Mayıs 18:00, 20:00 | Politik Dram | 9+

  • Aşk Listesi | Şehir Tiyatroları Sahneleri | 16-17 Mayıs 15:00, 20:00 | Komedi |

  • Rüzgârda Savrulan Yapraklar | Şehir Tiyatroları Kukla Sahnesi | 16-17 Mayıs 11:00, 14:00 | Kukla Tiyatrosu |

Antalya

Sinema Etkinlikleri

  • Arnie & Barney Şapşik Kardeşler | Cinetime ÖzdilekPark Antalya | 16-17 Mayıs 11:45, 13:45 | Animasyon, Aile | 2D Türkçe Dublaj, 1 sa 15 dk

  • Mortal Kombat II | Paribu Cineverse Antalya | 16-17 Mayıs | Aksiyon, Macera | 2D, 1 sa 55 dk

  • Saplantı (Obsession) | Paribu Cineverse Antalya | 16-17 Mayıs | Korku, Gerilim | 2D, 1 sa 49 dk

Tiyatro Etkinlikleri

  • Esaretin Bedeli | Haşim İşcan K.M. DOB Sahnesi (16. AUTF) | 16-17 Mayıs 20:00 | Dram |

  • Büyük Romulus | Haşim İşcan K.M. DOB Sahnesi (16. AUTF) | 17 Mayıs 20:00 | Dram/Komedi |

  • Ormandaki Dev | H.İ.K.M. Sanat Galerisi (16. AUTF) | 16 Mayıs 11:00, 14:00 | Çocuk Oyunu |

  • İstanbul Efendisi | Antalya Şehir Tiyatroları | 16-17 Mayıs | Müzikal Oyun |

  • Kuş Adımları | Antalya Şehir Tiyatroları | 16 Mayıs | Çocuk ve Gençlik Oyunu |

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
