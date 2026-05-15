AURA Grubu Üyesi Meri Aslan Kimdir, Kaç Yaşında?

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2026 - 16:58

Türkiye’de yeniden yükselişe geçen girlband akımının en dikkat çeken yeni temsilcilerinden AURA, daha ilk çıkışından itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardı. Grubun “Toprak elementi” konseptiyle öne çıkan üyelerinden Meri Aslan ise güçlü dans performansları ve dikkat çeken sahne karizmasıyla kısa sürede grubun en merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Özellikle estetik konsepti ve mistik enerjisiyle dikkat çeken genç yıldızın geçmişi, eğitim hayatı ve özel yaşamı hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. AURA’nın viral olan “YUH!” çıkışı sonrası Meri Aslan’ın kariyer yolculuğu merak konusu oldu!

AURA Meri Aslan Kimdir?

Meri Aslan, Türkiye’nin yeni nesil girlband oluşumlarından AURA’nın en dikkat çeken üyelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tam adı Raziye Meri Aslan olan genç sanatçı, grubun “Toprak elementi” konseptini temsil ediyor. Sakin tavırları, mistik havası ve güçlü sahne enerjisiyle dikkat çeken Meri, özellikle teaser videolarının ardından sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. Grup içindeki dengeli ve gizemli aurasıyla öne çıkan genç isim, AURA’nın en farklı karakterlerinden biri olarak gösteriliyor.

Meri Aslan’ın AURA’daki Rolü Ne?

AURA grubunda “Nature of AURA” konseptiyle yer alan Meri Aslan, grubun hem dans hem de vokal tarafında önemli rol üstlenen üyelerinden biri olarak biliniyor. Özellikle koreografi performanslarıyla dikkat çeken genç sanatçı, sahne üzerindeki kontrollü enerjisiyle grubun atmosferini tamamlayan isimlerden biri olarak görülüyor. Ayrıca grubun isminde yer alan “R” harfini de Raziye Meri ismiyle temsil ediyor.

Meri Aslan Kaç Yaşında?

Meri Aslan 23 yaşındadır. 2003 doğumlu olan genç yıldız, grubun en olgun ve sahne hakimiyeti en yüksek üyelerinden biri olarak yorumlanıyor. Özellikle kamera önü duruşu ve profesyonel tavırları sayesinde kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

Meri Aslan Nereli?

Meri Aslan İstanbul doğumludur. Hayatının büyük bölümünü İstanbul’da geçiren genç sanatçı, dans ve performans eğitimlerini de burada aldı.

Meri Aslan Ne Mezunu, Eğitim Durumu Ne?

Meri Aslan uzun yıllardır profesyonel dans dünyasının içinde yer alan isimlerden biri. Modern dans, koreografi ve şan eğitimi alan genç sanatçı; sahne sanatları ve performans odaklı eğitim süreçlerinden geçti. Profesyonel dans stüdyolarında yetişen Meri’nin özellikle sahne kontrolü ve ritim hakimiyeti, performans videolarında sık sık övgü topluyor.

Meri Aslan BIG 5 Türkiye Yarışmasına Katıldı mı?

Meri Aslan, Manifest grubunun doğmasını sağlayan BIG 5 Türkiye yarışmasının resmi yarışmacıları arasında yer almadı. Ancak yarışmanın düzenlendiği dönemde dans sektöründe tanınan bir isim olduğu için yapımcı ekip tarafından dikkat çektiği konuşuluyor. Kulislere göre Meri, yarışma süreci sonrası Seventh Door Entertainment tarafından keşfedilerek AURA projesine dahil edilen özel isimlerden biri oldu.

Meri Aslan’ın Sosyal Medya Hesapları

Meri Aslan’ın sosyal medya paylaşımları özellikle estetik konsepti ve mistik havasıyla dikkat çekiyor. Hayranları genç yıldızın paylaşımlarını kısa sürede gündeme taşımayı başarıyor.

Profilinde yer alan “Nature of AURA” detayı ise grubun element konseptini en güçlü yansıtan ayrıntılardan biri olarak gösteriliyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
