AURA Grubu Üyesi Aslı Göztaşı Kimdir, Kaç Yaşında? Big5 Yarışmasında mıydı?

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2026 - 16:43

Türkiye’de yeniden yükselişe geçen girlband akımının en dikkat çeken yeni temsilcilerinden AURA, daha ilk çıkışından itibaren sosyal medyada büyük ses getirmeyi başardı. Grubun “Su elementi” konseptiyle öne çıkan üyelerinden Aslı Göztaşı ise güçlü dans performansı, dikkat çeken sahne enerjisi ve tarzıyla kısa sürede grubun en merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Daha önce Big5 Türkiye yarışmasıyla dikkat çeken genç yıldızın geçmişi, eğitimi ve özel hayatı da hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle AURA’nın viral olan “YUH!” çıkışı sonrası Aslı Göztaşı’nın kariyer yolculuğu sosyal medyada gündem oldu.

Aslı Göztaşı Kimdir?

Aslı Göztaşı, Türkiye’nin yeni nesil girlband oluşumlarından AURA’nın en dikkat çeken üyelerinden biri olarak öne çıkıyor. Güçlü sahne enerjisi, dans performansları ve dikkat çeken görsel tarzıyla kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlayan genç isim, grubun “Su elementi” konseptini temsil ediyor. Özellikle lansman gecesindeki performansıyla adından söz ettiren Aslı, grubun ana vokallerinden biri olarak gösteriliyor.

Aslı Göztaşı Kaç Yaşında?

Aslı Göztaşı 22 yaşındadır. 2004 doğumlu olan genç sanatçı, Z kuşağının yeni pop yıldız adaylarından biri olarak görülüyor. Genç yaşına rağmen profesyonel sahne disiplini ve güçlü performans kontrolüyle dikkat çeken Aslı’nın özellikle dans yeteneği sosyal medyada övgü topluyor.

Aslı Göztaşı Nereli?

Aslı Göztaşı İstanbul doğumludur. Hayatının büyük bölümünü İstanbul’da geçiren genç sanatçı, müzik ve dans eğitimlerini de burada aldı.

Aslı Göztaşı Ne Mezunu, Eğitim Durumu Ne?

Aslı Göztaşı’nın sanat geçmişi oldukça güçlü bir altyapıya dayanıyor. Genç isim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde eğitim görüyor. Modern dans ve sahne performansı odaklı bir eğitim alan Aslı’nın profesyonel koreografi hakimiyeti ve sahne duruşunun temelinde bu akademik geçmişin olduğu konuşuluyor.

Aslı Göztaşı Big5 Türkiye Yarışmasında Yer Aldı mı?

AURA’dan önce dikkat çeken ilk büyük çıkışını Big5 Türkiye yarışmasıyla yapan Aslı Göztaşı, yarışmanın en konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Güçlü vokali ve esnek dans performanslarıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Aslı, finale kadar yükselmeyi başarmıştı. Yarışma sonunda kurulan Manifest grubunda yer almasa da performansıyla büyük ses getirmiş, ardından Seventh Door Entertainment tarafından keşfedilmişti.

Aslı Göztaşı AURA Grubunda Ne Yapıyor?

AURA grubunda “Water of AURA” konseptiyle yer alan Aslı Göztaşı, grubun ana vokal ve performans üyelerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk çıkış şarkıları “YUH!”ta hem vokal bölümleri hem de dans performansıyla dikkat çeken genç isim, grubun estetik konsept yüzlerinden biri olarak görülüyor. Özellikle kamera önü enerjisinin oldukça güçlü olduğu yorumları yapılıyor.

Aslı Göztaşı’nın Sosyal Medya Hesapları

Aslı Göztaşı sosyal medyada da oldukça aktif isimlerden biri. Özellikle estetik konsept çekimleri, dans videoları ve sahne arkası paylaşımları kısa sürede dikkat çekiyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
