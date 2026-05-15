Türkiye'nin Yeni Kız Grubu AURA Üyeleri Kimler? AURA Grubu Nasıl Kuruldu?

Türkiye’de yeniden yükselişe geçen girlband akımının en yeni temsilcilerinden biri olan AURA, daha çıkış yapar yapmaz sosyal medyanın en çok konuşulan müzik grupları arasına girmeyi başardı. Dört element konseptiyle hazırlanan grup; güçlü dans performansları, iddialı styling seçimleri ve yüksek enerjili sahne şovlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle ilk şarkıları “YUH!” ile kısa sürede TikTok ve Instagram’da viral olmayı başaran AURA, yeni nesil pop müzik anlayışını görsel bir şovla birleştirerek büyük ilgi topladı.

Her biri farklı bir elementi temsil eden grup üyeleri; gizemli konseptleri, dikkat çeken auraları ve sahne karizmalarıyla şimdiden geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda. Lansman gecesindeki performanslarıyla sosyal medyada övgü yağmuruna tutulan grup için “Türkiye’nin yeni global girlband’i olabilir” yorumları bile yapılmaya başlandı.

Peki AURA grubu üyeleri kimler, kaç yaşındalar? Grup ne zaman kuruldu, nasıl ortaya çıktı? İşte AURA hakkında merak edilen tüm detaylar…