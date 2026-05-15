Türkiye'nin Yeni Kız Grubu AURA Üyeleri Kimler? AURA Grubu Nasıl Kuruldu?

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2026 - 15:57

Türkiye’de yeniden yükselişe geçen girlband akımının en yeni temsilcilerinden biri olan AURA, daha çıkış yapar yapmaz sosyal medyanın en çok konuşulan müzik grupları arasına girmeyi başardı. Dört element konseptiyle hazırlanan grup; güçlü dans performansları, iddialı styling seçimleri ve yüksek enerjili sahne şovlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle ilk şarkıları “YUH!” ile kısa sürede TikTok ve Instagram’da viral olmayı başaran AURA, yeni nesil pop müzik anlayışını görsel bir şovla birleştirerek büyük ilgi topladı.

Her biri farklı bir elementi temsil eden grup üyeleri; gizemli konseptleri, dikkat çeken auraları ve sahne karizmalarıyla şimdiden geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda. Lansman gecesindeki performanslarıyla sosyal medyada övgü yağmuruna tutulan grup için “Türkiye’nin yeni global girlband’i olabilir” yorumları bile yapılmaya başlandı.

Peki AURA grubu üyeleri kimler, kaç yaşındalar? Grup ne zaman kuruldu, nasıl ortaya çıktı? İşte AURA hakkında merak edilen tüm detaylar…

AURA Grubu Kaç Kişi ve Üyeleri Kimler?

Türkiye’nin yeni nesil girlband oluşumlarından biri olarak dikkat çeken AURA, toplamda 4 üyeden oluşuyor. Grubun en dikkat çeken detaylarından biri ise üyelerin isimlerinin baş harflerinin birleşince “A-U-R-A” kelimesini oluşturması oldu. Hem konsepti hem de güçlü sahne enerjisiyle kısa sürede sosyal medyanın radarına giren grubun üyeleri; Aslı Göztaşı, Suzy Roumenov, Meri Aslan ve Esra Mutlu’dan oluşuyor. Özellikle dans performansları ve görsel tarzlarıyla şimdiden “yeni jenerasyon pop yıldızları” olarak gösterilmeye başladılar.

AURA Grubu Nasıl Kuruldu?

Türkiye'de Manifest grubunun yakaladığı tarihi başarıların ve yarattığı büyük kız grubu dalgasının ardından müzik sektörü harekete geçti. Yeni nesil bir eğlence ve prodüksiyon şirketi olan Seventh Door Entertainment, sektöre iddialı bir giriş yapmak amacıyla kendi bünyesinin ilk  projesi olarak AURA'yı yapılandırdı.

AURA Grubu Üyelerinin İsimleri ve Yaşları

AURA üyelerinin tamamı genç yaşlarına rağmen profesyonel dans ve vokal eğitimi geçmişine sahip isimlerden oluşuyor. Z kuşağına hitap eden enerjik yapılarıyla dikkat çeken grubun üyeleri ve yaşları şu şekilde:

  • Aslı Göztaşı – 22 yaşında

  • Suzy Roumenov – 21 yaşında

  • Meri Aslan – 23 yaşında

  • Esra Mutlu – 22 yaşında

Özellikle Aslı Göztaşı’nın daha önce “BIG 5 Türkiye” yarışmasıyla tanınması, grubun çıkışı sonrası yeniden gündeme geldi.

Grup toplamda 4 kişiden oluşmaktadır. Üyelerin isimleri çapraz (akrostiş şeklinde) okunduğunda A-U-R-A kelimesini oluşturmaktadır. 

  • Aslı Göztaşı

  • Umut (Suzy) Roumenov

  • Raziye (Meri) Aslan

  • Aylin (Esra) Mutlu

AURA Grubu Şarkıları

Henüz çok yeni bir grup olmalarına rağmen AURA’nın çıkış projeleri sosyal medyada ciddi ses getirdi. İlk resmi şarkıları olan “YUH!”, yayınlandığı ilk saatlerden itibaren TikTok ve Instagram Reels videolarında kullanılmaya başlandı. Grubun ayrıca lansman gecesinde seslendirdiği Hepsi’nin efsaneleşen “Tempo” şarkısına yaptıkları modern yorum da büyük ilgi gördü. AURA cephesi, yakın zamanda “Elemental” isimli ilk albümlerini çıkaracaklarını da duyurdu.

AURA Konserleri

AURA henüz resmi solo konser turnesini açıklamış değil. Ancak grubun ilk canlı performansı, 14 Mayıs gecesi düzenlenen özel lansman partisinde gerçekleşti. Sahnedeki koreografileri, styling seçimleri ve enerjileri sosyal medyada büyük övgü topladı. Özellikle dans performansları için “Türkiye’nin yeni nesil pop şovu geliyor” yorumları yapıldı. Yaz festivalleri ve üniversite konserleri için görüşmelerin sürdüğü konuşuluyor.

AURA Sosyal Medya Hesapları

AURA’nın resmi sosyal medya hesapları şimdiden büyük bir takipçi kitlesine ulaşmış durumda. Grup özellikle TikTok içerikleri ve dans challenge’larıyla viral olmayı hedefliyor. Resmi hesapları ise şu şekilde:

Grup üyeleri ayrıca bireysel hesaplarından da sahne arkası görüntüler, prova videoları ve günlük yaşam paylaşımları yaparak hayranlarıyla sık sık etkileşim kuruyor.

Aslı Göztaşı – Su Elementi

AURA’nın “water girl” konseptiyle öne çıkan üyesi Aslı Göztaşı, grubun en dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Daha önce “BIG 5 Türkiye” yarışmasıyla tanınan Aslı, özellikle duru güzelliği ve güçlü sahne enerjisiyle sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Profilinde yer alan “Water of AURA” ibaresiyle grubun su elementini temsil eden üye, estetik konsept çekimleri ve prova videolarıyla yoğun ilgi görüyor.

Meri Aslan – Toprak/Doğa Elementi

Grubun doğa ve denge enerjisini temsil eden üyesi Meri Aslan, “Nature of AURA” konseptiyle dikkat çekiyor. Doğal güzelliği, sakin tavırları ve mistik havasıyla grubun en özgün üyelerinden biri olarak gösterilen Meri’nin paylaşımlarında toprak tonları ve doğa estetiği ön plana çıkıyor. Özellikle teaser videolarındaki güçlü ekran enerjisi şimdiden hayran kitlesi oluşturmuş durumda.

Esra Mutlu – Ateş Elementi

Grubun en enerjik ve iddialı isimlerinden biri olan Esra Mutlu, AURA’nın “fire girl” konseptiyle dikkat çekiyor. Sahne performanslarındaki sert mimikleri, güçlü dans tarzı ve karizmatik havasıyla şimdiden grubun en çok konuşulan üyelerinden biri hâline geldi. Profilinde “Fire of AURA” yazısına yer veren Esra’nın özellikle lansman gecesi görüntüleri sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Suzy Roumenov – Fırtına/Hava Elementi

AURA’nın en farklı auraya sahip üyelerinden biri olarak gösterilen Suzy Roumenov, “Storm of AURA” konseptiyle öne çıkıyor. Elektrik enerjisini andıran styling seçimleri, sert bakışları ve güçlü dans koreografileriyle dikkat çeken Suzy’nin sosyal medya paylaşımları özellikle TikTok kullanıcıları arasında çok konuşuluyor. Grup içindeki en asi ve cool havaya sahip üyelerden biri olduğu yorumları yapılıyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
