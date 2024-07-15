Hafız Mustafa Efe Sokak Hayvanlarının Uyutulması Kararı Hakkında Konuştu

Son yasa teklifi başta hayvanseverler olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekti. Maddede geçen uyutulma ifadesi de bir diğer tartışma konusu. Pek çok kişi öldürme eylemini masum göstermek için 'uyutulma' kelimesinin seçildiğini düşünüyor. Bunlardan biri de Hafız Mustafa Efe.
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Hafız Mustafa Efe sosyal medya hesaplarından verdiği dini bilgiler ve güncel haberleri değerlendirmesiyle tanınıyor.
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2021 yılında umre esnasında Gazze dediği için gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Efe'nin sokak hayvanlarıyla ilgili çokça paylaşılan konuşması şöyle 👇
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Kendisinin sokak hayvanları, hayvan sahiplenme hakkındaki fikirleri hep gayet net, güzel ve olması/yapılması gereken yönünde olmuştur. Özellikle camiye giren... Devamını Gör
tebrik ederim valla helal olsunn👏👏
👏👏👏👏