Hafız Mustafa Efe Sokak Hayvanlarının Uyutulması Kararı Hakkında Konuştu

Son yasa teklifi başta hayvanseverler olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekti. Maddede geçen uyutulma ifadesi de bir diğer tartışma konusu. Pek çok kişi öldürme eylemini masum göstermek için 'uyutulma' kelimesinin seçildiğini düşünüyor. Bunlardan biri de Hafız Mustafa Efe.