Gürültüye Son! Çamaşır Makinenizin Bir Roket Gibi Titremesinin Arkasındaki Basit Neden

Çamaşır makinesindeki titreşimin temel sebebi merkezkaç kuvvetidir. Tambur dönerken, 'F = mω²r' formülü devreye girer; burada m kütle, ω açısal hız, r ise dönme merkezinden uzaklıktır. Stanford Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği Profesörü Dr. Sarah Chen'in 2023 araştırmasına göre, eşit olmayan yük dağılımı durumunda bu kuvvet dengesizlik yaratır ve makine titreşmeye başlar.

Özellikle yüksek devirlerde (800-1400 rpm) bu etki katlanarak artar. IEEE Transactions on Industrial Electronics dergisinde yayımlanan son çalışmalar, devir sayısının karesi ile orantılı artan merkezkaç kuvvetinin, sadece 100 gramlık dengesizliğin bile şiddetli titreşimlere yol açabildiğini gösteriyor!