Gürültüye Son! Çamaşır Makinenizin Bir Roket Gibi Titremesinin Arkasındaki Basit Neden

Gürültüye Son! Çamaşır Makinenizin Bir Roket Gibi Titremesinin Arkasındaki Basit Neden

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 11:06

Modern çamaşır makinelerinin sessizce çalışabilmesi, aslında karmaşık fizik prensiplerine dayanan mühendislik harikası. Peki neden bazı makineler yüksek devirlerde sanki dans ediyormuş gibi sarsılırken, diğerleri sessizce görevini yapıyor?

Çamaşır Makinesindeki Titreşim Bilimi: Neden Bazıları Adeta Dans Ediyor?

Çamaşır Makinesindeki Titreşim Bilimi: Neden Bazıları Adeta Dans Ediyor?

Çamaşır makinesindeki titreşimin temel sebebi merkezkaç kuvvetidir. Tambur dönerken, 'F = mω²r' formülü devreye girer; burada m kütle, ω açısal hız, r ise dönme merkezinden uzaklıktır. Stanford Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği Profesörü Dr. Sarah Chen'in 2023 araştırmasına göre, eşit olmayan yük dağılımı durumunda bu kuvvet dengesizlik yaratır ve makine titreşmeye başlar.

Özellikle yüksek devirlerde (800-1400 rpm) bu etki katlanarak artar. IEEE Transactions on Industrial Electronics dergisinde yayımlanan son çalışmalar, devir sayısının karesi ile orantılı artan merkezkaç kuvvetinin, sadece 100 gramlık dengesizliğin bile şiddetli titreşimlere yol açabildiğini gösteriyor!

Rezonans: Makinenin En Tehlikeli Anı

Rezonans: Makinenin En Tehlikeli Anı

Her çamaşır makinesinin kendine özgü bir rezonans frekansı vardır. Bu kritik noktada makine, dış kuvvetlere maksimum tepki verir. Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi'nden Dr. Klaus Weber'in araştırmaları, çoğu ev tipi makinenin rezonans frekansının 3-4 Hz arasında olduğunu ortaya koyuyor. 

Modern makineler bu tehlikeli bölgeyi hızla geçmek için özel algoritmalara sahip. Makine bu frekansa yaklaştığında, kontrol sistemi ya hızı artırarak bu bölgeyi geçer ya da durarak yük dengesini yeniden sağlamaya çalışır.

Akıllı Denge Sistemleri Nasıl Çalışır?

Akıllı Denge Sistemleri Nasıl Çalışır?

Günümüz premium çamaşır makineleri, titreşimi önlemek için sofistike sensör sistemleri kullanıyor. Akselerometre ve jiroskop sensörleri, tamburdaki en küçük dengesizlikleri bile algılayarak kontrol ünitesine bildirir. Bu sistemler, yıkama sırasında çamaşırların dağılımını sürekli izler.

Karşı ağırlık sistemi ise başka bir çözüm. Tambur çevresine yerleştirilen otomatik karşı ağırlıklar, dengesizliği kompanse eder. Bazı gelişmiş modeller, su dolu kanallar kullanarak dinamik dengeleme yapar; su, dengesizliğin tam karşısına hareket ederek etkiyi nötralize eder.

Ev aletleri üreticilerinin 2024 verilerine göre, bu akıllı sistemler sayesinde titreşim seviyeleri son 10 yılda %60 oranında azalmış durumda. Modern makinelerdeki bu teknolojik gelişmeler, hem daha sessiz çalışma hem de daha uzun ömür anlamına geliyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
