Gündelik Hayatı Felç Etti: Çin'de Nem Oranı Korkutucu Bir Seviyeye Geldi
Gündelik Hayatı Felç Etti: Çin'de Nem Oranı Korkutucu Bir Seviyeye Geldi
Kaynak: https://www.scmp.com/video/china/3254...
Çin'in güneyinde artışa geçen nem oranları, ülkenin güney bölgesindeki şehirlerde yüzde yüzlük bir nem oranı artışına sebep oldu. Bölgeye baharın gelişiyle birlikte gerçekleşen bu doğa olayı, ortaya tatsız manzaralar çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çin'in güneyinde yaşayanlar güne yoğun nem oranıyla başladı: Zeminlerden duvarlara, pencerelerden eşyalara her şeyi kaplayan ve yüzde yüzlük bir oranda olan bu nem tatsız manzaralara neden oldu.
Peki bu nemin nedeni ne? Yüzde yüzlük nem oranları, baharın gelişiyle birlikte gelen ani hava akışı değişimleri yüzünden gerçekleşir.
Bölgedeki uzmanlar, kuzeydoğu musonunun Çarşamba günü şehre ulaşmasının beklendiğini ve bunun Asya kıtasından daha soğuk hava getireceğini, böylece bölgedeki nem seviyelerini düşüreceğini söyledi.
Aile doktoru Edmund Lam Wing-wo ise insan vücudunun sıcaklık ve nemdeki hızlı değişimlere uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olduğunu, insanların kendilerini iyi hissetmeyebileceğini ve hatta tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.
Bir süreliğine yüksek nem oranlarıyla yaşamak zorunda kalacak olan ülkenin güneyinde yaşayan halkın endişe etmemesi ve bu durumun çok uzun sürmeyeceğinin beklendiği belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte bölgeden görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda