Dile Kolay... Dört Yıl Önce Türkiye'de İlk Koronavirüs Vakası Bugün Açıklandı
Dile Kolay... Dört Yıl Önce Türkiye'de İlk Koronavirüs Vakası Bugün Açıklandı
Dile kolay 4 yıl! Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 4 yıl önce bugün açıklandı. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dört yıl önce bugün her şey değişti: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020'de açıklandı.
Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının 4. yılına girerken karmaşık duygular da yaşanmadı değil...
Eğitime verilen ara, sokağa çıkma yasağı ve daha birçok şeyin 4. yıldönümü olması yüzümüze adeta tokat gibi çarptı!
Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bazılarımız ilk kez bugün tanıdı...
İleride tarih kitaplarına konu olacak bu pandeminin insanlarda bıraktığı izler 4. yılında yeniden hatırlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hem kahkaha hem de acı ile karışık yorumlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizin yorumlarınızı da alalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda