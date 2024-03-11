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Dile Kolay... Dört Yıl Önce Türkiye'de İlk Koronavirüs Vakası Bugün Açıklandı

Dile Kolay... Dört Yıl Önce Türkiye'de İlk Koronavirüs Vakası Bugün Açıklandı

Koronavirüs
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
11.03.2024 - 18:28

Dile kolay 4 yıl! Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 4 yıl önce bugün açıklandı. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

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Dört yıl önce bugün her şey değişti: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020'de açıklandı.

Dört yıl önce bugün her şey değişti: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020'de açıklandı.

Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının 4. yılına girerken karmaşık duygular da yaşanmadı değil...

Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının 4. yılına girerken karmaşık duygular da yaşanmadı değil...

Eğitime verilen ara, sokağa çıkma yasağı ve daha birçok şeyin 4. yıldönümü olması yüzümüze adeta tokat gibi çarptı!

Eğitime verilen ara, sokağa çıkma yasağı ve daha birçok şeyin 4. yıldönümü olması yüzümüze adeta tokat gibi çarptı!

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bazılarımız ilk kez bugün tanıdı...

İleride tarih kitaplarına konu olacak bu pandeminin insanlarda bıraktığı izler 4. yılında yeniden hatırlandı.

İleride tarih kitaplarına konu olacak bu pandeminin insanlarda bıraktığı izler 4. yılında yeniden hatırlandı.
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Hem kahkaha hem de acı ile karışık yorumlar geldi.

Hem kahkaha hem de acı ile karışık yorumlar geldi.
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