İçindeki Müziği Keşfet! Sen Hangi Müzik Türünün İnsanısın?

Sen söylenen şeyin ne olduğuna dikkat edenlerdensin. Güçlü sözler, sağlam beat'ler ve karakteri olan şarkılar sana daha çok hitap ediyor. Hayatta da kolay kolay her söylenene inanmıyor, kendi fikrini oluşturmayı seviyorsun. Biraz rekabetçi, biraz iddialı ve gerektiğinde lafını hiç dolandırmadan söyleyen bir tarafın var. Senin için müzik yalnızca arka planda çalan bir şey değil; bazen motivasyon, bazen kafa dağıtma yöntemi, bazen de doğrudan kendini ifade etme biçimi.