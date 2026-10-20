İçindeki Müziği Keşfet! Sen Hangi Müzik Türünün İnsanısın?
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Müzik zevki dediğin şey bazen insanın karakterini tahmin ettiğinden çok daha fazla ele veriyor. Kimi ilk gitar solosunda kendinden geçiyor, kimi baslar yükselince yerinde duramıyor, kimi de sözleri güzel diye aynı şarkıyı üç gün boyunca döndürüp duruyor. 🎶
Peki senin ruhunun fon müziği hangi tür? Seçimlerini yap, içindeki müzik türünü birlikte keşfedelim!
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1. Burcunu öğrenerek teste başlayalım!
2. Biraz daha detaylandıralım :) Hangi ayda doğdun peki?
3. Müzik zevkin yüzünden arkadaşlarınla “Bu şarkı nasıl güzel değil ya?” tartışmasına girdiğin oldu mu?
4. Hava durumu nasılken müzik dinlemek daha zevklidir?
5. Ruh haline göre dinlediğin müzik türünün tamamen değişmesi sana ne kadar uyuyor?
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6. Bu üçünü hayatındaki önem derecesine göre sırala bakalım.
7. Hangi zaman diliminde şarkı dinlemeyi daha çok seviyorsun?
8. Son olarak, sana bedava bir konser bileti veriyoruz. Hangisine gidiyorsun?
Rock ruhlusun! 🤘
Pop tam senlik! 💖
Hip-hop / rap ruhun var! 🎤
Indie / alternatif senin dünyan! 🌙
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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