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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 24 - 25 Ekim Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 24 - 25 Ekim Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 22:43
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 24 - 25 Ekim'de hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Sıla

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Derin lirik anlatımı ve güçlü kontralto vokal tekniğiyle çağdaş Türk pop müziğinin önde gelen kadın figürlerinden Sıla, gelenekselleşen Harbiye sonbahar serisinde izleyici karşısına çıkmaktadır. Sanatçı, geniş yaylı ve nefesli bölümlerinden oluşan orkestrasıyla hem duygusal hitlerini hem de tempolu radyo parçalarını teatral bir düzenlemeyle icra etmektedir.

Ebru Yaşar & Senfoni

  • Konser Yeri: Volkswagen Arena

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Popüler fantezi ve pop müziğin güçlü yorumcularından Ebru Yaşar, kariyerinin imza eserlerini çok sesli batı orkestrasyonuyla yeniden kurguladığı senfonik projesiyle sahne almaktadır. Konser, geleneksel Türk makam motiflerinin senfoni orkestrasının dramatik polifonik yapısıyla harmanlandığı yüksek bütçeli bir prodüksiyon sunmaktadır.

Ersay Üner

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Son çeyrek asrın en çok dinlenen Türkçe pop hitlerinin arkasındaki söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınan Ersay Üner, solo sahne kariyerini canlı enstrüman performansıyla taçlandırmaktadır. Müzisyen, diğer popüler sanatçılara kazandırdığı klasikleşmiş eserleri ve kendi albüm parçalarını içeren dinamik bir set listesini sahneye yansıtmaktadır.

Murat Boz

  • Konser Yeri: Günay Restaurant

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 20:00

  • Açıklama: Modern Türk popunun koreografik sahne performanslarıyla bilinen ismi Murat Boz, kentin köklü yemekli salon kültürünü çağdaş pop repertuvarıyla buluşturmaktadır. Sanatçı, akustik balladlardan tempolu dans parçalarına uzanan geniş diskografisini seçkin bir gece kulübü ortamında yorumlamaktadır.

Deha Bilimlier

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 25 Ekim Pazar, 21:00

  • Açıklama: Canlı performans sahnelerinin interaktif şov diliyle öne çıkan şarkıcısı Deha Bilimlier, Türkçe pop ve arabesk klasiklerini güncel aranjmanlarla harmanlamaktadır. Konser, amfitiyatro izleyicisini baştan sona performansa dahil eden enerjik ve yüksek ritimli bir sahne deneyimi vadetmektedir.

Ege Can Sal

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 25 Ekim Pazar, 21:00

  • Açıklama: Yeni kuşak Türkçe pop ve alternatif R&B vokallerini harmanlayan genç müzisyen Ege Can Sal, dijital listelerde dikkat çeken parçalarıyla Anadolu Yakası dinleyicisiyle buluşmaktadır. Sanatçı, 'Başa Sar' ve 'İmkansız' gibi hitlerini modern synthesizer ve gitar partisyonları eşliğinde canlı olarak seslendirmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Ceza

  • Konser Yeri: Dreampark İstanbul

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Türkçe rap müziğin uluslararası ölçekte tanınan ve teknik artikülasyon hızıyla türün referans noktası kabul edilen ismi Ceza, Eat X Enjoy Class festival serisinde sahne almaktadır. Sanatçı, çeyrek asırlık hip-hop mirasını oluşturan marşlaşmış parçalarından en yeni çalışmalarına uzanan kesintisiz ve yüksek enerjili bir canlı performans icra etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Teoman

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Türk rock müziğinin öncü kent ozanlarından Teoman, otuz yıla yaklaşan diskografisinin kültleşmiş baladlarını açık hava sahnesinde dinleyicileriyle buluşturmaktadır. Sanatçı, kendine özgü lirik melankolisi ve karizmatik sahne duruşuyla izleyicilerine yüksek tempolu ve nostaljik bir rock performansı vadetmektedir.

Hayko Cepkin

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 22:00

  • Açıklama: Endüstriyel rock ve metal tınılarını geleneksel ezgilerle harmanlayan Hayko Cepkin, Türkiye genelinde sürdürdüğü 'ELECTRIC' turnesinin finalini bu konserde gerçekleştirmektedir. Sanatçı, teatral sahne düzeni ve dinamik elektronik altyapılarla yeniden düzenlenmiş klasik parçalarını sert bir vokal performansıyla sahneye koymaktadır.

Soen

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Tarih ve Saat: 25 Ekim Pazar, 21:30

  • Açıklama: Eski Opeth davulcusu Martin Lopez tarafından kurulan İsveçli progresif metal topluluğu Soen, son stüdyo albümleri 'Reliance' kapsamındaki Avrupa turnesi çerçevesinde İstanbul'a konuk olmaktadır. Grup, karmaşık poliritmik yapılar ile duygu yüklü melodik vokalleri birleştirdiği yüksek teknik standartlı bir canlı performans sunmaktadır.

Malt

  • Konser Yeri: Blind İstanbul

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Açıklama: Cenk Durmazel öncülüğünde kurulan ve mizahi söz yazarlığını saf hard-rock riff'leriyle birleştiren Malt, yerli bağımsız sahnenin enerjik grupları arasında yer almaktadır. Topluluk, Asmalımescit'in köklü kulüp atmosferinde seyircisiyle doğrudan temas kuran tempolu ve dinamik bir performans sergilemektedir.

İBB Rock Efsaneleri Festivali

  • Konser Yeri: Maltepe Sahil Etkinlik Alanı

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi (18:00 Ayhan Yener / Cem Karaca Şarkıları; 19:15 Murat Bolat ve Anadolu Retrosu / Barış Manço Repertuvarı; 20:30 Bu Ses Biter Mi? / Kurban Şarkıları) ve 25 Ekim Pazar (18:00 Dust N' Bones / Guns N' Roses Repertuvarı; 19:15 Onur Emek / Metallica Eserleri; 20:30 Right in Tool / Tool Yorumları)

  • Açıklama: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği üç günlük açık hava festivali, Anadolu rock akımından dünya heavy metal mirasına uzanan geniş bir repertuvarı kamusal alana taşımaktadır. Programda yer alan yetkin saygı grupları, rock tarihine yön veren kült besteleri aslına sadık düzenlemeler ve kolektif bir enerjiyle seslendirmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Lucia di Lammermoor (İstanbul Devlet Opera ve Balesi)

  • Konser Yeri: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 15:00

  • Açıklama: Gaetano Donizetti'nin bel canto dönemine damga vuran dramatik şaheseri Lucia di Lammermoor, İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası ve solist kadrosu tarafından sahneye taşınmaktadır. Eser, zorlu koloratür soprano partisyonları ve görkemli koro bölümleriyle klasik müzik dinleyicisine yüksek dramatik yoğunluklu bir opera deneyimi yaşatmaktadır.

Candela Concert: Anjelika Akbar Piyano Resitali

  • Konser Yeri: Beyoğlu Sahne

  • Tarih ve Saat: 25 Ekim Pazar, 20:00

  • Açıklama: Besteci ve piyanist Anjelika Akbar, binlerce mum ışığıyla aydınlatılan Candela Concert serisi kapsamında dinleyicileriyle buluşmaktadır. Resital, sanatçının Doğu ve Batı kültürlerini birleştiren özgün kompozisyonlarını meditatif ve dingin bir akustik atmosferde dinleme fırsatı sağlamaktadır.

Calefax Reed Quintet

  • Konser Yeri: Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 20:00

  • Açıklama: Dünyanın ilk kamışlı nefesli beşlisi formatını kurarak oda müziği literatürünü yeniden şekillendiren Hollandalı topluluk Calefax, teknik ustalığını Harbiye sahnesine getirmektedir. Topluluk, Barok eserlerden çağdaş bestelere uzanan eklektik bir repertuvarı klarnet, obua ve saksafon gibi nefeslilerin uyumuyla seslendirmektedir.

Türk Müziği Konserleri: Cumhuriyet Dönemi Bestekarları

  • Konser Yeri: Pera Müzesi Oditoryumu

  • Tarih ve Saat: 25 Ekim Pazar, 15:30

  • Açıklama: Pera Müzesi'nin gelenekselleşen klasik müzik serisi, yeni sezon açılışını erken Cumhuriyet döneminde klasik makam müziğinin modernleşme sürecini simgeleyen bestelere ayırmaktadır. Alanında uzman icracı heyeti, dönemin büyük bestecilerinin nadide eserlerini tarihi belgeler ışığında incelikli bir oda müziği formatında yorumlamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Claptone

  • Konser Yeri: Klein Phönix

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 22:00

  • Açıklama: Venedik maskeli gizemli sahne personası ve melodik deep-house tınılarıyla küresel dans listelerinin zirvesinde yer alan Alman prodüktör Claptone, İstanbul gece hayatına konuk olmaktadır. Sanatçı, 'Wanderer' albümü düzenlemeleri ve dünyaca ünlü festival setlerinden derlediği akıcı parçalarla sabahın ilk ışıklarına kadar süren tempolu bir dans maratonu vadetmektedir.

KARBO

  • Konser Yeri: Zorlu PSM

  • Tarih ve Saat: 25 Ekim Pazar, 20:00

  • Açıklama: İstanbul yerel yeraltı elektronik müzik çevresinin dikkat çeken prodüktörlerinden KARBO, ritmik techno ve deneysel club altyapılarını odağına alan bir DJ performansı sergilemektedir. Ücretsiz olarak sunulan etkinlik, endüstriyel ses tasarımlarını modern dans ritimleriyle birleştirerek pazar akşamını dinamik bir ses alanına dönüştürmektedir.

Biitutyy ile DJ Performans

  • Konser Yeri: Milena Pub & Bistro

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar, 22:00

  • Açıklama: Kulüp ve bar kültürünün güncel elektronik dans remikslerini kabine taşıyan DJ Biitutyy, hafta sonu boyunca Beşiktaş hattında sahne almaktadır. Performans, dinleyicilere yüksek tempolu elektronik altyapılar ve akıcı geçişlerle örülü bir gece eğlencesi sağlamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Lin Pesto

  • Konser Yeri: Babylon Bomonti

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 21:30 ve 25 Ekim Pazar, 21:00

  • Açıklama: Puslu synth-pop, lo-fi estetiği ve seksenler esintili darkwave tınılarıyla yerli alternatif sahnede özgün bir yer edinen Lin Pesto, hafta sonu boyunca arka arkaya iki gece sahne almaktadır. Sanatçı, nostaljik analog synthesizer tonları üzerine inşa ettiği içe dönük ve melankolik vokalleriyle dinleyicilerine büyüleyici bir atmosfer sunmaktadır.

A Capella TimbrFifths

  • Konser Yeri: Maximum Uniq Açıkhava

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 20:30

  • Açıklama: Enstrümansız çok sesli insan sesinin sınırlarını araştıran vokal topluluğu A Capella TimbrFifths, türler arası geniş bir repertuvarı alternatif armoni diliyle yorumlamaktadır. Grup, ritmik ağız perküsyonları ve zengin ses katmanlarıyla pop ve alternatif parçalara alışılagelmişin dışında dinamik bir vokal derinliği kazandırmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Tomoki Sanders

  • Konser Yeri: Komünite Space Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Açıklama: Efsanevi ruhani caz saksofoncusu Pharoah Sanders'ın sanatsal mirasını sürdüren çok enstrümanlı besteci Tomoki Sanders, serbest caz doğaçlamalarını hip-hop ritimleri ve elektronik ses dokularıyla kaynaştırmaktadır. Sanatçı, Afro-Amerikan ve Japon geleneksel köklerinden ilham alan dinamik nefesli kompozisyonlarıyla çağdaş cazın sınırlarını Kadıköy sahnesine taşımaktadır.

Amira Medunjanin

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 20:30

  • Açıklama: Saraybosna asıllı sanatçı Amira Medunjanin, Balkan coğrafyasının geleneksel kent ağıtı olarak nitelendirilen 'Sevdalinka' müziğini batı caz armonileriyle ustalıkla buluşturmaktadır. Sanatçı, minimalist akustik enstrümantasyon eşliğinde sunduğu derin ve hüzünlü vokaliyle kültürlerarası bir caz akşamı kurgulamaktadır.

Erdem Özkan Quintet

  • Konser Yeri: Nardis Jazz Club

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Açıklama: Türkiye'nin önde gelen erkek caz vokalistlerinden Erdem Özkan, kurduğu beşli topluluk ile Amerikan standartlarının zarif örneklerini tarihi Galata kulübünde yorumlamaktadır. Konser, usta müzisyenlerin doğaçlama sololarıyla zenginleşen sıcak, akustik ve geleneksel bir caz kulübü atmosferi sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İlkay Akkaya

  • Konser Yeri: KadıköySahne

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Açıklama: Türk halk müziği ve özgün müzik geleneğinin lirik ve dokunaklı kadın vokallerinden İlkay Akkaya, geleneksel deyişleri çağdaş orkestrasyonla bir araya getirmektedir. Sanatçı, Anadolu ozanlarının tarihsel mirasını yansıtan türküleri ve sevilen ezgilerini dinleyicileriyle birlikte seslendirmektedir.

TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu

  • Konser Yeri: Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 13:00

  • Açıklama: TRT bünyesinde yetişen genç yeteneklerden oluşan topluluk, Anadolu'nun yedi bölgesine ait otantik halk ezgilerini kurumsal koro disipliniyle yorumlamaktadır. Konser, geleneksel sazların eşlik ettiği çok sesli icralarla türkülerin otantik tınılarını dinleyicilere aktarmaktadır.

Bajar

  • Konser Yeri: The Wall Saloon & Performance Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 24 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Kürtçe ve Türkçe halk şarkılarını modern metropol hikâyeleri ve folk-rock altyapısıyla buluşturan Bajar, kentsel halk müziğinin özgün temsilcilerindendir. Grup, bağlama ve kemençe gibi yerel enstrümanları distorsiyonlu elektro gitar tonlarıyla harmanlayan dinamik bir sahne enerjisi sunmaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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