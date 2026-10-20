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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 24 - 25 Ekim Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 24 - 25 Ekim Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 22:58
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  24 - 25 Ekim'de hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Usta Hoppun Oyuncakçısı

  • Mekan: Taksim İstiklal Sahne, Beyoğlu

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 12:00

  • Açıklama: Eski bir oyuncakçı dükkanında canlanan oyuncakların yardımlaşma ve sevgi dolu serüvenini canlı bir sahne anlatımıyla çocuklarla buluşturmaktadır. Minik izleyiciler, paylaşmanın ve vefanın önemini renkli kuklalar eşliğinde duyusal bir anlatımla deneyimlemektedir.

Güldüy Güldüy Çocuk

  • Mekan: Maximum UNIQ Hall, Sarıyer

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Ezo Sunal moderatörlüğünde sahneye çıkan yetenekli çocuk oyuncular, gündelik hayatın eğlenceli ve düşündürücü durumlarını dinamik skeçlerle yansıtmaktadır. Yaklaşık bir saat süren tempolu komedi performansı, ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli ve kahkaha dolu vakit geçirmesini sağlamaktadır.

Don Kişot

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) A Salonu, Kadıköy

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 13:00 ve 15:00 seansları

  • Açıklama: Okuduğu şövalye romanlarının etkisiyle dünyayı adalet ve iyilikle doldurmak üzere yola çıkan Don Kişot'un masalsı yolculuğu sahnelenmektedir. İnteraktif kurgusuyla öne çıkan yapım, minik seyircilere erdemli duruşu ve hayal kurmanın sınırsız gücünü öğretmektedir.

Lilli ile Kiki

  • Mekan: Taksim İstiklal Sahne, Beyoğlu

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Büyüyünce ne olacaklarını keşfetmeye çalışan iki sevimli arkadaşın hayaller ve yetenekler ekseninde kurguladığı neşeli diyaloglar sergilenmektedir. Gösteri, çocukların meslekleri ve kendi içsel potansiyellerini eğlenceli bir sorgulama süreciyle keşfetmelerini desteklemektedir.

Susam Sokağı - Kurabiye Operasyonu

  • Mekan: Akatlar Kültür Merkezi, Beşiktaş

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Mahallenin simgesi haline gelen kukla karakterlerin kaybolan kurabiyelerin izini sürdüğü neşeli bir dedektiflik serüvenini konu almaktadır. Renkli dekorlar ve şarkılarla örülü sahne akışı, çocukların ipuçlarını takip ederek tümdengelimsel düşünme becerisini geliştirmektedir.

Paw Patrol Görev Zamanı

  • Mekan: Torium Sahne, Esenyurt

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Sevilen kurtarma timi kahramanlarının Macera Koyu'ndaki yeni tehlikeleri bertaraf etmek için sergilediği koordineli ekip çalışması anlatılmaktadır. Yüksek enerjili görsel efektler ve koreografiler eşliğinde çocuklara yardımlaşma ve toplumsal dayanışma bilinci aşılanmaktadır.

Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi

  • Mekan: Mall of İstanbul MOİ Sahne, Başakşehir

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Sevimli çizgi figürlerin gizlilik içinde hazırlamaya çalıştığı sürpriz doğum günü kutlamasında gelişen komik ve aksiyon dolu karışıklıklar aktarılmaktadır. Oyun, arkadaşlık ilişkilerinde karşılıklı sevgi, özen ve plan yapma becerilerinin değerini ön plana çıkarmaktadır.

Balkabağı Kasabası

  • Mekan: Fişekhane İkinci Sahne, Zeytinburnu

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Sonbahar temasının büyüleyici dekorlarla bezendiği kasabada yaşayan sakinlerin doğayla kurduğu uyumlu ve eğlenceli yaşamı yansıtmaktadır. Estetik kostümler ve dinamik ışık tasarımları, çocukların mevsim döngüleri ve çevre bilinci üzerine düşünmesini sağlamaktadır.

Mini Minnak Kabare

  • Mekan: Sonsuz Tiyatro, Şişli

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Çocukların günlük rutinlerini, okul hayatlarını ve ebeveyn ilişkilerini mizahi bir üslupla ele alan kısa parodilerden oluşmaktadır. Çocuklar için kabare formatında kurgulanan gösteri, miniklerin eleştirel gözlem yapabilmesine ve olaylara neşeyle yaklaşmasına zemin hazırlamaktadır.

Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor

  • Mekan: Palladium AVM Tiyatro Salonu 2, Ataşehir

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: İki meraklı kardeşin evdeki nesneleri hayal güçleriyle dönüştürerek kendi fantastik oyun alanlarını oluşturma çabası işlenmektedir. Yapım, çocuklara tüketilen hazır oyuncaklar yerine yaratıcı zekayı kullanarak oyun kurabilme özgürlüğünü aşılamaktadır.

Gizemli Harita ve Kayıp Hazine

  • Mekan: Taksim İstiklal Sahne, Beyoğlu

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 14:00

  • Açıklama: Doğum günü sürprizi olarak çıktıkları park gezisinde eski bir harita bulan iki kardeşin hazine arayışı tempolu bir dille anlatılmaktadır. Seyircinin dahil edildiği interaktif şov, problem çözme heyecanını arkadaşlık bağlarının kuvvetiyle birleştirmektedir.

Ters Yüz Sevimli Duygular

  • Mekan: Palladium AVM Tiyatro Salonu, Ataşehir

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 14:00

  • Açıklama: İnsan zihnindeki sevinç, üzüntü, öfke ve korku gibi temel duyguların kendi aralarındaki çatışma ve nihai dengesi sahnelenmektedir. Çocukların kendi duygusal dünyalarını tanımalarını ve hissettikleri her duyguyu sağlıklı şekilde kabullenmelerini sağlayan güçlü bir pedagojik alt metne sahiptir.

Sonic Orman Macerası

  • Mekan: Torium Sahne, Esenyurt

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 14:30

  • Açıklama: Popüler kahraman Sonic'in orman habitatını tehdit eden sanayi atıklarına ve tuzaklara karşı dostlarıyla verdiği çevreci mücadele aktarılmaktadır. Hızlı sahne değişimleri ve akrobatik performanslar, çocukların doğayı koruma reflekslerini canlı tutmaktadır.

Pjmask Kuklacıya Karşı

  • Mekan: Palladium AVM Tiyatro Salonu, Ataşehir

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 15:00

  • Açıklama: Gece gizlice şehri koruyan kostümlü süper kahramanların kurnaz kuklacının kurduğu sihirli kapanları bozma macerasını sergilemektedir. Görsel efektler ve müzikli sahneler eşliğinde çocuklara zorluklar karşısında yılmama ve doğruyu savunma bilinci kazandırılmaktadır.

Bir Varmış Bir Yokmuş

  • Mekan: Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi Sahnesi, Başakşehir

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 15:00

  • Açıklama: Doğu ve Batı masallarının ortak erdemlerini şiirsel ve müzikal bir sentezle buluşturan klasik bir sahne uyarlamasıdır. Gösteri, minik dinleyicilerin sözel dikkat sürelerini artırırken kültürel masal mirasımızın derinliklerini hissettirmektedir.

Komşum Viyol Ailesi

  • Mekan: Kartal Sanat Tiyatrosu, Kartal

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 15:00

  • Açıklama: Müzisyen bir ailenin enstrüman sesleriyle örülü neşeli komşuluk ilişkilerini sahneye getiren müzikal bir çocuk tiyatrosudur. Oyun, yaylı çalgıların tınılarını tanıtırken farklılıklara saygı ve toplumsal bir arada yaşama kültürünü çocuklara aşılamaktadır.

Minecraft ve Kuromi Büyük Macera

  • Mekan: Torium Sahne, Esenyurt

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 16:00

  • Açıklama: Dijital piksel evreni ile masalsı animasyon dünyasını tiyatro sahnesinde bir araya getiren melez bir kurgudur. Kahramanların yardımlaşarak engelleri aşması, çocuklara dijital oyun kültürünün ötesinde kolektif dayanışma dersi vermektedir.

Ringo'nun Dünyası

  • Mekan: Trump Sahne, Şişli

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 16:00

  • Açıklama: Kendi sınırlarının ötesine geçerek dünyayı tanımak isteyen sevimli bir köpeğin başına gelen mizahi olayları anlatmaktadır. Can dostlarımızın duygusal dünyalarını samimiyetle yansıtan oyun, çocuklarda derin bir hayvan sevgisi ve sorumluluk duygusu uyandırmaktadır.

Neci'nin Diji Maceraları

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi, Kadıköy

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 16:30

  • Açıklama: Sürekli dijital ekranlara bakan Neci'nin gerçek dünyanın renklerini ve arkadaşlık bağlarını yeniden keşfetmesini sergilemektedir. Didaktik olmadan kurgulanan eğlenceli olay örgüsü, çocukların teknoloji kullanımında oto-kontrol geliştirmelerine destek olmaktadır.

Don Kişot'suz Don Kişot

  • Mekan: Torium Sahne, Esenyurt

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 18:30

  • Açıklama: Cervantes'in klasik eserine alışılagelmişin dışında, absürt ve deneysel bir tiyatral açıyla yaklaşan sıra dışı bir sahne şovudur. Çocukların soyut zekasını ve mizahi algısını gıdıklayan yapım, kitap sevgisinin insan ufkunu nasıl genişlettiğini göstermektedir.

Karlar Ülkesi - Kar Yıldızı Festivali

  • Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne, Maltepe

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 11:00, 13:00 ve 15:00 seansları

  • Açıklama: Krallığın geleneksel kış şenliğini tehdit eden buz fırtınasını dindirmek için prenses kardeşlerin verdiği destansı mücadeleyi aktarmaktadır. Görsel efektler ve şarkılarla süslenen festival atmosferi, aile bağlarının ve sevginin mucizevi gücünü vurgulamaktadır.

Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri

  • Mekan: Trump Sahne, Şişli

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 12:00 ve 14:00 seansları

  • Açıklama: Bitmek bilmeyen enerjisiyle Maşa'nın ormanda Koca Ayı için organize etmeye çalıştığı neşeli hazırlıkların komik aksiliklerini ele almaktadır. Kostüm tiyatrosunun başarılı örneklerinden olan temsil, minik seyircilere bol kahkahalı bir hafta sonu yaşatmaktadır.

Süper Kediler Tiyatro Oyunu

  • Mekan: Torium Sahne, Esenyurt

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 12:00

  • Açıklama: Sokaklarda yaşayan sevimli kedilerin kendi aralarında kurdukları adalet örgütüyle zor durumdaki mahalle sakinlerine yardım etmesini sahnelemektedir. Sevimli maskotlar ve şarkılar eşliğinde çocukların sokak hayvanlarına yönelik duyarlılıkları ve merhamet duyguları pekiştirilmektedir.

Kayıp Aslan Kardeşler

  • Mekan: Muammer Karaca Tiyatrosu, Beyoğlu

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Savanada yollarını kaybeden iki yavru aslanın yuvalarına dönmek için vahşi doğada aşmak zorunda kaldığı engelleri işlemektedir. Birlik olmanın ve aile şefkatinin önemini vurgulayan yapım, çocukları doğadaki yabani yaşam döngüsüyle tanıştırmaktadır.

Sihirli Oyuncak

  • Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, Bakırköy

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Unutulmuş antika bir oyuncağın yeni bir çocuğun kalbine dokunmak için çıktığı macera dolu serüveni konu edinmektedir. Eşyaların manevi değerini ve vefa duygusunu öne çıkaran oyun, hızlı tüketim alışkanlığına karşı anlamlı bir karşı duruş sergilemektedir.

Charlie'nin Çikolata Fabrikasında

  • Mekan: İBB Adem Baştürk Kültür Merkezi, Esenler

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Altın bileti bulan mütevazı Charlie'nin gizemli ve tatlı fabrikada çıktığı sürprizlerle dolu keşfi sahneye aktarmaktadır. Bencillik, şımarıklık ve açgözlülük gibi davranışların mizahi sonuçlarını gösteren oyun, dürüstlüğün en büyük ödül olduğunu hatırlatmaktadır.

Koca Diş ve Arkadaşları

  • Mekan: İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, Fatih

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Orman sakinlerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesini sevimli tiplemeler ve eğlenceli tekerlemelerle anlatan eğitici bir oyundur. Çocukların sağlık alışkanlıklarına ve öz bakım rutinlerine yönelik korkularını neşeyle yenmelerine imkan sağlamaktadır.

Sivrisinekler ve İnsanlar

  • Mekan: İBB Başakşehir Kültür Merkezi, Başakşehir

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Doğadaki her canlının besin zincirinde ve ekolojik dengede hayati bir role sahip olduğunu mizahi bir fabl üslubuyla işlemektedir. Çocukların doğaya üstten bakmak yerine onun uyumlu bir parçası olmayı öğrenmelerini hedefleyen ekolojik bir sahne çalışmasıdır.

Sinbad ve Kayıp Prenses

  • Mekan: Fişekhane İkinci Sahne, Zeytinburnu

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Masal dünyasının usta denizcisi Sinbad'ın fırtınalı denizleri aşarak tutsak prensesi kurtarmak için atıldığı destansı seferi anlatmaktadır. Görkemli gemi dekorları ve ritmik müzikler, çocukların macera duygusunu beslerken cesaret kavramını içselleştirmesini sağlamaktadır.

Bir Sincap Hikayesi

  • Mekan: İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Güngören

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Kış mevsimi yaklaşırken palamut toplayan sevimli sincabın ormandaki diğer canlılarla girdiği yardımlaşma serüvenini sergilemektedir. Tembellik yerine emeğin ve planlı çalışmanın bereketini çocuklara sevecen bir dille anlatan eğitici bir tiyatrodur.

Susam Sokağı - Kurabiye Operasyonu

  • Mekan: Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Kadıköy

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00 ve 15:00 seansları

  • Açıklama: Kurabiye Canavarı ve Edi ile Büdü gibi efsaneleşmiş karakterlerin kayıp kurabiyelerin peşinde girdiği komik serüveni sahneye getirmektedir. Nostaljik ve neşeli atmosferiyle çocukların analitik ipucu toplama ve takım olma becerilerini desteklemektedir.

Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece

  • Mekan: Akasya Kültür Sanat Sahnesi, Üsküdar

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Süpermarket reyonlarında geceleri canlanan sebzelerin tatlı rekabetini ve Kaçak Bezelye'nin yaramazlıklarını konu almaktadır. Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmasını sağlarken adalet ve dayanışma temasını mizahi diyaloglarla vermektedir.

Çizmeli Kedi Çocuk Oyunu

  • Mekan: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi, Ataşehir

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Sahibini zengin ve mutlu bir geleceğe taşımak için zekice planlar kuran meşhur çizmeli kedinin masalını çağdaş bir tempoyla sergilemektedir. Pratik zekanın, iyimserliğin ve sadakatin zorlukları aşmadaki belirleyici gücü neşeyle vurgulanmaktadır.

Şirinler Kayıp Reçete

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi, Kadıköy

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00 ve 15:00 seansları

  • Açıklama: Şirin Baba'nın hazırladığı şifalı reçeteyi çalmak isteyen kötü kalpli Gargamel'e karşı köy halkının kurduğu ortak savunma anlatılmaktadır. Sahne şovları ve müzikler eşliğinde çocuklara birlik olunduğunda hiçbir kötülüğün amacına ulaşamayacağı gösterilmektedir.

Star Paws Çocuk Oyunu

  • Mekan: Palladium AVM Tiyatro Salonu, Ataşehir

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 14:00

  • Açıklama: Uzayın derinliklerinde yıldızlararası barışı sağlamaya çalışan sevimli köpek astronotların galaktik macerasını ele almaktadır. Bilimkurgu ögeleriyle çocukların astronomiye ve evrenin gizemlerine olan merakını eğlenceli bir dille uyandırmaktadır.

Kırmızı Küre

  • Mekan: Mecidiyeköy Büyük Sahne, Şişli

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 14:00

  • Açıklama: Geometrik şekiller ve ana renklerin masalsı dünyasında kendine bir anlam arayan küçük kırmızı kürenin estetik yolculuğunu sahnelemektedir. Çocukların görsel sanat algılarını ve soyut formları tanıma becerilerini geliştiren özgün bir görsel tiyatrodur.

Don Kişot Çocuk Tiyatrosu

  • Mekan: DasDas İstinyePark, Sarıyer

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00 ve 15:00 seansları

  • Açıklama: Yel değirmenlerini dev sanarak dürüstlük ve erdem uğruna mücadeleye atılan sevimli şövalyenin klasik hikayesi sahneye konmaktadır. Çocukların adalet, iyilik ve cesaret kavramlarını interaktif tiyatro ortamında derinlemesine sorgulaması hedeflenmektedir.

Happy Pig's Öğreniyor

  • Mekan: Mall of İstanbul MOİ Sahne, Başakşehir

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 15:00

  • Açıklama: Çiftlikte yaşayan neşeli domuzcukların görgü kurallarını, sofra adabını ve arkadaşça davranmayı öğrenme süreçlerini konu almaktadır. Şarkılarla desteklenen kurgu, miniklerin sosyal becerilerini ve empati kurma kapasitelerini pozitif yönde desteklemektedir.

Karlar Ülkesi Büyülü Orman

  • Mekan: Torium Sahne, Esenyurt

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 15:00

  • Açıklama: Doğanın gizli güçlerini ve dört elementi keşfetmek üzere sihirli bir ormana adım atan kahramanların dostluk hikayesini işlemektedir. Büyüleyici sahne tasarımları miniklere görsel bir şölen sunarken doğayla barışık yaşamanın önemini hatırlatmaktadır.

Minecraft ve Kuromi Büyük Macera

  • Mekan: Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Kartal

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 15:00

  • Açıklama: Sanal dünya karakterlerinin gerçek tiyatro sahnesine taşınarak dostluk ekseninde birleştikleri tempolu bir sahne prodüksiyonudur. Karşılaşılan engellerin ancak dayanışma ve ortak akılla aşılabileceği çocuklara pedagojik bir dille aktarılmaktadır.

Sonic Orman Macerası

  • Mekan: Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Kartal

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 15:00

  • Açıklama: Hızlı kahraman Sonic'in doğadaki canlıları korumak ve yeşil ormanları kurtarmak adına verdiği mücadeleyi sahneye yansıtmaktadır. Çocukların çevreye ve ekolojik sisteme karşı sorumluluk bilinçlerini artıran hareketli bir performans sunulmaktadır.

Hayvanlar Yalana Karşılar

  • Mekan: İBB Şile Kültür Merkezi, Şile

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Yalan söylemenin dostlukları ve güven duygusunu nasıl yok ettiğini hayvanların gözünden masalsı bir üslupla anlatan eğitici bir eserdir. Doğruluk ve dürüstlüğün toplum hayatındaki vazgeçilmez yerini çocuklara samimi ve müzikli bir dille hissettirmektedir.

Don Kişot'un Serüvenleri

  • Mekan: İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi, Sancaktepe

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Sadık yaveri Sanço Panza ile yollara düşen Don Kişot'un kötülüklere karşı sergilediği mizahi ve onurlu duruşu sergilemektedir. Çocukların hayal dünyasını zenginleştiren yapım, sevgi ve fedakarlık değerlerini sahneye taşımaktadır.

Cesaretin Sesi

  • Mekan: İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi, Tuzla

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: İçindeki korkularla yüzleşip kendi potansiyelini keşfetmeye çalışan minik bir kahramanın içsel yolculuğunu anlatmaktadır. Çocukların özgüven gelişimini destekleyen ve onları duygularını açıkça ifade etmeye teşvik eden pedagojik bir eserdir.

Yaramaz Kediler

  • Mekan: Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi (ZKS), Zeytinburnu

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00 ve 15:00 seansları

  • Açıklama: Sokak kedilerinin mahallede yarattığı sevimli karışıklıkları ve insanların onlarla kurduğu duygusal bağı konu edinmektedir. Çocukların sokaktaki can dostlarımızı sevgi ve şefkatle koruma alışkanlığı kazanmasına katkıda bulunmaktadır.

Bir Yüzgeç Hikayesi

  • Mekan: İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi, Pendik

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 14:00

  • Açıklama: Okyanusun derinliklerinde yaşayan küçük bir balığın farklı dünyaları keşfetme tutkusunu ve cesaretini anlatmaktadır. Çocuklara farklılıklara saygı duymayı ve kendi hayallerinin peşinden gitmeyi öğütleyen estetik bir deniz masalıdır.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Ho Ho Ho! Müzikali - 2. Sezon

  • Mekan: DasDas İstinyePark, Sarıyer

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: İkinci sezonunda genişletilmiş kadrosuyla seyirci karşısına çıkan müzikal, sihirli bir dünyanın kapılarını ritmik şarkılarla aralamaktadır. Çocuklara eğlenceli koreografiler eşliğinde birlik, hoşgörü ve dostluk değerlerini müzikal bir şölenle aktarmaktadır.

Ceviz Adam Müzikali - Sevimli Arkadaşlarıyla Yeni Bir Macera!

  • Mekan: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Beylikdüzü

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 13:00 ve 15:00 seansları

  • Açıklama: Milyonlarca çocuğun severek söylediği şarkının başkahramanı Ceviz Adam'ın arkadaşlarıyla atıldığı yeni keşif serüvenidir. İnteraktif yapısı sayesinde minik izleyiciler koltuklarından sahnedeki şarkılara ve danslara baştan sona eşlik edebilmektedir.

Bremen Mızıkacıları Müzikali

  • Mekan: Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM) Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, Kadıköy

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 14:00

  • Açıklama: Sahipleri tarafından terk edilen dört farklı hayvanın müzik aşkıyla çıktıkları Bremen yolculuğunu neşeli şarkılarla anlatmaktadır. Sahnedeki canlı performanslar, farklılıkların bir araya gelerek kusursuz bir koro ve uyum oluşturabileceğini göstermektedir.

Oz Büyücüsü Müzikali

  • Mekan: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi, Ataşehir

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 15:00

  • Açıklama: Hortumla Oz Diyarı'na savrulan Dorothy'nin eve dönmek için Korkuluk, Teneke Adam ve Aslan ile kurduğu yol arkadaşlığı sahnelenmektedir. Zekanın, kalbin ve cesaretin aslında insanın kendi içinde saklı olduğunu anlatan etkileyici bir klasik müzikaldir.

Hayal Adası Müzikali

  • Mekan: Torium Sahne (24 Ekim) ve Palladium AVM Tiyatro Salonu (25 Ekim)

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi (Torium) ve 25 Ekim Pazar (Palladium)

  • Saat: 24 Ekim'de 12:30 ve 14:00; 25 Ekim'de 13:00

  • Açıklama: Korsanların, perilerin ve keşfedilmemiş gizemli diyarların neşeli melodiler eşliğinde anlatıldığı tempolu bir müzikal yolculuktur. Canlı dans performansları çocukların hayal gücünü harekete geçirirken cesaret duygusunu beslemektedir.

Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) Büyük Salon, Kadıköy

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 12:00

  • Açıklama: Klasik fablı yalnızca çalışmak üzerinden değil, sanatın ve müziğin de ruhsal beslenmedeki zorunluluğu üzerinden yeniden yorumlamaktadır. Geniş koro ve renkli dans sahneleri, çocuklara dengeli ve uyumlu bir yaşam felsefesi sunmaktadır.

80 Günde Dünya Turu Müzikli Çocuk Tiyatrosu

  • Mekan: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Beylikdüzü

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 15:00

  • Açıklama: Phileas Fogg ile yardımcısı Passepartout'nun dünyayı rekor sürede turlamak adına trenlerden buharlı gemilere uzanan nefes kesici yolculuğudur. Şarkılar ve danslar eşliğinde ilerleyen oyun, çocuklara dünya coğrafyasını ve farklı kültürleri keşfetme merakı kazandırmaktadır.

Erdem Obüs Harikalar Karnavalı

  • Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne, Maltepe

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 11:00, 13:00 ve 15:00 seansları

  • Açıklama: İllüzyon, akrobasi, müzik ve karnaval estetiğini tek bir sahnede birleştiren dinamik bir aile şovudur. Sahnedeki sürpriz şovlar ve interaktif mizah ögeleri, çocukların görsel dikkatini ve ritim duygusunu canlı tutmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Gupi ve Gülmeyen Kral

  • Mekan: Cinetime ÖzdilekPark, World CineZone Grand Pera, Marmara Forum ve Emaar Square Mall sinemaları

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:45, 11:00, 13:00, 14:40, 15:15, 16:30 ve 18:20 seansları

  • Açıklama: Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı animasyonda, gizemli bir dolaptan geçerek mutsuz bir evrene düşen çocukların huysuz bir kralı güldürme macerası anlatılmaktadır. Müzikal tınılar ve mizah dolu sahneler, minik sinemaseverlere neşenin ve tebessümün iyileştirici gücünü hissettirmektedir.

Emiray: Macera Yolcusu

  • Mekan: Paribu Cineverse Marmara Park, Vadistanbul, Axis Eyüp ve ÖzdilekPark Cinetime

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:30, 10:40, 12:15, 12:55, 14:40, 15:45 ve 16:40 seansları

  • Açıklama: Zamanda sıçrama yaparak geçmişin gizemli sırlarını aydınlatmaya çalışan cesur Emiray ve ekibinin maceraları konu edilmektedir. Tarihi dokuları ve kültürel simgeleri tanıtan yapım, çocuklarda merak duygusunu ve köklerine bağlılık hissini uyandırmaktadır.

Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

  • Mekan: Forum İstanbul World CineZone, Paribu Cineverse Historia ve Cinegreen salonları

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 11:00, 13:00, 15:00 ve 17:00 seansları

  • Açıklama: Topkapı Sarayı'nda sergilenen paha biçilmez tarihi mirası hırsızlardan korumak için zamana karşı yarışan kahramanların aksiyonunu aktarmaktadır. İstanbul'un tarihi siluetini çocukların gözü önüne seren film, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemini işlemeyi amaçlamaktadır.

Kahraman Köpek Charlie

  • Mekan: İstanbul genelindeki Paribu Cineverse ve bağımsız AVM sinema salonları

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 11:30, 13:30 ve 15:30 seansları

  • Açıklama: Kaybolan sahibine ulaşmak için tehlikeli dağ yollarını ve kent engellerini aşan sadık bir çoban köpeğinin öyküsüdür. Minik izleyicilere koşulsuz sevgi ve sadakat değerlerini duygusal ve neşeli anlarla harmanlayarak aktarmaktadır.

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu

  • Mekan: Metropol İstanbul, Marmara Forum ve Cevahir AVM bünyesindeki sinema salonları

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 12:00, 14:00 ve 16:00 seansları

  • Açıklama: Gizli bir görevi yerine getirmek amacıyla kendilerini Mısır piramitlerinin gizemli koridorlarında bulan sevimli sokak kedilerinin macerasıdır. Zekice tasarlanmış görsel espriler ve hareketli olay örgüsü çocuklara keyifli bir sinema saati sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Anime Karakter Çizim Atölyesi (7-11 Yaş)

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 12:00 ve 16:00 seansları

  • Açıklama: Çocuklar anime çizim tekniğinin karakteristik göz yapılarını, mimiklerini ve stilize saç formlarını uygulamalı olarak öğrenmektedir. Kendi tasarladıkları figürlere birer hikaye ve karakter profili kazandırarak görsel kurgu yeteneklerini geliştirmektedirler.

Piyano ile Tanışıyorum (4-6 Yaş)

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 12:00

  • Açıklama: Erken çocukluk evresindeki miniklerin tuşlu çalgılarla tanışmasını ve temel nota-ses ilişkisini kavramasını sağlayan bir atölyedir. Oyunlaştırılmış müzik egzersizleri, işitsel odaklanma ve ritim algısını erken yaşta desteklemektedir.

Hikaye Anlatıcılığı ve Kukla Atölyesi (4-6 Yaş)

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 14:00 ve 15:00 seansları

  • Açıklama: Çocuklar çeşitli kumaş ve artık materyallerle kendi kuklalarını üreterek onlara birer ses ve kişilik kazandırmaktadır. Üretilen kuklalar drama teknikleriyle canlandırılarak katılımcıların sözel ifade ve hikaye kurma kabiliyetleri güçlendirilmektedir.

Köpük Baskı Atölyesi

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 24 Ekim'de 14:00; 25 Ekim'de 12:00 ve 13:00 seansları

  • Açıklama: Köpük levhalar üzerine çizim araçlarıyla derinlik kazandıran minikler, boyama ve transfer teknikleriyle kendi özgün baskılarını üretmektedir. Baskı sanatının aşamalarını tecrübe eden çocukların dokunsal algısı ve el-göz koordinasyonu gelişmektedir.

Ebru Atölyesi (4-6 Yaş)

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 14:30

  • Açıklama: Geleneksel Türk ebru sanatının su üzerindeki büyüleyici renk dansını çocukların seviyesine indiren duyusal bir çalışmadır. Kitreli su üzerinde fırça ve biz kullanarak desenler oluşturan çocuklar, renklerin ahengini hayranlıkla tecrübe etmektedir.

Modern Dans Atölyesi: Rock'n Roll (8-11 Yaş)

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 16:00

  • Açıklama: Yüksek tempolu Rock'n Roll parçaları eşliğinde temel adımların ve koreografilerin çalışıldığı bedensel bir eğitimdir. Çocukların ritmik çevikliğini, esnekliğini ve beden dengesini geliştirmesine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Minik Yogiler / Yoga Atölyesi (7-11 Yaş)

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: Her iki gün 17:00

  • Açıklama: Masalsı kurgular ve oyunlar üzerinden temel asanalar ve doğru nefes alma egzersizleri icra edilmektedir. Rehberli meditasyon ve gevşeme teknikleri, çocukların zihinsel berraklık kazanmasına ve kas gerginliklerini atmasına imkan vermektedir.

Yaratıcı Müzik, Ritim, Ses ve Hareket Atölyesi

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 15:00

  • Açıklama: Beden perküsyonu ve orff çalgıları kullanılarak kolektif ses kompozisyonlarının oluşturulduğu enerjik bir programdır. Minikler ses ile hareket arasındaki senkronu kavrayarak grup içi uyum ve dikkat becerilerini artırmaktadır.

Tuvalden Taşan Çiçekler (3-5 Yaş)

  • Mekan: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 12:00

  • Açıklama: Müzedeki usta Türk ressamların natürmort eserlerini inceleyen minikler, yetişkin eşliğinde üç boyutlu tuval tasarımları yapmaktadır. Geleneksel çiçek kompozisyonlarını hacimli materyallerle dönüştüren çocuklar erken yaşta estetik bakış açısı kazanmaktadır.

Bir Resim, Bir Hikâye

  • Mekan: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Seçili sanat yapıtlarının önünde gerçekleştirilen hikaye anlatımıyla tablolardaki kahramanlar ve mekanlar canlandırılmaktadır. Çocuklar duydukları anlatıdan hareketle kendi resimlerini çizerek görsel ve sözel hafızalarını birleştirmektedir.

Ez, Yuvarla, Dönüştür (4-6 Yaş)

  • Mekan: İstanbul Modern Sanat Müzesi, Beyoğlu

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 11:30

  • Açıklama: Frank Bowling sergisinin yaratım süreçlerinden esinlenen atölyede çocuklar oyun hamurlarını yoğurarak özgün portreler ortaya koymaktadır. Heykel formunu dokunarak inşa eden miniklerin ince motor becerileri ve dokunsal algıları gelişmektedir.

Bir Anahtar, Bir Düş (5-7 Yaş)

  • Mekan: İstanbul Modern Sanat Müzesi, Beyoğlu

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Yoko Ono'nun kavramsal sergisinden hareketle düzenlenen etkinlikte çocuklar düşledikleri kapıları açacak anahtarlar tasarlamaktadır. Kolaj ve boyama teknikleriyle çalışan katılımcılar, soyut hayallerini iki ve üç boyutlu görsel formlara dönüştürmektedir.

Çocuk Atölyeleri: Görünmez Bayraklar

  • Mekan: Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Emirgan, Sarıyer

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi

  • Saat: 14:00

  • Açıklama: Çocukların aidiyet, renk ve sembol kavramları üzerinde durarak kendilerini temsil eden özgün kumaş bayraklar tasarlamasını sağlamaktadır. Sanatın simgesel anlatım olanaklarını kavrayan çocuklar kişisel kimliklerini görsel ögelerle ifade etmeyi öğrenmektedir.

Çocuk Atölyeleri: Bir Çizgi, Bir Şehir

  • Mekan: Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Emirgan, Sarıyer

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:00

  • Açıklama: Boğaziçi'nin ve İstanbul'un mimari siluetinden ilhamla çocukların perspektif ve çizgi tekniklerini kullanarak hayali kentler kurmasını hedefler. Çizgisel kompozisyonlar oluşturan minikler kentsel estetik ve mimari düzen kavramlarını pratikle kavramaktadır.

Mobil Heykel Atölyesi (6-10 Yaş)

  • Mekan: Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi (Akbank Sanat organizasyonu), Küçükçekmece

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 13:30

  • Açıklama: Denge, yerçekimi ve hava akımı ilkelerini bir araya getiren atölyede çocuklar hafif malzemelerle dönen kinetik heykeller yapmaktadır. Katılımcılar üç boyutlu formların mekan içindeki hareket dinamiklerini uygulamalı olarak keşfetmektedir.

İleri Dönüşüm: Kâğıt Heykel Atölyesi (6-10 Yaş)

  • Mekan: Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi (Akbank Sanat organizasyonu), Küçükçekmece

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 15:00

  • Açıklama: Atık kağıtların su ve doğal bağlayıcılarla yoğrularak üç boyutlu heykellere dönüştürüldüğü ekolojik farkındalık çalışmasıdır. Çocuklar tüketilen malzemelerin sanatsal geri kazanımını öğrenirken çevreye duyarlı bir bakış açısı geliştirmektedir.

Mozaik Tekniğiyle Piksel Resim Atölyesi (6-10 Yaş)

  • Mekan: Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi (Akbank Sanat organizasyonu), Küçükçekmece

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 16:30

  • Açıklama: Minik boncuk ve renkli taşların yan yana dizilerek mozaik ve piksel sanatının harmanlandığı kompozisyonlar üretilmektedir. Çalışma, çocukların desen kurma, örüntü kavrama ve el becerisi odaklanmasını üst seviyeye taşımaktadır.

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Eğitimi (8-12 Yaş)

  • Mekan: Taksim İstiklal Sahne, Beyoğlu

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 12:00

  • Açıklama: Doğaçlama, beden dili ve rol oynama egzersizleriyle çocukların kendilerini özgürce ifade etmelerine alan açan bir drama çalışmasıdır. Grup çalışmaları miniklerin sosyal adaptasyon yeteneğini ve topluluk karşısında konuşma cesaretini artırmaktadır.

Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyoruz & Pizza Atölyesi

  • Mekan: DasDas, Ataşehir

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 11:00

  • Açıklama: PizzaExpress x Mudita iş birliğiyle minikler kendi hamurlarını açarak yaratıcı pizzalar tasarlamakta ve bayram coşkusunu mutfakta yaşamaktadır. Çocuklar el becerilerini lezzetli bir üretim sürecine dönüştürürken mutfak hijyenini ve paylaşmayı öğrenmektedir.

Gymy Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü Sezon Çalışması

  • Mekan: Zorlu PSM, Beşiktaş

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:00

  • Açıklama: Çocukların sahne tozu yutarak diksiyon, beden dili ve temel oyunculuk tekniklerini profesyonel eğitmenlerden öğrendiği bir tiyatro akademisidir. Sezonun ilk buluşmalarında minikler yaratıcı drama oyunlarıyla sahne özgüvenlerini geliştirmektedir.

Antik Sahnenin Sırrı (8-12 Yaş)

  • Mekan: Borusan Contemporary, Sarıyer

  • Tarih: 25 Ekim Pazar

  • Saat: 14:00

  • Açıklama: Antik tiyatro yapılarının akustik ve mimari özelliklerini inceleyen çocuklar kendi hayali sahnelerini maketler üzerinden tasarlamaktadır. Tarih ve sahne sanatlarını birleştiren çalışma, çocukların mekansal derinlik ve tasarım yetilerini zenginleştirmektedir.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

KidZania İstanbul (Çocuk Meslek ve Eğlence Şehri)

  • Mekan: Akasya AVM, Acıbadem, Üsküdar

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:00 - 20:00 arası açık

  • Açıklama: Hastaneden itfaiyeye, havacılık akademisinden fabrikalara kadar 90'a yakın meslek istasyonunda çocukların üniforma giyerek rol oynadığı bir kent kurgusudur. Kendi kazandıkları 'KidZos' para birimiyle harcama yapan çocuklar finansal okuryazarlık ve iş birliğini yaşayarak öğrenmektedir.

Hupalupa Aile Eğlence Merkezi

  • Mekan: Metropol İstanbul AVM, Ataşehir

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:00 - 21:00 arası açık

  • Açıklama: Geniş alana yayılan trambolin parkları, tırmanma duvarları, sünger havuzları ve dev kaydıraklarıyla çocukların kaba motor becerilerini çalıştıran kapalı bir oyun parkıdır. Güvenlikli parkurlar çocukların enerjilerini doyasıya boşaltmalarını ve bedensel cesaretlerini sınamalarını sağlamaktadır.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi

  • Mekan: Emaar Square Mall, Üsküdar

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:00 - 22:00 arası açık

  • Açıklama: 270 derecelik panoramik sualtı cam tüneli, dev timsahları, su samurlarını ve binlerce tür tropikal okyanus canlısını barındırmaktadır. Çocuklara deniz ekosistemlerini ve biyolojik çeşitliliği görsel bir derinlikle öğreten tematik bir doğa laboratuvarıdır.

Emaar SkyView ve SkyWalk

  • Mekan: Emaar Square Mall, Üsküdar

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:00 - 22:00 arası açık

  • Açıklama: İstanbul'un en yüksek seyir teraslarından birinde şeffaf cam zemin üzerinde yürüme heyecanı sunarak şehri 360 derecelik panoramayla çocukların bakışına sunmaktadır. Adrenalin ve kentsel coğrafya algısını birleştiren rota, çocuklarda mekansal perspektif duygusunu zirveye çıkarmaktadır.

İstanbul Dolphinarium (Yunus Gösteri Merkezi)

  • Mekan: Silahtarağa, Eyüpsultan

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 14:00 ve 17:00 seansları

  • Açıklama: Yunusların, sevimli beyaz balinaların ve fokların eğitmenleriyle birlikte müzik eşliğinde sunduğu su balesi ve akrobasi gösterisidir. Çocukların deniz memelilerine karşı sevgi beslemesini ve empati geliştirmesini sağlayan neşeli bir deneyimdir.

Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi

  • Mekan: Alemdağ, Çekmeköy

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 09:00 - 19:00 arası açık

  • Açıklama: Geniş bir ormanlık alanda hayvanat bahçesi, macera ipli parkurları ve pony biniş pistlerini birleştiren açık hava doğa merkezidir. Çocukların temiz havada canlı türleriyle temas kurmasını ve doğa sporlarıyla fiziksel koordinasyon kazanmasını desteklemektedir.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

Rahmi M. Koç Müzesi

  • Mekan: Hasköy, Haliç, Beyoğlu

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:00 - 19:00 arası açık

  • Açıklama: Gerçek uçak kokpitleri, buharlı lokomotifler, klasik otomobiller ve TCG Uluçreis denizaltısıyla çocukları mühendisliğin dünü ve bugünüyle tanıştırmaktadır. Hafta sonuna özel Haliç kıyısındaki nostaljik tren turları ve 'Renkli Matematik Dünyası' deney masaları çocuklara bilimi eğlenceli kılmaktadır.

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Mekan: Göztepe, Kadıköy

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:00 - 18:00 arası açık

  • Açıklama: Sunay Akın tarafından kurulan müzede, 1700'lü yıllardan günümüze ulaşan binlerce antika oyuncak tematik dekorasyonlar eşliğinde sergilenmektedir. Çocuklar geçmiş uygarlıkların oyun kültürünü gözlemlerken aileler çocukluk anılarını çocuklarıyla paylaşma şansı bulmaktadır.

Pelit Çikolata Müzesi

  • Mekan: Sanayi Mahallesi, Esenyurt

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:00 - 17:00 arası açık

  • Açıklama: Tamamı çikolatadan modellenmiş masal şatoları, Türk büyükleri ve dünya harikaları çocuklara masalsı bir görsel ziyafet sunmaktadır. Çikolata şelalesini izleyen ve cam atölyelerden üretim sürecine tanıklık eden minikler kendilerini tatlı bir rüya dünyasında hissetmektedir.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi

  • Mekan: İstiklal Caddesi, Beyoğlu

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 12:00 - 19:00 arası açık

  • Açıklama: Türk plastik sanatlar tarihinin en önemli resim ve heykellerini kronolojik ve tematik düzenlemelerle ziyaretçilere açmaktadır. Dijital keşif odaları ve çocuklara özel hazırlanmış sergi anlatımları miniklerin plastik sanatlarla güçlü bir bağ kurmasını sağlamaktadır.

Türkiye İş Bankası Müzesi (Tarihi Banka Binası)

  • Mekan: Hobyar Mahallesi, Yenicami, Eminönü

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:00 - 18:00 arası açık

  • Açıklama: Tarihi kasa dairelerini, antika hesap makinelerini ve Cumhuriyet dönemi tasarruf kumbaralarını çocukların keşfine sunmaktadır. Erken yaştan itibaren tasarruf, üretim ve finans kavramlarını tarihi nesneler üzerinden öğretici ve eğlenceli bir dille aktarmaktadır.

Müze Gazhane (Çocuk Bilim Merkezi ve Karikatür Müzesi)

  • Mekan: Kurbağalıdere Caddesi, Hasanpaşa, Kadıköy

  • Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar

  • Saat: 10:00 - 19:00 arası açık

  • Açıklama: Yenilenebilir enerji, iklim krizi ve fen bilimlerinin temel prensiplerini çocukların bizzat çalıştırabileceği mekanik düzeneklerle sunmaktadır. Açık meydanı, çocuk kütüphanesi ve mizahi çizgi sergileriyle ailenin tüm fertlerine çok boyutlu bir kültür-sanat deneyimi sağlamaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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