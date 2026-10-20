İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 24 - 25 Ekim Ailenize Çok İyi Gelecek!

Anime Karakter Çizim Atölyesi (7-11 Yaş)
Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim
Tarih: 24 Ekim Cumartesi
Saat: 12:00 ve 16:00 seansları
Açıklama: Çocuklar anime çizim tekniğinin karakteristik göz yapılarını, mimiklerini ve stilize saç formlarını uygulamalı olarak öğrenmektedir. Kendi tasarladıkları figürlere birer hikaye ve karakter profili kazandırarak görsel kurgu yeteneklerini geliştirmektedirler.
Piyano ile Tanışıyorum (4-6 Yaş)
Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim
Tarih: 24 Ekim Cumartesi
Saat: 12:00
Açıklama: Erken çocukluk evresindeki miniklerin tuşlu çalgılarla tanışmasını ve temel nota-ses ilişkisini kavramasını sağlayan bir atölyedir. Oyunlaştırılmış müzik egzersizleri, işitsel odaklanma ve ritim algısını erken yaşta desteklemektedir.
Hikaye Anlatıcılığı ve Kukla Atölyesi (4-6 Yaş)
Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim
Tarih: 24 Ekim Cumartesi
Saat: 14:00 ve 15:00 seansları
Açıklama: Çocuklar çeşitli kumaş ve artık materyallerle kendi kuklalarını üreterek onlara birer ses ve kişilik kazandırmaktadır. Üretilen kuklalar drama teknikleriyle canlandırılarak katılımcıların sözel ifade ve hikaye kurma kabiliyetleri güçlendirilmektedir.
Köpük Baskı Atölyesi
Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim
Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar
Saat: 24 Ekim'de 14:00; 25 Ekim'de 12:00 ve 13:00 seansları
Açıklama: Köpük levhalar üzerine çizim araçlarıyla derinlik kazandıran minikler, boyama ve transfer teknikleriyle kendi özgün baskılarını üretmektedir. Baskı sanatının aşamalarını tecrübe eden çocukların dokunsal algısı ve el-göz koordinasyonu gelişmektedir.
Ebru Atölyesi (4-6 Yaş)
Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim
Tarih: 24 Ekim Cumartesi
Saat: 14:30
Açıklama: Geleneksel Türk ebru sanatının su üzerindeki büyüleyici renk dansını çocukların seviyesine indiren duyusal bir çalışmadır. Kitreli su üzerinde fırça ve biz kullanarak desenler oluşturan çocuklar, renklerin ahengini hayranlıkla tecrübe etmektedir.
Modern Dans Atölyesi: Rock'n Roll (8-11 Yaş)
Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim
Tarih: 24 Ekim Cumartesi
Saat: 16:00
Açıklama: Yüksek tempolu Rock'n Roll parçaları eşliğinde temel adımların ve koreografilerin çalışıldığı bedensel bir eğitimdir. Çocukların ritmik çevikliğini, esnekliğini ve beden dengesini geliştirmesine doğrudan katkı sağlamaktadır.
Minik Yogiler / Yoga Atölyesi (7-11 Yaş)
Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim
Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar
Saat: Her iki gün 17:00
Açıklama: Masalsı kurgular ve oyunlar üzerinden temel asanalar ve doğru nefes alma egzersizleri icra edilmektedir. Rehberli meditasyon ve gevşeme teknikleri, çocukların zihinsel berraklık kazanmasına ve kas gerginliklerini atmasına imkan vermektedir.
Yaratıcı Müzik, Ritim, Ses ve Hareket Atölyesi
Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim
Tarih: 25 Ekim Pazar
Saat: 15:00
Açıklama: Beden perküsyonu ve orff çalgıları kullanılarak kolektif ses kompozisyonlarının oluşturulduğu enerjik bir programdır. Minikler ses ile hareket arasındaki senkronu kavrayarak grup içi uyum ve dikkat becerilerini artırmaktadır.
Tuvalden Taşan Çiçekler (3-5 Yaş)
Mekan: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu
Tarih: 24 Ekim Cumartesi
Saat: 12:00
Açıklama: Müzedeki usta Türk ressamların natürmort eserlerini inceleyen minikler, yetişkin eşliğinde üç boyutlu tuval tasarımları yapmaktadır. Geleneksel çiçek kompozisyonlarını hacimli materyallerle dönüştüren çocuklar erken yaşta estetik bakış açısı kazanmaktadır.
Bir Resim, Bir Hikâye
Mekan: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu
Tarih: 25 Ekim Pazar
Saat: 13:00
Açıklama: Seçili sanat yapıtlarının önünde gerçekleştirilen hikaye anlatımıyla tablolardaki kahramanlar ve mekanlar canlandırılmaktadır. Çocuklar duydukları anlatıdan hareketle kendi resimlerini çizerek görsel ve sözel hafızalarını birleştirmektedir.
Ez, Yuvarla, Dönüştür (4-6 Yaş)
Mekan: İstanbul Modern Sanat Müzesi, Beyoğlu
Tarih: 24 Ekim Cumartesi
Saat: 11:30
Açıklama: Frank Bowling sergisinin yaratım süreçlerinden esinlenen atölyede çocuklar oyun hamurlarını yoğurarak özgün portreler ortaya koymaktadır. Heykel formunu dokunarak inşa eden miniklerin ince motor becerileri ve dokunsal algıları gelişmektedir.
Bir Anahtar, Bir Düş (5-7 Yaş)
Mekan: İstanbul Modern Sanat Müzesi, Beyoğlu
Tarih: 25 Ekim Pazar
Saat: 13:00
Açıklama: Yoko Ono'nun kavramsal sergisinden hareketle düzenlenen etkinlikte çocuklar düşledikleri kapıları açacak anahtarlar tasarlamaktadır. Kolaj ve boyama teknikleriyle çalışan katılımcılar, soyut hayallerini iki ve üç boyutlu görsel formlara dönüştürmektedir.
Çocuk Atölyeleri: Görünmez Bayraklar
Mekan: Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Emirgan, Sarıyer
Tarih: 24 Ekim Cumartesi
Saat: 14:00
Açıklama: Çocukların aidiyet, renk ve sembol kavramları üzerinde durarak kendilerini temsil eden özgün kumaş bayraklar tasarlamasını sağlamaktadır. Sanatın simgesel anlatım olanaklarını kavrayan çocuklar kişisel kimliklerini görsel ögelerle ifade etmeyi öğrenmektedir.
Çocuk Atölyeleri: Bir Çizgi, Bir Şehir
Mekan: Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Emirgan, Sarıyer
Tarih: 25 Ekim Pazar
Saat: 13:00
Açıklama: Boğaziçi'nin ve İstanbul'un mimari siluetinden ilhamla çocukların perspektif ve çizgi tekniklerini kullanarak hayali kentler kurmasını hedefler. Çizgisel kompozisyonlar oluşturan minikler kentsel estetik ve mimari düzen kavramlarını pratikle kavramaktadır.
Mobil Heykel Atölyesi (6-10 Yaş)
Mekan: Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi (Akbank Sanat organizasyonu), Küçükçekmece
Tarih: 25 Ekim Pazar
Saat: 13:30
Açıklama: Denge, yerçekimi ve hava akımı ilkelerini bir araya getiren atölyede çocuklar hafif malzemelerle dönen kinetik heykeller yapmaktadır. Katılımcılar üç boyutlu formların mekan içindeki hareket dinamiklerini uygulamalı olarak keşfetmektedir.
İleri Dönüşüm: Kâğıt Heykel Atölyesi (6-10 Yaş)
Mekan: Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi (Akbank Sanat organizasyonu), Küçükçekmece
Tarih: 25 Ekim Pazar
Saat: 15:00
Açıklama: Atık kağıtların su ve doğal bağlayıcılarla yoğrularak üç boyutlu heykellere dönüştürüldüğü ekolojik farkındalık çalışmasıdır. Çocuklar tüketilen malzemelerin sanatsal geri kazanımını öğrenirken çevreye duyarlı bir bakış açısı geliştirmektedir.
Mozaik Tekniğiyle Piksel Resim Atölyesi (6-10 Yaş)
Mekan: Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi (Akbank Sanat organizasyonu), Küçükçekmece
Tarih: 25 Ekim Pazar
Saat: 16:30
Açıklama: Minik boncuk ve renkli taşların yan yana dizilerek mozaik ve piksel sanatının harmanlandığı kompozisyonlar üretilmektedir. Çalışma, çocukların desen kurma, örüntü kavrama ve el becerisi odaklanmasını üst seviyeye taşımaktadır.
Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Eğitimi (8-12 Yaş)
Mekan: Taksim İstiklal Sahne, Beyoğlu
Tarih: 25 Ekim Pazar
Saat: 12:00
Açıklama: Doğaçlama, beden dili ve rol oynama egzersizleriyle çocukların kendilerini özgürce ifade etmelerine alan açan bir drama çalışmasıdır. Grup çalışmaları miniklerin sosyal adaptasyon yeteneğini ve topluluk karşısında konuşma cesaretini artırmaktadır.
Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyoruz & Pizza Atölyesi
Gymy Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü Sezon Çalışması
Mekan: Zorlu PSM, Beşiktaş
Tarih: 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar
Saat: 10:00
Açıklama: Çocukların sahne tozu yutarak diksiyon, beden dili ve temel oyunculuk tekniklerini profesyonel eğitmenlerden öğrendiği bir tiyatro akademisidir. Sezonun ilk buluşmalarında minikler yaratıcı drama oyunlarıyla sahne özgüvenlerini geliştirmektedir.
Antik Sahnenin Sırrı (8-12 Yaş)
Mekan: Borusan Contemporary, Sarıyer
Tarih: 25 Ekim Pazar
Saat: 14:00
Açıklama: Antik tiyatro yapılarının akustik ve mimari özelliklerini inceleyen çocuklar kendi hayali sahnelerini maketler üzerinden tasarlamaktadır. Tarih ve sahne sanatlarını birleştiren çalışma, çocukların mekansal derinlik ve tasarım yetilerini zenginleştirmektedir.
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