Günde 30 Dakikalık Egzersiz Milyonların Etkilendiği Hastalığın Önüne Geçiyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 13:59

Egzersizin ruh haline iyi geldiği uzun zamandır biliniyor. Ancak yeni araştırmalar, tek bir egzersiz seansının bile hızlı etki gösterebileceğini ortaya koyuyor. 30 dakikalık orta tempolu koşu ya da yürüyüş, bazı kişilerde kaygı ve depresif belirtileri kısa sürede hafifletebilir. Araştırmacılar, bu etkinin adiponektin adlı hormonla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Yine de egzersizin tıbbi tedavinin yerine geçmediğini unutmamak gerekiyor.

Yarım saatlik egzersiz ruh halini hızlıca değiştirebilir

Hong Kong Polytechnic University’den araştırmacıların da yer aldığı çalışma, tek seferlik orta yoğunlukta egzersizin ruh hali üzerindeki hızlı etkisini inceledi. Araştırmada 18-40 yaş aralığındaki 40 yetişkin, 30 dakika boyunca koşu bandında egzersiz yaptı. Katılımcılar egzersizden önce ve sonra ruh hali değerlendirmesi doldurdu. Sonuçlarda hem kaygı ve depresyon belirtisi olanlarda hem de belirtisi olmayanlarda ruh halinde anlamlı bir iyileşme görüldü. Belirti yaşayan katılımcılarda öfke, kafa karışıklığı, yorgunluk, depresyon ve kaygı puanlarının düştüğü aktarıldı.

Bulgu, 'spor yapınca iyi hissettim' cümlesinin yalnızca kişisel bir his olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, tek bir egzersiz seansının bile hızlı bir antidepresan etki yaratabileceğini belirtiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: Çalışma egzersizin ruh haline katkısını gösterse de depresyon tedavisi için tek başına yeterli olduğu anlamına gelmiyor. 

Özellikle klinik depresyon, kaygı bozukluğu ya da düzenli ilaç kullanımı olan kişilerin egzersizi destekleyici bir yöntem olarak değerlendirmesi ve gerekiyorsa uzmana danışması daha doğru olur.

Etkinin arkasında adiponektin hormonu olabilir

Araştırmacılar, egzersizin ruh halini neden bu kadar hızlı etkileyebildiğini anlamak için fare deneyleri de yaptı. Moleküler Psychiatry’de yayımlanan çalışmaya göre orta yoğunlukta tek seferlik egzersizden sonra farelerde adiponektin adlı hormonun hem kanda hem de beynin duygusal düzenlemeyle ilişkili bölgelerinde arttığı görüldü. 

Adiponektin, yağ dokusu tarafından salgılanan bir hormon olarak biliniyor. Çalışmada bu hormonun beyindeki AdipoR1 adlı reseptörü etkilediği ve anterior singulat korteks bölgesindeki bazı sinir hücrelerini aktive ettiği belirtildi.

Bu mekanizma oldukça önemli çünkü araştırmacılara göre egzersizin ruh hali üzerindeki etkisi yalnızca “endorfin salgılandı, iyi hissettirdi” açıklamasından ibaret olmayabilir. Adiponektin, AdipoR1 ve APPL1 üzerinden gelişen sinirsel değişimler, beyindeki bağlantıların güçlenmesine katkı sağlayabilir. Farelerde egzersiz sonrası görülen olumlu davranış etkilerinin 24 saate kadar sürdüğü, 48 saatte ise azaldığı bildirildi. İnsanlarda bu etkinin ne kadar sürdüğü ise henüz net olarak ölçülmüş değil.

Yarım saatlik hareket bile ruh halini değiştirebilir

Araştırmanın en dikkat çeken tarafı, etkinin uzun bir spor programından değil, tek bir egzersiz seansından sonra görülmesi. Yani saatlerce spor salonunda kalmak ya da ağır antrenman yapmak gerekmiyor. Orta tempolu 30 dakikalık bir yürüyüş, koşu bandında hafif bir tempo ya da bedeni biraz hareket ettiren benzer bir aktivite bile ruh halinde hızlı bir değişim yaratabiliyor.

Bilim insanlarına göre egzersizden sonra ortaya çıkan bu iyi his, yalnızca 'spor yaptım, kendimi iyi hissediyorum' düşüncesinden ibaret olmayabilir. Vücutta salgılanan adiponektin hormonu beyne ulaşıyor ve duyguları düzenleyen bölgelerde bazı değişimleri tetikliyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde bu etkinin 24 saate kadar sürdüğü görüldü. İnsanlarda ne kadar sürdüğü henüz net değil ama araştırma, kısa süreli hareketin bile ruh halini toparlamada etkili olabileceğini gösteriyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
