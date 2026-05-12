article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Grip İçin Gittiği Sağlık Merkezinde Takılan Serum Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Grip İçin Gittiği Sağlık Merkezinde Takılan Serum Nedeniyle Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2026 - 20:26

İstanbul Ümraniye’de yaşayan 28 yaşındaki Gamze Yıldız, grip tedavisi için Ümraniye Tepe Tıp Merkezi'ne gitti. İddiaya göre Yıldız, takılan serum sonrasında fenalaştı ve entübe edildi. Yaklaşık 1 aydır yaşam savaşı veren Gamze Yıldız hayatını kaybederken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gamze Yıldız, soğuk algınlığı tedavisi için Ümraniye Tepe Tıp Merkezi'ne gitti.

Gamze Yıldız, soğuk algınlığı tedavisi için Ümraniye Tepe Tıp Merkezi'ne gitti.

Yıldız, hasta kaydı esnasında penisilin alerjisi olduğunu söylemesine rağmen, kendisine laboratuvar teknikeri olduğu belirtilen bir kişi tarafından hazırlanan serum uygulandı. Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan Yıldız, serum uygulanmasının hemen ardından fenalaşırken, yaşadığı solunum sıkıntısıyla birlikte kalbi durdu. 112 ekiplerinin müdahalesi sonrası Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yıldız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, merkezde bulunan nöbetçi doktorun hastayı hiç görmediği ve Yıldız'a ilk müdahaleyi orada tesadüfen bulunan başka bir hastane doktorunun yaptığı öne sürüldü.

Soruşturma başlatıldı.

Soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında uygulanan tedavi ile ölüm arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendiği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın