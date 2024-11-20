Görülmemiş Eylem: Madenciler Kendilerini Yeraltına Kapattılar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Görülmemiş Eylem: Madenciler Kendilerini Yeraltına Kapattılar
Ankara'da Çayırhan madencileri eylem kararı aldı. Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirilmesine tepki gösteren yaklaşık 500 madenci, madene kendilerini kapatarak eylem başlattı. Konuya ilişkin konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, 'Maden işçileri arkadaşlarımız bu sabah vardiyasında yer altına inerek kendilerini madene kapattılar. Bizler de Çayırhan’da olacağız, yer üstünde onların sesi olacağız'' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Madencilerden görülmemiş eylem kararı. Maden işçileri bugün sabah 08.00 vardiyasında kendilerini yeraltına indikleri madene kapatarak eylem başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Özelleştirme kararı gündeme geldiğinden bu yana ilgililerle görüşüyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ancak maalesef bugüne kadar olumlu bir geri dönüş alamadık. Bu nedenle de maden işçileri arkadaşlarımız bu sabah vardiyasında yer altına inerek kendilerini madene kapattılar. Bizler de Çayırhan’da olacağız, yer üstünde onların sesi olacağız'' dedi.
''Aldığımız duyumlara göre; ihale şartnamesinde madencinin kazanılmış hakları hakkında hiçbir şey yok. İçeriğini tam olarak bilemiyoruz. Ancak özelleştirmenin hem madencinin hem de bölge halkının çıkarlarına zarar vereceği aşikardır'' diyen Başkan Nurettin Akçul, sözlerine şöyle devam etti:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın