Gittikleri Basketbol Maçında Elmas Sandığı Evlilik Yüzüğü Sahte Çıkan Kadın Küplere Bindi

Gittikleri basketbol maçında evlilik yüzüğünün sahte olduğu ortaya çıkan kadın küplere bindi. Elmas yüzüğün sahte olduğu anlaşıldıktan sonra partnerine tripli bakış atıp maçı terk eden kadın gündem oldu. Detaylar içeriğimizde...
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Gittikleri basketbol maçında evlilik tüzüğünün sahte olduğu ortaya çıkan kadın küplere bindi.
Maçtaki maskotun elindeki cihazla yüzünün sahteliği anlaşılınca olanlar oldu.
O anlar da şöyle paylaşıldı.👇
Paylaşıma yorumlar da gecikmedi.👇
"Adam tüm parasını maç biletine harcamış..."
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"Bugünlerde yüzük aşktan daha mı önemli?"
"Ve kötü oyunculuk ödülünü kazanan..."
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