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Giray Altınok'lu The Traitors Türkiye Geri Dönüyor! 2. Sezon Çekimleri Başladı

Giray Altınok'lu The Traitors Türkiye Geri Dönüyor! 2. Sezon Çekimleri Başladı

Giray Altınok
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2026 - 14:40
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Dünyanın pek çok ülkesinde uyarlanan The Traitors'ın Türkiye versiyonu yeni sezonuyla geri dönüyor. Giray Altınok'un sunuculuğunu üstlendiği Prime Video yapımı The Traitors Türkiye'nin 2. sezon hazırlıklarında önemli bir aşamaya gelindi. Merakla beklenen yeni sezonun çekimleri resmen başladı.

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The Traitors Türkiye'nin 2. sezon çekimleri başladı.

The Traitors Türkiye'nin 2. sezon çekimleri başladı.

Dünyanın en dikkat çeken reality formatlarından The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla yoluna devam ediyor. İlk olarak Hollanda'da yayınlanan ve ardından İngiltere, ABD ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye uyarlanan formatın Türkiye versiyonu 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Prime Video'da yayınlanan The Traitors Türkiye'nin sunuculuğunu Giray Altınok üstlenmeye devam edecek. Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan ekipten beklenen haber de geldi. The Traitors Türkiye'nin 2. sezon çekimleri başladı. Şimdi gözler yeni sezonda yarışacak isimlere ve yayın tarihine çevrildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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