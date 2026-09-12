Giray Altınok'lu The Traitors Türkiye Geri Dönüyor! 2. Sezon Çekimleri Başladı
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Dünyanın pek çok ülkesinde uyarlanan The Traitors'ın Türkiye versiyonu yeni sezonuyla geri dönüyor. Giray Altınok'un sunuculuğunu üstlendiği Prime Video yapımı The Traitors Türkiye'nin 2. sezon hazırlıklarında önemli bir aşamaya gelindi. Merakla beklenen yeni sezonun çekimleri resmen başladı.
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The Traitors Türkiye'nin 2. sezon çekimleri başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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