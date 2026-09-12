Burçin Terzioğlu ve Barış Falay'lı "Kuyu" Dizisine Ödüllü Oyuncu Katıldı
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Burçin Terzioğlu ve Barış Falay'ı aynı projede buluşturacak Kuyu dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. 18 yıl komada kaldıktan sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Leyla'nın hikayesini konu alan 10 bölümlük diziye ödüllü bir oyuncu daha katıldı.
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TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan Kuyu dizisinin çekimleri için hazırlıklar devam ediyor.
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Son olarak Veliaht'ta izlediğimiz Erdem Şenocak, Kuyu dizisinde rol alacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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