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Burçin Terzioğlu ve Barış Falay'lı "Kuyu" Dizisine Ödüllü Oyuncu Katıldı

Burçin Terzioğlu ve Barış Falay'lı "Kuyu" Dizisine Ödüllü Oyuncu Katıldı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2026 - 09:32 Son Güncelleme: 12.09.2026 - 09:34
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Burçin Terzioğlu ve Barış Falay'ı aynı projede buluşturacak Kuyu dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. 18 yıl komada kaldıktan sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Leyla'nın hikayesini konu alan 10 bölümlük diziye ödüllü bir oyuncu daha katıldı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan Kuyu dizisinin çekimleri için hazırlıklar devam ediyor.

TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan Kuyu dizisinin çekimleri için hazırlıklar devam ediyor.

İkinci Yeni Yapım imzalı dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Barış Falay yer alacak. Burçin Terzioğlu dizide Leyla, Barış Falay ise Tahir karakterine hayat verecek. Kadroda ayrıca Haktan Zavlak, Oğuzhan Karbi, Suzan Kardeş ve Erol Babaoğlu gibi isimler bulunuyor. Recai Karagöz'ün yönetmen koltuğunda oturacağı 10 bölümlük Kuyu'nun kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Son olarak Veliaht'ta izlediğimiz Erdem Şenocak, Kuyu dizisinde rol alacak.

Son olarak Veliaht'ta izlediğimiz Erdem Şenocak, Kuyu dizisinde rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ödüllü oyuncu Erdem Şenocak, Kuyu dizisiyle anlaşarak Selçuk karakterinin sahibi oldu. Selçuk, 18 yıl boyunca komada kalan Leyla'nın uyandıktan sonraki hayatında en büyük destekçilerinden biri olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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