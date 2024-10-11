Gezgin YouTuber Fatih Koparan Meslektaşı Alper Rende'ye Sert Çıktı

Fatih Koparan uzun süredir dünyanın çeşitli ülkelerini gezerek videolar yapıyor, yaşadıklarını takipçileriyle YouTube ve diğer hesaplarından paylaşıyor. Alper Rende de bir süredir farklı ülkeleri ve kültürleri izleyicisine aktarıyor ve trending listesinde üst sıraları zorluyor. Bu iki gezgin YouTuber kendini geliştirme polemiğiyle karşı karşıya geldi.