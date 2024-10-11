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Gezgin YouTuber Fatih Koparan Meslektaşı Alper Rende'ye Sert Çıktı

Gezgin YouTuber Fatih Koparan Meslektaşı Alper Rende'ye Sert Çıktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.10.2024 - 11:08

Fatih Koparan uzun süredir dünyanın çeşitli ülkelerini gezerek videolar yapıyor, yaşadıklarını takipçileriyle YouTube ve diğer hesaplarından paylaşıyor. Alper Rende de bir süredir farklı ülkeleri ve kültürleri izleyicisine aktarıyor ve trending listesinde üst sıraları zorluyor. Bu iki gezgin YouTuber kendini geliştirme polemiğiyle karşı karşıya geldi.

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Alper Rende bir süredir Kabile Şehirde isimli bir seri çekiyor. Kabilelerde yaşayan insanların modern hayat deneyimlerini paylaşıyor.

Alper Rende bir süredir Kabile Şehirde isimli bir seri çekiyor. Kabilelerde yaşayan insanların modern hayat deneyimlerini paylaşıyor.

Video bir kısım tarafından sevilse de eleştiriler de geldi. Rende eleştirileri böyle yanıtladı.

Fatih Koparan ise "kendini geliştir" sözünden hareketle Alper Rende'ye cevap verdi.

Fatih Koparan ise "kendini geliştir" sözünden hareketle Alper Rende'ye cevap verdi.

Yabancı YouTuber'lardan aldığı konseptlerle takipçi sağladığını iddia etti.

Yabancı YouTuber'lardan aldığı konseptlerle takipçi sağladığını iddia etti.

Paylaşımını böyle bitirdi.

Paylaşımını böyle bitirdi.

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