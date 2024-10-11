Gezgin YouTuber Fatih Koparan Meslektaşı Alper Rende'ye Sert Çıktı
Gezgin YouTuber Fatih Koparan Meslektaşı Alper Rende'ye Sert Çıktı
Fatih Koparan uzun süredir dünyanın çeşitli ülkelerini gezerek videolar yapıyor, yaşadıklarını takipçileriyle YouTube ve diğer hesaplarından paylaşıyor. Alper Rende de bir süredir farklı ülkeleri ve kültürleri izleyicisine aktarıyor ve trending listesinde üst sıraları zorluyor. Bu iki gezgin YouTuber kendini geliştirme polemiğiyle karşı karşıya geldi.
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Alper Rende bir süredir Kabile Şehirde isimli bir seri çekiyor. Kabilelerde yaşayan insanların modern hayat deneyimlerini paylaşıyor.
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Video bir kısım tarafından sevilse de eleştiriler de geldi. Rende eleştirileri böyle yanıtladı.
Fatih Koparan ise "kendini geliştir" sözünden hareketle Alper Rende'ye cevap verdi.
Yabancı YouTuber'lardan aldığı konseptlerle takipçi sağladığını iddia etti.
Paylaşımını böyle bitirdi.
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