Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Twitter Kullanıcısı Putin'e Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

Twitter Kullanıcısı Putin'e Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.10.2024 - 10:33

Hükümet ve yargı uzun süredir adli suçluların serbest gezmesi bunun yanında paylaşım yapanların veya sokak röportajlarına konuşanların gözaltına alındığı için eleştiriliyor. Bir Twitter kullanıcısı da Rusya'da Discord'un yasaklanması üzerine Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hakaret etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadir İpek'in bu paylaşımdan dolayı gözaltına alındığı öne sürüldü.

Kadir İpek'in bu paylaşımdan dolayı gözaltına alındığı öne sürüldü.

Ardından içine doğmuş olacak ki şu paylaşımı yaptı.

Ardından içine doğmuş olacak ki şu paylaşımı yaptı.
twitter.com

Gözaltı durumunu arkadaşları teyitledi.

Gözaltı durumunu arkadaşları teyitledi.

Tepkiler de geldi.

Tepkiler de geldi.
twitter.com

Bir savcı gözaltı nedenini TCK 340 olarak gösterdi.

Bir savcı gözaltı nedenini TCK 340 olarak gösterdi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Maddenin tam hali ise şöyle. Ancak bu kez ikinci madde sosyal medyada tartışıldı.

Maddenin tam hali ise şöyle. Ancak bu kez ikinci madde sosyal medyada tartışıldı.

Yabancı devlet başkanına karşı suç

Madde 340- (1) Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir suç işleyen kişiye verilecek ceza, sekizde biri oranında artırılır. Suçun müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(2) Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan ise, soruşturma ve kovuşturma yabancı devletin şikayetine bağlıdır.

Bu maddede yazılı hükümlerin uygulanması, karşılıklılık koşuluna bağlıdır 

Madde gerekçesine göre; madde metninde, yabancı devlet başkanlarına yönelik olarak işlenen suçlardan dolayı verilecek cezanın artırılarak hükmedilmesi öngörülmüştür. Ancak, bunun için, karşılıklılık koşulunun aranması gerekir. Söz konusu yabancı devletin Türkiye tarafından tanınmış bulunması, doğal olarak, temel koşuldur.

Maddenin ikinci fıkrasında, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan dolayı şikâyet hakkının, ilgili yabancı devlet hükûmeti tarafından kullanılabileceği öngörülmüştür.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
11
6
5
3
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın