Twitter Kullanıcısı Putin'e Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
Twitter Kullanıcısı Putin'e Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
Hükümet ve yargı uzun süredir adli suçluların serbest gezmesi bunun yanında paylaşım yapanların veya sokak röportajlarına konuşanların gözaltına alındığı için eleştiriliyor. Bir Twitter kullanıcısı da Rusya'da Discord'un yasaklanması üzerine Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hakaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadir İpek'in bu paylaşımdan dolayı gözaltına alındığı öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından içine doğmuş olacak ki şu paylaşımı yaptı.
Gözaltı durumunu arkadaşları teyitledi.
Tepkiler de geldi.
Bir savcı gözaltı nedenini TCK 340 olarak gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maddenin tam hali ise şöyle. Ancak bu kez ikinci madde sosyal medyada tartışıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın