Anavatanı Uzak Doğu Olan Kokarca Böceği Pek Çok İlimizi İstila Etti

Son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çiftçiyi ve vatandaşı rahatsız eden ve daha önce görmediğimiz bir böcek türüne sık sık rastlıyoruz. İlk kez 2017 yılında Artvin'de görülen Kokarca Böceği pek çok ilimizde görülmeye başladı. İstilacı tür o kadar hızlı yayılıyor ki bu yıl fındık rekoltesinin bile büyük ölçüde düşmesine neden oldu.