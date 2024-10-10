Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Anavatanı Uzak Doğu Olan Kokarca Böceği Pek Çok İlimizi İstila Etti

Anavatanı Uzak Doğu Olan Kokarca Böceği Pek Çok İlimizi İstila Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.10.2024 - 16:26

Son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çiftçiyi ve vatandaşı rahatsız eden ve daha önce görmediğimiz bir böcek türüne sık sık rastlıyoruz. İlk kez 2017 yılında Artvin'de görülen Kokarca Böceği pek çok ilimizde görülmeye başladı. İstilacı tür o kadar hızlı yayılıyor ki bu yıl fındık rekoltesinin bile büyük ölçüde düşmesine neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kabuğu sert ve koku yapan bu böceğe rastlamışsınızdır. Metropollerde ufak sürüler haline karşımıza çıkan kahverengi kokarca böcekleri Karadeniz'de tarımcıyı bezdirmiş durumda.

Kabuğu sert ve koku yapan bu böceğe rastlamışsınızdır. Metropollerde ufak sürüler haline karşımıza çıkan kahverengi kokarca böcekleri Karadeniz'de tarımcıyı bezdirmiş durumda.

Özellikle Karadeniz'den gelen görüntüler bu türün ne kadar hızlı yayıldığını kanıtlar nitelikte.

Fındık, çay gibi önemli ürünleri istila eden bu türün önümüzdeki yıllarda tarımın önündeki en büyük sorunlardan olacağı öngörülüyordu. Ancak sorunlar tahminlerden erken gerçekleşmeye başladı.

Karadeniz ve Marmara'da yaygın olan türün Ankara'ya bile yayıldığı paylaşıldı.

Karadeniz ve Marmara'da yaygın olan türün Ankara'ya bile yayıldığı paylaşıldı.

Bölgesel bir sorun olarak ortaya çıkan kahverengi kokarca sorunu tüm ülkeye yayılmasından korkuluyor.

Bölgesel bir sorun olarak ortaya çıkan kahverengi kokarca sorunu tüm ülkeye yayılmasından korkuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yılda 70 km uçabilen bu böceğin bitki örtüsü için de zararlı olabileceği konuşulanlar arasında.

Yılda 70 km uçabilen bu böceğin bitki örtüsü için de zararlı olabileceği konuşulanlar arasında.

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın