Anavatanı Uzak Doğu Olan Kokarca Böceği Pek Çok İlimizi İstila Etti
Anavatanı Uzak Doğu Olan Kokarca Böceği Pek Çok İlimizi İstila Etti
Son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çiftçiyi ve vatandaşı rahatsız eden ve daha önce görmediğimiz bir böcek türüne sık sık rastlıyoruz. İlk kez 2017 yılında Artvin'de görülen Kokarca Böceği pek çok ilimizde görülmeye başladı. İstilacı tür o kadar hızlı yayılıyor ki bu yıl fındık rekoltesinin bile büyük ölçüde düşmesine neden oldu.
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Kabuğu sert ve koku yapan bu böceğe rastlamışsınızdır. Metropollerde ufak sürüler haline karşımıza çıkan kahverengi kokarca böcekleri Karadeniz'de tarımcıyı bezdirmiş durumda.
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Özellikle Karadeniz'den gelen görüntüler bu türün ne kadar hızlı yayıldığını kanıtlar nitelikte.
Karadeniz ve Marmara'da yaygın olan türün Ankara'ya bile yayıldığı paylaşıldı.
Bölgesel bir sorun olarak ortaya çıkan kahverengi kokarca sorunu tüm ülkeye yayılmasından korkuluyor.
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Yılda 70 km uçabilen bu böceğin bitki örtüsü için de zararlı olabileceği konuşulanlar arasında.
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