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Şikayetçi Kişinin Adres ve Bilgilerinin Paylaşılması Gündem Oldu

Şikayetçi Kişinin Adres ve Bilgilerinin Paylaşılması Gündem Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.10.2024 - 11:06

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın 26 adet suç kaydı olan bir şahıs tarafından şehit edilmesi 'Türkiye'de suçun cezası yok mu?' sorularının daha sık sorulmasına yol açtı. Haberlerde gördüğümüz üzere onlarca suç kaydı olan kişiler bir şekilde yeni suçları işleyip insanları mağdur ediyor. Bunun üzerine şikayetçi kişinin adresinin karşı tarafa gitmesi de gündeme geldi.

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Geçtiğimiz hafta öldürülen genç kadınları anmak için toplanan protestocuların bir pankartı uzun süredir devam eden bir uygulamaya getirilmiş en kısa ve net eleştiriydi.

Geçtiğimiz hafta öldürülen genç kadınları anmak için toplanan protestocuların bir pankartı uzun süredir devam eden bir uygulamaya getirilmiş en kısa ve net eleştiriydi.

Fatih Sezer isimli X kullanıcısının anlattıkları ise mağdur olanın nasıl daha da mağdur edildiğini gösteriyor.

Fatih Sezer isimli X kullanıcısının anlattıkları ise mağdur olanın nasıl daha da mağdur edildiğini gösteriyor.

Ardından şu maddeleri paylaştı.

Ardından şu maddeleri paylaştı.

Benzer durumda pek çok kişiden yanıt geldi.

Benzer durumda pek çok kişiden yanıt geldi.
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Benzer pek çok olay yaşanıyor.

Benzer pek çok olay yaşanıyor.
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Suçlunun üste çıkması durumu da bu uygulamanın sonuçlarından.

Suçlunun üste çıkması durumu da bu uygulamanın sonuçlarından.
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