Şikayetçi Kişinin Adres ve Bilgilerinin Paylaşılması Gündem Oldu
Şikayetçi Kişinin Adres ve Bilgilerinin Paylaşılması Gündem Oldu
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın 26 adet suç kaydı olan bir şahıs tarafından şehit edilmesi 'Türkiye'de suçun cezası yok mu?' sorularının daha sık sorulmasına yol açtı. Haberlerde gördüğümüz üzere onlarca suç kaydı olan kişiler bir şekilde yeni suçları işleyip insanları mağdur ediyor. Bunun üzerine şikayetçi kişinin adresinin karşı tarafa gitmesi de gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz hafta öldürülen genç kadınları anmak için toplanan protestocuların bir pankartı uzun süredir devam eden bir uygulamaya getirilmiş en kısa ve net eleştiriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Sezer isimli X kullanıcısının anlattıkları ise mağdur olanın nasıl daha da mağdur edildiğini gösteriyor.
Ardından şu maddeleri paylaştı.
Benzer durumda pek çok kişiden yanıt geldi.
Benzer pek çok olay yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suçlunun üste çıkması durumu da bu uygulamanın sonuçlarından.
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın