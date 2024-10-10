Şikayetçi Kişinin Adres ve Bilgilerinin Paylaşılması Gündem Oldu

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın 26 adet suç kaydı olan bir şahıs tarafından şehit edilmesi 'Türkiye'de suçun cezası yok mu?' sorularının daha sık sorulmasına yol açtı. Haberlerde gördüğümüz üzere onlarca suç kaydı olan kişiler bir şekilde yeni suçları işleyip insanları mağdur ediyor. Bunun üzerine şikayetçi kişinin adresinin karşı tarafa gitmesi de gündeme geldi.