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"Özgür Filistin" Temalı Paylaşımları Nedeniyle Belgesel Projesine Alınmayan Psikolog

"Özgür Filistin" Temalı Paylaşımları Nedeniyle Belgesel Projesine Alınmayan Psikolog

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.10.2024 - 15:15

Batı ülkelerinde halkın önemli bir kısmı İsrail'in Filistin'e yaptıklarını onaylamıyor, pek çok Hristiyan hatta Yahudi bile Gazze'de yaşananları protesto ediyor ama Batı'daki bazı kurumların bu protestolara katılanlar üzerinde baskı kurması sık sık eleştiriliyor. Uzman psikolog ve yazar Zeynep Selvili de yurt dışı menşeili bir kanalın kendisinin Filistin paylaşımları yüzünden belgesel projesine alınmadığını iddia etti.

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Selvili projede yer alacağı haberini aldı.

Selvili projede yer alacağı haberini aldı.

Ancak Alman menşeili DW tarafından projeden çıkarıldı. Sebebi ise paylaşımların "antisemitik" olduğu iddiası.

Ancak Alman menşeili DW tarafından projeden çıkarıldı. Sebebi ise paylaşımların "antisemitik" olduğu iddiası.

Özür beklediğini belirtti.

Özür beklediğini belirtti.

Azınlık haklarını savunduğunu iddia eden bir kurumun bu tutumu çelişkili bulundu.

Azınlık haklarını savunduğunu iddia eden bir kurumun bu tutumu çelişkili bulundu.
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