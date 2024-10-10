"Özgür Filistin" Temalı Paylaşımları Nedeniyle Belgesel Projesine Alınmayan Psikolog

Batı ülkelerinde halkın önemli bir kısmı İsrail'in Filistin'e yaptıklarını onaylamıyor, pek çok Hristiyan hatta Yahudi bile Gazze'de yaşananları protesto ediyor ama Batı'daki bazı kurumların bu protestolara katılanlar üzerinde baskı kurması sık sık eleştiriliyor. Uzman psikolog ve yazar Zeynep Selvili de yurt dışı menşeili bir kanalın kendisinin Filistin paylaşımları yüzünden belgesel projesine alınmadığını iddia etti.