Arabayla Kaybolduğumuzda Neden Hemen Sanki Onun Suçuymuş Gibi Müziğin Sesini Kısıyoruz?
Arabayla Kaybolduğumuzda Neden Hemen Sanki Onun Suçuymuş Gibi Müziğin Sesini Kısıyoruz?
Kaybolduğunuzda ya da bir çıkış tabelasını bulmaya çalışırken müziğin sesini kısıp, tamamen yola odaklandığınız olmuştur.
Müziğin yol bulma yeteneğimizle ne ilgisi olabilir ki diye sorgulayabilirsiniz ancak işin aslı, epey alakası var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1930’lardan beri araba kullanırken radyo dinlemek üzerine tartışmalar sürüyor. O dönemde, arka koltuktaki yolcuların sürücüyü radyodan daha fazla dikkati dağıttığı bile öne sürülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bununla birlikte, beyin yapımız gereği aynı anda birden fazla şeye odaklanmakta zorlanıyoruz. Beyin bir görevi yerine getirirken, dikkati başka bir yöne kaydırdığında performansında düşüş meydana geliyor.
Yani araba sürerken kaybolduğunuzda ya da bir adres ararken müziğin sesini kısmak, beynin tüm odağını tek bir göreve yönlendirme çabasının bir parçası.
Görsel sürüş görevleri yani yol bulmak, beynin en çok kaynak ayırdığı aktivitelerden biridir. Bir yandan müzik dinlerken diğer yandan bir sokağı bulmaya çalışmak, beyni aşırı yükleyebilir.
Beynimiz çoklu görevler yapmada sınırlıdır. Aynı anda iki görevi idare edebilir ancak üçüncü bir görev devreye girdiğinde beyin önemsiz gördüğü işi devre dışı bırakır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir adres ararken ya da zorlu bir park manevrası yaparken müzik gibi bir uyarıcıyı devre dışı bırakmak, odaklanma kabiliyetimizi artırır.
Müzik, uzun yolculuklarda konsantrasyonu artırabilir ancak bilinmeyen bir bölgedeyken ya da zor bir sürüş manevrası yaparken bu dinlenme kaynağı olmaktan çıkar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın