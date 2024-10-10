Arabayla Kaybolduğumuzda Neden Hemen Sanki Onun Suçuymuş Gibi Müziğin Sesini Kısıyoruz?

Kaybolduğunuzda ya da bir çıkış tabelasını bulmaya çalışırken müziğin sesini kısıp, tamamen yola odaklandığınız olmuştur.

Müziğin yol bulma yeteneğimizle ne ilgisi olabilir ki diye sorgulayabilirsiniz ancak işin aslı, epey alakası var!

Kaynak