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Arabayla Kaybolduğumuzda Neden Hemen Sanki Onun Suçuymuş Gibi Müziğin Sesini Kısıyoruz?

Arabayla Kaybolduğumuzda Neden Hemen Sanki Onun Suçuymuş Gibi Müziğin Sesini Kısıyoruz?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
10.10.2024 - 14:27

Kaybolduğunuzda ya da bir çıkış tabelasını bulmaya çalışırken müziğin sesini kısıp, tamamen yola odaklandığınız olmuştur.

Müziğin yol bulma yeteneğimizle ne ilgisi olabilir ki diye sorgulayabilirsiniz ancak işin aslı, epey alakası var!

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1930’lardan beri araba kullanırken radyo dinlemek üzerine tartışmalar sürüyor. O dönemde, arka koltuktaki yolcuların sürücüyü radyodan daha fazla dikkati dağıttığı bile öne sürülmüştü.

1930’lardan beri araba kullanırken radyo dinlemek üzerine tartışmalar sürüyor. O dönemde, arka koltuktaki yolcuların sürücüyü radyodan daha fazla dikkati dağıttığı bile öne sürülmüştü.

Ancak yıllar içinde yapılan araştırmalar, radyo dinlemenin araba kazalarına neden olma ihtimalinin çok düşük olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, beyin yapımız gereği aynı anda birden fazla şeye odaklanmakta zorlanıyoruz. Beyin bir görevi yerine getirirken, dikkati başka bir yöne kaydırdığında performansında düşüş meydana geliyor.

Bununla birlikte, beyin yapımız gereği aynı anda birden fazla şeye odaklanmakta zorlanıyoruz. Beyin bir görevi yerine getirirken, dikkati başka bir yöne kaydırdığında performansında düşüş meydana geliyor.

Yani araba sürerken kaybolduğunuzda ya da bir adres ararken müziğin sesini kısmak, beynin tüm odağını tek bir göreve yönlendirme çabasının bir parçası.

Yani araba sürerken kaybolduğunuzda ya da bir adres ararken müziğin sesini kısmak, beynin tüm odağını tek bir göreve yönlendirme çabasının bir parçası.

Görsel sürüş görevleri yani yol bulmak, beynin en çok kaynak ayırdığı aktivitelerden biridir. Bir yandan müzik dinlerken diğer yandan bir sokağı bulmaya çalışmak, beyni aşırı yükleyebilir.

İşte bu yüzden beyniniz, daha fazla odaklanabilmek için müziği “gereksiz” bir uyarıcı olarak görüp onu devre dışı bırakmak ister.

Beynimiz çoklu görevler yapmada sınırlıdır. Aynı anda iki görevi idare edebilir ancak üçüncü bir görev devreye girdiğinde beyin önemsiz gördüğü işi devre dışı bırakır.

Beynimiz çoklu görevler yapmada sınırlıdır. Aynı anda iki görevi idare edebilir ancak üçüncü bir görev devreye girdiğinde beyin önemsiz gördüğü işi devre dışı bırakır.
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Bir adres ararken ya da zorlu bir park manevrası yaparken müzik gibi bir uyarıcıyı devre dışı bırakmak, odaklanma kabiliyetimizi artırır.

Müzik, uzun yolculuklarda konsantrasyonu artırabilir ancak bilinmeyen bir bölgedeyken ya da zor bir sürüş manevrası yaparken bu dinlenme kaynağı olmaktan çıkar.

Bu nedenle yeni bir yer ararken radyo sesini kısma ihtiyacı hissederiz çünkü beynimiz o anda sadece bir şeye odaklanmak ister: doğru yolu bulmak

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