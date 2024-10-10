Kadına ve Çocuğa Şiddet Olaylarında Yazdıklarıyla Hislerimize Tercüman Olan Kişiler
Kadına ve Çocuğa Şiddet Olaylarında Yazdıklarıyla Hislerimize Tercüman Olan Kişiler
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Biliyorsunuz bir internet platformunda suç işlendiğinde platform cezalandırılıyor.
Yurtlardan da sevimsiz haberler geliyor.
Medya da eleştirilerden nasibini alıyor.
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Veri sızıntılarının da insanlara karşı psikolojik şiddet öznesi olarak kullanılması tepkilerin odağında.
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Şimdi hassasiyet için bir şey dicem ama onca suç kaydı olan dışarıdayken ben hakaretten içeri atılırım neyse susayım 🤫
Diyorsun ki bu kız İSLAM ahlakı üzerine yetişmiş olsaydı şu an hayatttaydı... Bende diyorum ki sen islam ahlakı üzerine kendiniş yetiştirdiğini iddia eden bi... Devamını Gör