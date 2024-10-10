Kadına ve Çocuğa Şiddet Olaylarında Yazdıklarıyla Hislerimize Tercüman Olan Kişiler

Gündemdeki olaylara pek çoğumuz sosyal medyadan tepki veriyoruz ama bazı kişiler tek paylaşımlarıyla pek çok romandan, belgeselden daha çok hislerimize tercüman oluyor. Son zamanlarda artan şiddet, istismar gibi olaylara da sessiz kalamayan pek çok kişi var.