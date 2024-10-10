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Kadına ve Çocuğa Şiddet Olaylarında Yazdıklarıyla Hislerimize Tercüman Olan Kişiler

Kadına ve Çocuğa Şiddet Olaylarında Yazdıklarıyla Hislerimize Tercüman Olan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.10.2024 - 13:41

Gündemdeki olaylara pek çoğumuz sosyal medyadan tepki veriyoruz ama bazı kişiler tek paylaşımlarıyla pek çok romandan, belgeselden daha çok hislerimize tercüman oluyor. Son zamanlarda artan şiddet, istismar gibi olaylara da sessiz kalamayan pek çok kişi var.

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Biliyorsunuz bir internet platformunda suç işlendiğinde platform cezalandırılıyor.

Biliyorsunuz bir internet platformunda suç işlendiğinde platform cezalandırılıyor.
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Yurtlardan da sevimsiz haberler geliyor.

Yurtlardan da sevimsiz haberler geliyor.
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Medya da eleştirilerden nasibini alıyor.

Medya da eleştirilerden nasibini alıyor.
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Veri sızıntılarının da insanlara karşı psikolojik şiddet öznesi olarak kullanılması tepkilerin odağında.

Veri sızıntılarının da insanlara karşı psikolojik şiddet öznesi olarak kullanılması tepkilerin odağında.
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hayaldünyası

Şimdi hassasiyet için bir şey dicem ama onca suç kaydı olan dışarıdayken ben hakaretten içeri atılırım neyse susayım 🤫

barbarian

Diyorsun ki bu kız İSLAM ahlakı üzerine yetişmiş olsaydı şu an hayatttaydı... Bende diyorum ki sen islam ahlakı üzerine kendiniş yetiştirdiğini iddia eden bi... Devamını Gör