Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Kararına Bazıları 'Provokasyon' Dedi, Bazıları da 15 Temmuz’a Bağladı!
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Kararına Bazıları 'Provokasyon' Dedi, Bazıları da 15 Temmuz’a Bağladı!
Suudi Arabistan Riyad’da oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı ‘Atatürk’ tişörtlerine ve barış mesajı olan pankartlara izin verilmemesi üzerine iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, aldıkları kararla sahaya çıkmadı ve sabaha karşı Türkiye’ye geri döndü.
Sadece Türkiye’de değil dünyanın herbir noktasında konuşulan bu tarihi olayı ‘farklı’ şekilde yorumlayan bazı kişiler de oldu. Özellikle bazı kişiler Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istediği ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ pankartını bazıları 15 Temmuz dönemine gönderme olarak yorumlarken bazı kişiler de tüm yaşananlar için 'provokasyon' yorumunu yaptı
İşte yaşananlardan kısa bir özet ve konuyu 15 Temmuz’a ve provokasyona bağlayan o isimler…
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Suudi Arabistan’da oynanacağı açıklandığı gün büyük tepkilerin başladığı, özellikle Cumhuriyet’in 100. yılındaki böyle büyük bir maçın Türkiye’de değil de Riyad’da oynanacak olması birçok kişinin içine sinmemişti.
Zaman geçti, maç tarihi geldi, takım yöneticileri ve TFF yetkilileri Suudi yetkililerle son hazırlıkları konuşmak için toplandı.
Ancak sıkıntı başladı. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe, Cumhuriyet’in 100. Yılı nedeniyle ısınmaya Atatürk baskılı tişörtler ile çıkmak, maça çıkarken de barış mesajı içeren pankartlar taşımak istedi. Ancak Suudi yetkililer bu durumu kabul etmedi.
Uzun süren ‘pazarlık’lar oldu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tavrı çok net oldu: “Atatürk Yoksa Maç Yok”
Ve gecenin sonunda beklenen oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe takımları sahaya çıkmama kararı alarak Türkiye’ye geri döndü.
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Sadece Türkiye’de değil dünyanın her bir noktasında konuşulan bu olayı ‘farklı’ yerlere çekenler de oldu.
Bazı isimler tüm bu yaşananların provokasyon olarak yorumlarken, özellikle 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartının 15 Temmuz’a bir gönderme olduğunu ima etti.
İşte o mesajlardan bazıları…
AK Parti'nin eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı
Yeni Akit…
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Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak
İmam Halil Konakçı
Fatih Tezcan...
Fatih Tezcan...
İbrahim Karagül...
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
Mehmet Koç...
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