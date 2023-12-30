Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Kararına Bazıları 'Provokasyon' Dedi, Bazıları da 15 Temmuz’a Bağladı!

Suudi Arabistan Riyad’da oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı ‘Atatürk’ tişörtlerine ve barış mesajı olan pankartlara izin verilmemesi üzerine iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, aldıkları kararla sahaya çıkmadı ve sabaha karşı Türkiye’ye geri döndü.

Sadece Türkiye’de değil dünyanın herbir noktasında konuşulan bu tarihi olayı ‘farklı’ şekilde yorumlayan bazı kişiler de oldu. Özellikle bazı kişiler Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istediği ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ pankartını bazıları 15 Temmuz dönemine gönderme olarak yorumlarken bazı kişiler de tüm yaşananlar için 'provokasyon' yorumunu yaptı

İşte yaşananlardan kısa bir özet ve konuyu 15 Temmuz’a ve provokasyona bağlayan o isimler…