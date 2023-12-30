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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Kararına Bazıları 'Provokasyon' Dedi, Bazıları da 15 Temmuz’a Bağladı!

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Kararına Bazıları 'Provokasyon' Dedi, Bazıları da 15 Temmuz’a Bağladı!

Suudi Arabistan Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.12.2023 - 11:54 Son Güncelleme: 30.12.2023 - 12:03

Suudi Arabistan Riyad’da oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı ‘Atatürk’ tişörtlerine ve barış mesajı olan pankartlara izin verilmemesi üzerine iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, aldıkları kararla sahaya çıkmadı ve sabaha karşı Türkiye’ye geri döndü. 

Sadece Türkiye’de değil dünyanın herbir noktasında konuşulan bu tarihi olayı ‘farklı’ şekilde yorumlayan bazı kişiler de oldu. Özellikle bazı kişiler Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istediği ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ pankartını bazıları 15 Temmuz dönemine gönderme olarak yorumlarken bazı kişiler de tüm yaşananlar için 'provokasyon' yorumunu yaptı

İşte yaşananlardan kısa bir özet ve konuyu 15 Temmuz’a ve provokasyona bağlayan o isimler…

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Suudi Arabistan’da oynanacağı açıklandığı gün büyük tepkilerin başladığı, özellikle Cumhuriyet’in 100. yılındaki böyle büyük bir maçın Türkiye’de değil de Riyad’da oynanacak olması birçok kişinin içine sinmemişti.

Suudi Arabistan’da oynanacağı açıklandığı gün büyük tepkilerin başladığı, özellikle Cumhuriyet’in 100. yılındaki böyle büyük bir maçın Türkiye’de değil de Riyad’da oynanacak olması birçok kişinin içine sinmemişti.

Zaman geçti, maç tarihi geldi, takım yöneticileri ve TFF yetkilileri Suudi yetkililerle son hazırlıkları konuşmak için toplandı.

Zaman geçti, maç tarihi geldi, takım yöneticileri ve TFF yetkilileri Suudi yetkililerle son hazırlıkları konuşmak için toplandı.

Ancak sıkıntı başladı. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe, Cumhuriyet’in 100. Yılı nedeniyle ısınmaya Atatürk baskılı tişörtler ile çıkmak, maça çıkarken de barış mesajı içeren pankartlar taşımak istedi. Ancak Suudi yetkililer bu durumu kabul etmedi.

Ancak sıkıntı başladı. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe, Cumhuriyet’in 100. Yılı nedeniyle ısınmaya Atatürk baskılı tişörtler ile çıkmak, maça çıkarken de barış mesajı içeren pankartlar taşımak istedi. Ancak Suudi yetkililer bu durumu kabul etmedi.

Uzun süren ‘pazarlık’lar oldu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tavrı çok net oldu: “Atatürk Yoksa Maç Yok”

Uzun süren ‘pazarlık’lar oldu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tavrı çok net oldu: “Atatürk Yoksa Maç Yok”

Ve gecenin sonunda beklenen oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe takımları sahaya çıkmama kararı alarak Türkiye’ye geri döndü.

Ve gecenin sonunda beklenen oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe takımları sahaya çıkmama kararı alarak Türkiye’ye geri döndü.
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Sadece Türkiye’de değil dünyanın her bir noktasında konuşulan bu olayı ‘farklı’ yerlere çekenler de oldu.

Sadece Türkiye’de değil dünyanın her bir noktasında konuşulan bu olayı ‘farklı’ yerlere çekenler de oldu.

Bazı isimler tüm bu yaşananların provokasyon olarak yorumlarken, özellikle 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartının 15 Temmuz’a bir gönderme olduğunu ima etti.

Bazı isimler tüm bu yaşananların provokasyon olarak yorumlarken, özellikle 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartının 15 Temmuz’a bir gönderme olduğunu ima etti.

İşte o mesajlardan bazıları…

İşte o mesajlardan bazıları…

AK Parti'nin eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı

AK Parti'nin eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı
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'Yurtta sulh cihanda sulh' lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk... 

Yine bir tantanadır gidiyor...

Yeni Akit…

Yeni Akit…

Yeni Akit gazetesi Ali Koç'u hedef alan bir habere imza attı. Web sitesinde yer alan haberde 'Ortalığı Ali Koç karıştırmış! 'Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı' başlığını kullanarak 'Suudi Arabistanlı yetkililere göre Ali Koç, devamlı yeni şartlar öne sürerek bu maçın oynanmaması için gayret göstermiş. Yetkililer 'Mesele Atatürk değildi ama onu kullanarak Arapları sorumlu göstermek istedi'' ifadelerine yer verdi.

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Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak
twitter.com

Sun'i bir kriz üretildi. 

Firarî FETÖ'cülerin 'Bu büyük bir skandaldır, takımlar maça çıkmayıp Türkiye'ye dönmelidir' diye yırtınması çok manidar!!!

İmam Halil Konakçı

İmam Halil Konakçı
twitter.com

Ben toptan maçtan futboldan anlamam ve hatta hiç hazzetmem.

Lakin haberi biraz inceleyince olay çok  açık tam bir provakasyon. Netice ise ya ellerine gözlerine bulaştırmışlar yada herkesi kendileri gibi aptal zannetmişler.

•Olayın baş mimarları arasında gezi olayları finansörü

•Olayın tetikçilerinin başında “İstiklal marşını okutmadılar” yalanını ortaya atan 28 Şubatın kiralık tetikçisi bir gazeteci

•Olayın içinde ki slogan 15 Temmuz darbe girişiminin parolası “yurtta sulh cihanda sulh” cümlesi

•Olaya destek verenler arasında Amerika’ya kaçan azılı fetöcü teröristlerin sosyal medya üzerinden kışkırtıcı paylaşımları.

Resmen buram buram kokuyor bu olay.

Asıl hedef ise 

•Türkiye’yi karıştırmak

•Arap düşmanlığını pompalamak

Filistin gündemini değiştirmek

Çünkü patron belli, tetikçiler belli ve maşalar belli.

Ee tabi disneye sesi soluğu çıkmayan çakma Kamalistleri ve Kamalizm istismarcılarını unutmamak lazım

Fatih Tezcan...

Fatih Tezcan...
twitter.com

FB’nin borcu 3,7 MİLYAR TL!

GS’nin borcu 2,6 MİLYAR TL!

100 Milyon $ kazansınlar diye Suud’da maç ayarlandı!

Ona da fitne çıkardılar!

Bu borçları başka şirket yapsa kayyum atanır!

Hiçbir kulübün vergi borcu affedilmesin!

Madem çok Atatürkçüler,

Toplayıp Devlet’e Versinler!

Fatih Tezcan...

Fatih Tezcan...
twitter.com

Sizce maç Suud yerine Londra veya Tel-Aviv’de oynanacak olsa, yine iptal edebilirler miydi? Bir avuç ırkçının provokasyonunu izliyoruz. Tartışma bu soruyla biter. Geçmiş olsun.

İbrahim Karagül...

İbrahim Karagül...
twitter.com

Bu akşam Türkiye'ye bir operasyon daha çekildi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
twitter.com

Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı.

O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi.

Mehmet Koç...

Mehmet Koç...
twitter.com

İki takım da düpedüz terbiyesizlik yapmıştır ve ülkenin adını da lekelemişlerdir. Bedelini ödemelidirler.

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