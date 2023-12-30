İki Takım da Yurda Döndü: Havaalanında Coşkulu Karşılama
İki Takım da Yurda Döndü: Havaalanında Coşkulu Karşılama
Fenerbahçe ile Galatasaray, Suudi Arabistan’da Süper Kupa mücadelesine çıkacaktı ancak yetkililerin Atatürk fotoğraflarını ve pankartlarını yasaklaması sonrasında iki takım da maça çıkmamak için direterek tepki göstermişti. Büyük infial yaratan olay sonrasında iki takım da sabaha karşı yurda döndü. İki takımı da coşkulu bir kalabalık karşıladı.
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Süper Kupa öncesi yaşananlar, Türk futbolu için tarihi bir gün oldu.
Suudi yetkililer önce İstiklal Marşı’nı yasaklamak istedi, sonrasında ise Atatürk ile ilgili ne formaya ne de pankartlara izin vereceklerini açıkladı.
Sonrasında iki takım da ‘Atatürk yoksa biz de yokuz’ diyerek maça çıkmaktan vazgeçti.
Bu kararın ardından Galatasaray kafilesi İstanbul Havalimanı'na, Fenerbahçe kafilesi ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.
İki kulüp de taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise takım otobüsünden taraftarlara seslenerek, "Tüm taraftarlara buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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