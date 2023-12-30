İki Takım da Yurda Döndü: Havaalanında Coşkulu Karşılama

Fenerbahçe ile Galatasaray, Suudi Arabistan’da Süper Kupa mücadelesine çıkacaktı ancak yetkililerin Atatürk fotoğraflarını ve pankartlarını yasaklaması sonrasında iki takım da maça çıkmamak için direterek tepki göstermişti. Büyük infial yaratan olay sonrasında iki takım da sabaha karşı yurda döndü. İki takımı da coşkulu bir kalabalık karşıladı.