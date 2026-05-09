Felipe Melo'nun Çok Konuşulan Kutlama Paylaşımı: "İkinci Olmaya Mahkumsunuz"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 23:04

Galatasaray'ın art arda 4. kez şampiyon oluşu sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'nun sosyal medya hesabında 'Galatasaray var oldukça ikinci olmaya mahkumsunuz…' başlıklı paylaşımı da en çok konuşulanlar arasında oldu. 

Galatasaray’ın Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atması, Türk futbol camiasında ve sosyal medyada deprem etkisi yarattı.

Sarı-kırmızılı camia zafer sarhoşluğu yaşarken, kutlamaların en çarpıcı ve çok konuşulan ismi ise beklenmedik bir yerden, Brezilya’dan geldi. Galatasaray’ın unutulmaz 'Pitbull'u Felipe Melo, paylaştığı video ile gündem oldu.

Eski yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, Galatasaray'ın üst üste şampiyonluklarını ve Fenerbahçe’nin ligi ikinci sırada bitirişini tiye aldı. Paylaşımına 'Galatasaray var oldukça ikinci olmaya mahkumsunuz…' notunu düşen Melo, videoda sezonları tek tek sayarak ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

"Galatasaray var oldukça ikinci olmaya mahkumsunuz."

Melo’nun kendine has üslubuyla kahkahalar atarak ve ağlama taklidi yaparak hazırladığı video, kısa sürede milyonlarca izlenme oranına ulaştı.Melo’nun bu hamlesi şampiyonluk kutlamalarının en ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
