Fatih Terim'den Şampiyonluk Açıklaması: Eski Öğrencisi Okan Buruk'u Tebrik Etti

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 22:31

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak kendi rekorunu egale ederken, kulübün efsane ismi Fatih Terim’den alkışlanacak bir paylaşım geldi. Terim, 26. şampiyonluğu kutlarken halefi Okan Buruk ve yönetimi onurlandırdı.

Fatih Terim'den "İstikrar" Vurgusu Geldi

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü ve Divan Kurulu üyesi Fatih Terim, sarı-kırmızılıların dominasyonunu ilan ettiği bu zafer sonrası camiaya seslendi. 4 yıllık bir başarı periyodunun meyvesinin alındığını belirten Terim, 'Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum' diyerek camiaya güven aşıladı.

Fatih Terim, mesajında özellikle 1996-2000 arasındaki efsane kadronun kilit oyuncularından biri olan Okan Buruk’a parantez açtı. Terim, eski öğrencisinin bugünün şampiyon hocası olarak kazandığı bu başarıyı şu sözlerle taçlandırdı:

Galatasaray’ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum.

Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Galatasaray’ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca’yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.

Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır…

Galatasaray’ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
