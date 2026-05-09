article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Mauro Icardi Galatasaray'la Yeni Şampiyonluğunu Gözyaşlarıyla Kutladı

Mauro Icardi Galatasaray'la Yeni Şampiyonluğunu Gözyaşlarıyla Kutladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 22:18

Galatasaray'ın üst üste dördüncü şampiyonluğunu kutladığı geceye Mauro Icardi'nin gözyaşları damga vurdu. Mauro Icardi'nin gözyaşları Galatasaraylılara da duygusal anlar yaşattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalyaspor maçının son düdüğü Galatasaraylılara coşku ve hüznü bir arada yaşattı.

Antalyaspor maçının son düdüğü Galatasaraylılara coşku ve hüznü bir arada yaşattı.

4-2'lik zaferin ardından gelen şampiyonluk kutlamalarında 'Aşkın Olayım' diyerek Icardi'ye seslenen Galatasaray taraftarı yıldız oyuncuya duygusal anlar yaşattı.

Icardi'nin gözyaşlarını tutamadığı görülürken, kimileri için bu gözyaşları bir veda olarak yorumlandı.

O anlar tribünden de böyle kayıtlara geçti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
7
4
3
3
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın