Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Tanguy Ndombele Rubin Kazan'la Anlaşmaya Yaklaştı

Ndombele'nin imzalayacağı sözleşmenin Ocak 2027'den itibaren geçerli olacağı ve Haziran 2027'ye kadar devam edeceği, kontratta 1 yıllık uzatma seçeneği de bulunacağı aktarıldı. Transferin resmi duyurusunun gelecek hafta yapılması bekleniyor. Eşyalarını toplamak ve taşınma işlemlerini tamamlamak için Fransa'ya giden orta sahanın ilk 6 ay için 400 bin euro, kontratın 1 yıl daha uzaması durumunda ise 800 bin euro garanti ücret kazanacağı belirtildi.