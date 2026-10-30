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Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Tanguy Ndombele Rubin Kazan'la Anlaşmaya Yaklaştı

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Tanguy Ndombele Rubin Kazan'la Anlaşmaya Yaklaştı

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 19:49
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'le sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Tanguy Ndombele, yaz transfer döneminde yeni bir takımla anlaşamamıştı. Galatasaray forması da giymiş 29 yaşındaki Fransız orta saha, Rusya'dan gelen haberlere göre Rubin Kazan'la anlaşmaya yaklaştı. Ndombele'nin Galatasaray'da 1 sezonda kazandığı net ücret 3 milyon 136 bin euro olmuştu.

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Ndombele'nin yeni adresi Rubin Kazan olabilir.

Ndombele'nin yeni adresi Rubin Kazan olabilir.

Son resmi maçına Nice formasıyla 18 Nisan 2026'da çıkan Tanguy Ndombele'nin kariyerine Rubin Kazan'da devam edebileceği öne sürüldü. Galatasaray'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen oyuncu, kariyerinde daha önce Nice, Tottenham, Lyon, Amiens ve Guingamp'ta da oynadı. Rusya'dan gelen haberlere göre 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Rubin Kazan arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve anlaşma büyük ölçüde tamamlandı.

Sözleşme Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.

Sözleşme Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.

Ndombele'nin imzalayacağı sözleşmenin Ocak 2027'den itibaren geçerli olacağı ve Haziran 2027'ye kadar devam edeceği, kontratta 1 yıllık uzatma seçeneği de bulunacağı aktarıldı. Transferin resmi duyurusunun gelecek hafta yapılması bekleniyor. Eşyalarını toplamak ve taşınma işlemlerini tamamlamak için Fransa'ya giden orta sahanın ilk 6 ay için 400 bin euro, kontratın 1 yıl daha uzaması durumunda ise 800 bin euro garanti ücret kazanacağı belirtildi.

Galatasaray'dan sezonluk 3 milyon 136 bin euro almıştı.

Galatasaray'dan sezonluk 3 milyon 136 bin euro almıştı.

Galatasaray, Eylül 2023'te Ndombele'yle ilgili yaptığı açıklamada ücreti şu ifadelerle duyurmuştu:

'Ndombele'ye 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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