Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Tanguy Ndombele Rubin Kazan'la Anlaşmaya Yaklaştı
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'le sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Tanguy Ndombele, yaz transfer döneminde yeni bir takımla anlaşamamıştı. Galatasaray forması da giymiş 29 yaşındaki Fransız orta saha, Rusya'dan gelen haberlere göre Rubin Kazan'la anlaşmaya yaklaştı. Ndombele'nin Galatasaray'da 1 sezonda kazandığı net ücret 3 milyon 136 bin euro olmuştu.
Ndombele'nin yeni adresi Rubin Kazan olabilir.
Sözleşme Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.
Galatasaray'dan sezonluk 3 milyon 136 bin euro almıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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