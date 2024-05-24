Galatasaray'ın Eski Başkanı Ünal Aysal'dan Dursun Özbek'e Gönderme!
Galatasaray'ın Eski Başkanı Ünal Aysal'dan Dursun Özbek'e Gönderme!
Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal, tv100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Aysal, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonunda yöneticiler arasında yaşanan gerilime dair önemli ifadeler kullandı.
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Deplasman ekibi, Çağlar Söyüncü'nün tek golü ile kritik mücadeleden üç puanla ayrılmıştı.
Bu sonuçla, Fenerbahçe puanını 96'ye yükselterek lider ile puan farkını 3'e indirmiş, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımıştı.
90 dakikanın ardından Ali Koç, stada gelerek takımıyla saha içinde galibiyeti kutlamıştı. Kutlamalar sırasında iki kulüp yöneticileri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü.
tv100'de Kübra Par'a konuk olan sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Ünal Aysal, yaşananlara dair konuştu.
Aysal, "Ben başkan olsaydım Ali Koç, o stada giremezdi" dedi.
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