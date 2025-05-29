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Galatasaray'da Bir Devir Kapandı: Muslera Takıma Veda Etti

Galatasaray'da Bir Devir Kapandı: Muslera Takıma Veda Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.05.2025 - 12:24

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, düzenlediği basın toplasında sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerini noktaladığını duyurdu. 38 yaşındaki tecrübeli kaleci, futbol hayatına ülkesinde devam edeceğini belirtirken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Muslera, Galatasaray'a veda etti: Bu kulübü bırakmayın ve her zaman yanında olun

Başakşehir karşılaşmasında son kez sahada olacak

Başakşehir karşılaşmasında son kez sahada olacak

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sezonun son maçında, 38. haftada Başakşehir'i konuk edecek. 30 Mayıs Cuma günü saat 20'de başlayacak mücadele Muslera ve Mertens'in sarı-kırmızılı formayla son maçı olacak.

2011 yılında Lazio'dan gelmişti

2011 yılında Lazio'dan gelmişti

Galatasaray, Muslera'yı 2011 yazında İtalya Seri A ekibi Lazio'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisi için Lazio'ya 6.75 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray'ın Muslera paylaşımı

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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c.ysfalbs

respect reyiz yolu açık olsun karakterli birisiydi

Murat Akin

bize çok güzel günler yaşattın bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim 👋💐

ozzymandias27

GS nin en az 2 şampiyonluğunu tek başına aldı. Bunun yeri doldurulamaz..