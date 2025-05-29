Galatasaray'da Bir Devir Kapandı: Muslera Takıma Veda Etti
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, düzenlediği basın toplasında sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerini noktaladığını duyurdu. 38 yaşındaki tecrübeli kaleci, futbol hayatına ülkesinde devam edeceğini belirtirken gözyaşlarına hakim olamadı.
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Muslera, Galatasaray'a veda etti: Bu kulübü bırakmayın ve her zaman yanında olun
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Başakşehir karşılaşmasında son kez sahada olacak
2011 yılında Lazio'dan gelmişti
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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respect reyiz yolu açık olsun karakterli birisiydi
bize çok güzel günler yaşattın bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim 👋💐
GS nin en az 2 şampiyonluğunu tek başına aldı. Bunun yeri doldurulamaz..