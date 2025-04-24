GAİN'in "İtalya" Diyen Can Yaman'ın El Turco Dizisini İptal Etmesine İlk Tepki Senarist Ece Yörenç'ten Geldi!
El Turco dizisiyle büyük ilgi çeken Can Yaman, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 'Türkiye mi, İtalya mı?' sorusuna hiç düşünmeden 'İtalya' yanıtını vermişti. Tepki çeken bu cevabın ardından GAİN, El Turco dizisini kütüphanesinden kaldırdığını açıkladı. Platformun resmi hesabından bugün yapılan açıklamanın ardından senarist Ece Yörenç GAİN aboneliğini iptal ettiğini açıkladı.
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Can Yaman'ın uzun süredir konuşulan projesi El Turco, 2 Nisan 2025'te GAİN'de yayınlanmıştı.
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GAİN, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajla eleştirilen El Turco dizisini kütüphanesinden kaldırdığını açıkladı.
Karara ilk tepki gösteren senarist Ece Yörenç oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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