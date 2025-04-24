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GAİN'in "İtalya" Diyen Can Yaman'ın El Turco Dizisini İptal Etmesine İlk Tepki Senarist Ece Yörenç'ten Geldi!

GAİN'in "İtalya" Diyen Can Yaman'ın El Turco Dizisini İptal Etmesine İlk Tepki Senarist Ece Yörenç'ten Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.04.2025 - 17:18

El Turco dizisiyle büyük ilgi çeken Can Yaman, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 'Türkiye mi, İtalya mı?' sorusuna hiç düşünmeden 'İtalya' yanıtını vermişti. Tepki çeken bu cevabın ardından GAİN, El Turco dizisini kütüphanesinden kaldırdığını açıkladı. Platformun resmi hesabından bugün yapılan açıklamanın ardından senarist Ece Yörenç GAİN aboneliğini iptal ettiğini açıkladı.

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Can Yaman'ın uzun süredir konuşulan projesi El Turco, 2 Nisan 2025'te GAİN'de yayınlanmıştı.

Can Yaman'ın uzun süredir konuşulan projesi El Turco, 2 Nisan 2025'te GAİN'de yayınlanmıştı.

GAİN kütüphanesine eklenen dizi çekimlerinin yapıldığı dönemden bu yana gündemden düşmüyor. Osmanlı askeri Hasan Balaban'ın hikayesinin anlatıldığı dizide Can Yaman'a Greta Ferro, Will Kemp, Slavko Sobin, Hüseyin Avni Danyal gibi oyuncular eşlik ediyor.

GAİN, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajla eleştirilen El Turco dizisini kütüphanesinden kaldırdığını açıkladı.

GAİN, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajla eleştirilen El Turco dizisini kütüphanesinden kaldırdığını açıkladı.

Can Yaman, yapılan röportajda 'Türkiye mi, İtalya mı?' sorusuna doğrudan 'İtalya' yanıtını vermişti. Oyuncunun tepki çekmesinin ardından dizinin Türkiye'de yayınlandığı platform olan GAİN, diziyi platformdan kaldırdığını açıkladı.

Detayları buradan okuyabilirsiniz:

Karara ilk tepki gösteren senarist Ece Yörenç oldu.

Karara ilk tepki gösteren senarist Ece Yörenç oldu.

Yörenç Instagram hesabından, 

'Gain aboneliğimi az önce iptal ettim. Ve kendilerine 'yuh' diyorum. Bir oyuncunun röportajı yüzünden 'El Turco' dizisini kaldırmış. O dizide emeği geçen yüzlerce kişiye büyük haksızlıktır. Yuh kere yuh!' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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