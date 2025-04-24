Adile Naşit'in Hayatını Canlandıracak Meltem Kaplan'dan Açıklama: "Bir Rol Değil, Bir Ruh Hali"

Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı, Çağan Irmak'ın yöneteceği filmde başrolde oynayacak Meltem Kaplan şu ifadelerde bulundu:

'Adile Naşit benim için de Türkiye için de çok önemli bir idol ve ikon. Adile Naşit'i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum. Bu, bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali.

Sadece filmlerini değil, onu tanıyan insanların anlattıklarını da dinledim. O kadar sahici bir sevgi bırakmış ki arkasında… Böyle bir kadını canlandırmayı çok büyük sorumluluk olarak hissediyorum. Almanya'da doğmuş ve Adile'yi oralardan uzaktan tanıyarak büyümüş biri olarak benim gönlüme taht kurmuş kendisi.Ben ona benzemeye değil, yaklaşmaya çalışıyorum. Kahkahasında ne vardı? Bakışında ne vardı? Bunları çözmeye, hissetmeye çalışıyorum. Özellikle enerjisini, kıpır kıpır havasını yakalamaya çalışıyorum.”