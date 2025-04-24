Adile Naşit'in Hayatını Canlandıracak Meltem Kaplan'dan Açıklama: "Bir Rol Değil, Bir Ruh Hali"
Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Usta oyuncu Adile Naşit'i kimin canlandıracağı daha önce belli olmuştu. Merakla beklenen film Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından hazırlanıyor. Hazırlıklarına başlanan filmde Adile Naşit'e hayat verecek oyuncu Meltem Kaplan olacak.
Meltem Kaplan, filmle ve Adile Naşit'le ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, 'Adile Naşit benim için de Türkiye için de çok önemli bir idol ve ikon. Adile Naşit'i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum. Bu, bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali.' dedi.
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Usta oyuncu Adile Naşit'in hayatı film oluyor.
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Meltem Kaplan, Adile Naşit ve rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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