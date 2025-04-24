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Adile Naşit'in Hayatını Canlandıracak Meltem Kaplan'dan Açıklama: "Bir Rol Değil, Bir Ruh Hali"

Adile Naşit'in Hayatını Canlandıracak Meltem Kaplan'dan Açıklama: "Bir Rol Değil, Bir Ruh Hali"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.04.2025 - 13:08

Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Usta oyuncu Adile Naşit'i kimin canlandıracağı daha önce belli olmuştu. Merakla beklenen film Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından hazırlanıyor. Hazırlıklarına başlanan filmde Adile Naşit'e hayat verecek oyuncu Meltem Kaplan olacak.

Meltem Kaplan, filmle ve Adile Naşit'le ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, 'Adile Naşit benim için de Türkiye için de çok önemli bir idol ve ikon. Adile Naşit'i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum. Bu, bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali.' dedi.

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Usta oyuncu Adile Naşit'in hayatı film oluyor.

Usta oyuncu Adile Naşit'in hayatı film oluyor.

Yeşilçam denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Adile Naşit'in hayatı BKM tarafından sinemaya aktarılıyor. Hazırlıklarına başlanan filmde Adile Naşit'i canlandıracak oyuncunun Meltem Kaplan olduğu öğrenilmişti.

Meltem Kaplan, Adile Naşit ve rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Meltem Kaplan, Adile Naşit ve rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı, Çağan Irmak'ın yöneteceği filmde başrolde oynayacak Meltem Kaplan şu ifadelerde bulundu:

'Adile Naşit benim için de Türkiye için de çok önemli bir idol ve ikon. Adile Naşit'i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum. Bu, bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali. 

Sadece filmlerini değil, onu tanıyan insanların anlattıklarını da dinledim. O kadar sahici bir sevgi bırakmış ki arkasında… Böyle bir kadını canlandırmayı çok büyük sorumluluk olarak hissediyorum. Almanya'da doğmuş ve Adile'yi oralardan uzaktan tanıyarak büyümüş biri olarak benim gönlüme taht kurmuş kendisi.Ben ona benzemeye değil, yaklaşmaya çalışıyorum. Kahkahasında ne vardı? Bakışında ne vardı? Bunları çözmeye, hissetmeye çalışıyorum. Özellikle enerjisini, kıpır kıpır havasını yakalamaya çalışıyorum.”

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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