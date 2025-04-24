Gözümüzü Yollarda Bırakan Wednesday'in İkinci Sezon Tarihi Belli Oldu

1938'de Charles Addams imzalı karikatür serisinde doğan Addams Ailesi, 1964'te televizyona ilk kez uyarlanmıştı. Ancak Wednesday'in karakteristik özelliklerinin ekrana ilk yansıması 1991 tarihli uzun metraj film ile olmuştu. Daha sonra film, müzikal ve animasyona dönüşen Addams Ailesi'nin hikayesi 2022 yılında Netflix'te Jenna Ortega'nın başrolüyle bir diziye dönüştü.

Başta tek sezon olması planlanan dizi o kadar beğenildi ki yapımcılar ikinci sezonun da gelmesine karar verdi. Sonunda beklenen an geldi, Wednesday'in ikinci sezonuna kavuşmaya sayılı günler kaldı.