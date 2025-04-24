Gözümüzü Yollarda Bırakan Wednesday'in İkinci Sezon Tarihi Belli Oldu
Tim Burton’ın imzasını taşıyan ve Addams Ailesi'nin ilginç hikayesine odaklanan Wednesday'in ikinci sezonu merakla bekleniyordu. Kara komedi dizisi Wednesday'den sonunda beklenen haber geldi! Yayınlanan ikinci sezon fragmanının ardından dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.
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Zilleri takın: Wednesday ikinci sezonuyla geliyor!
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Wednesday'in ikinci sezon yayın tarihi belli oldu ve ilk fragman yayınlandı!
Wednesday ikinci sezon fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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