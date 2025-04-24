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Gözümüzü Yollarda Bırakan Wednesday'in İkinci Sezon Tarihi Belli Oldu

Gözümüzü Yollarda Bırakan Wednesday'in İkinci Sezon Tarihi Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.04.2025 - 11:17

Tim Burton’ın imzasını taşıyan ve Addams Ailesi'nin ilginç hikayesine odaklanan Wednesday'in ikinci sezonu merakla bekleniyordu. Kara komedi dizisi Wednesday'den sonunda beklenen haber geldi! Yayınlanan ikinci sezon fragmanının ardından dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

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Zilleri takın: Wednesday ikinci sezonuyla geliyor!

Zilleri takın: Wednesday ikinci sezonuyla geliyor!

1938'de Charles Addams imzalı karikatür serisinde doğan Addams Ailesi, 1964'te televizyona ilk kez uyarlanmıştı. Ancak Wednesday'in karakteristik özelliklerinin ekrana ilk yansıması 1991 tarihli uzun metraj film ile olmuştu. Daha sonra film, müzikal ve animasyona dönüşen Addams Ailesi'nin hikayesi 2022 yılında Netflix'te Jenna Ortega'nın başrolüyle bir diziye dönüştü. 

Başta tek sezon olması planlanan dizi o kadar beğenildi ki yapımcılar ikinci sezonun da gelmesine karar verdi. Sonunda beklenen an geldi, Wednesday'in ikinci sezonuna kavuşmaya sayılı günler kaldı.

Wednesday'in ikinci sezon yayın tarihi belli oldu ve ilk fragman yayınlandı!

Wednesday'in ikinci sezon yayın tarihi belli oldu ve ilk fragman yayınlandı!

Evet, yanlış duymadınız. Dizinin sabırsızlıkla beklediğimiz ikinci sezonundan fragman yayınlandı. Hikayenin bıraktığımız yerden devam ettiğini gördüğümüz fragmanın ardından kavuşmamıza çok az kaldığını da öğrenmiş olduk. 

Dizinin ikinci sezonu iki parça halinde izleyiciye sunulacak. İlk kısım 6 Ağustos 2025 tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek. İkinci kısım ise 3 Eylül 2025’te izleyiciyle buluşacak.

Dizinin ana kadrosu genel olarak korunacak. Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman gibi oyuncular rollerine dönerken, ikinci sezonda Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga gibi isimler de kadroya dahil olacak.

Wednesday ikinci sezon fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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