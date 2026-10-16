Firdevs Yöreoğlu'nun Bihter'in Kartıyla Aldığı 140 Bin TL'lik Mücevherlerin Bugünkü Değeri!

Mücevherlerin bugünkü değeri 4 milyon TL olarak hesaplandı. Merkez Bankası verilerine göre bölümün yayınlandığı hafta 1 dolar 1,68 TL'ydi, yani 140 bin TL o gün yaklaşık 83 bin dolar ediyordu. 16 Ekim 2026'da dolar 49,5 TL seviyesinde ve aynı 83 bin dolar bugün 4,1 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Peki altına göre Firdevs Hanım'ın mücevherlerinin değeri ne oldu? Şubat 2009'da gram altın 52 TL civarındaydı ve Firdevs'in harcadığı parayla yaklaşık 2,7 kilo altın alınabiliyordu. Gram altının 6.630 TL'yi gördüğü bugün o altının değeri 17,9 milyon TL'yi buluyor. Kısacası Firdevs Hanım'ın zevki pahalıydı; parayı altına yatırsaydı çok daha kârlı çıkacaktı.