Firdevs Yöreoğlu'nun Bihter'in Kartıyla Aldığı 140 Bin TL'lik Mücevherlerin Bugünkü Değeri!
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Aşk-ı Memnu yayından kalkalı 16 yıl oldu ama Firdevs Yöreoğlu'nun mücevher tutkusu hala konuşuluyor. Şimdilerde Tuzlu Kahve'de rol alsa da hala Firdevs Yöreoğlu olarak anılmayı sürdüren Nebahat Çehre, son bölümde de rolüne gönderme yapmıştı. Aşk-ı Memnu'da unutulmaz sahnelere hayat veren Nebahat Çehre, dizide Firdevs Hanım'la Bihter'in kredi kartıyla gizlice yaptığı 140 bin TL'lik alışverişle de dizi tarihine geçmişti. Mücevherin değeri bu yıl bir kez daha bugünkü kurla yeniden hesaplandı.
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Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su, Nebahat Çehre'nin kariyerindeki en akılda kalan rollerden biri oldu.
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Aşk-ı Memnu'da unutulmaz sahnelere hayat veren Firdevs Hanım, 21. bölümde Bihter'in kredi kartıyla 140 bin TL'lik mücevher alışverişi yapmıştı.
Firdevs Hanım'ın mücevherleri bugün dolar hesabıyla 4 milyon, altın hesabıyla 18 milyon TL'yi buluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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