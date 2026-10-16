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Firdevs Yöreoğlu'nun Bihter'in Kartıyla Aldığı 140 Bin TL'lik Mücevherlerin Bugünkü Değeri!

Firdevs Yöreoğlu'nun Bihter'in Kartıyla Aldığı 140 Bin TL'lik Mücevherlerin Bugünkü Değeri!

Kıvanç Tatlıtuğ Beren saat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 10:49
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Aşk-ı Memnu yayından kalkalı 16 yıl oldu ama Firdevs Yöreoğlu'nun mücevher tutkusu hala konuşuluyor. Şimdilerde Tuzlu Kahve'de rol alsa da hala Firdevs Yöreoğlu olarak anılmayı sürdüren Nebahat Çehre, son bölümde de rolüne gönderme yapmıştı. Aşk-ı Memnu'da unutulmaz sahnelere hayat veren Nebahat Çehre, dizide Firdevs Hanım'la Bihter'in kredi kartıyla gizlice yaptığı 140 bin TL'lik alışverişle de dizi tarihine geçmişti. Mücevherin değeri bu yıl bir kez daha bugünkü kurla yeniden hesaplandı.

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Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su, Nebahat Çehre'nin kariyerindeki en akılda kalan rollerden biri oldu.

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su, Nebahat Çehre'nin kariyerindeki en akılda kalan rollerden biri oldu.

Halit Ziya Uşaklıgil'in 1899 tarihli romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'de Kanal D'de başladı ve 79 bölümün ardından Haziran 2010'da final yaptı. Bihter'de Beren Saat, Behlül'de Kıvanç Tatlıtuğ, Adnan Ziyagil'de Selçuk Yöntem vardı; ama sahneleri çoğu zaman Nebahat Çehre'nin Firdevs Hanım'ı çaldı.

Kocasını kaybettikten sonra borca batan, buna rağmen lüksten bir gram taviz vermeyen Firdevs, kızı Bihter'i zengin Adnan Bey'le evlendirince her şeyin yoluna gireceğini düşünüyordu. İşin ilginç yanı, Adnan'a önce kendisi göz koymuştu. Nebahat Çehre ise bugünlerde Tuzlu Kahve'deki rolüyle yeniden ekranda.

Aşk-ı Memnu'da unutulmaz sahnelere hayat veren Firdevs Hanım, 21. bölümde Bihter'in kredi kartıyla 140 bin TL'lik mücevher alışverişi yapmıştı.

Aşk-ı Memnu'da unutulmaz sahnelere hayat veren Firdevs Hanım, 21. bölümde Bihter'in kredi kartıyla 140 bin TL'lik mücevher alışverişi yapmıştı.

Şubat 2009'da yayınlanan 21. bölümde yaşanan bu olay, Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz sahneleri arasında yer aldı. Kızının evliliğiyle köşkün kapıları açılan Firdevs Hanım, Bihter'in kredi kartını adeta kendi cüzdanı gibi kullandı. Kimseye sormadan tam 140 bin TL'lik mücevher aldı; ekranda en çok konuşulan parça ise yeşil taşlarla süslü pırlanta kolye oldu. Kanal D de sahneyi yıllar sonra resmi YouTube kanalında 'Firdevs'in mücevher zaafı' başlığıyla paylaştı. Kart Bihter'in üzerindeydi ama faturayı ödeyen elbette Adnan Ziyagil'di. O dönem net asgari ücret 527 lira civarındaydı. Yani Firdevs'in tek seferde harcadığı para, asgari ücretle çalışan birinin yaklaşık 22 yıllık maaşına denk geliyordu!

Firdevs Hanım'ın mücevherleri bugün dolar hesabıyla 4 milyon, altın hesabıyla 18 milyon TL'yi buluyor.

Firdevs Hanım'ın mücevherleri bugün dolar hesabıyla 4 milyon, altın hesabıyla 18 milyon TL'yi buluyor.

Mücevherlerin bugünkü değeri 4 milyon TL olarak hesaplandı. Merkez Bankası verilerine göre bölümün yayınlandığı hafta 1 dolar 1,68 TL'ydi, yani 140 bin TL o gün yaklaşık 83 bin dolar ediyordu. 16 Ekim 2026'da dolar 49,5 TL seviyesinde ve aynı 83 bin dolar bugün 4,1 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Peki altına göre Firdevs Hanım'ın mücevherlerinin değeri ne oldu? Şubat 2009'da gram altın 52 TL civarındaydı ve Firdevs'in harcadığı parayla yaklaşık 2,7 kilo altın alınabiliyordu. Gram altının 6.630 TL'yi gördüğü bugün o altının değeri 17,9 milyon TL'yi buluyor. Kısacası Firdevs Hanım'ın zevki pahalıydı; parayı altına yatırsaydı çok daha kârlı çıkacaktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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