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Fethiye'de Paraşüt Kazası: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

Fethiye'de Paraşüt Kazası: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.08.2026 - 18:59
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra kayalık ve sarp bölgeye düştü. Pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng yaşamını yitirdi.

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Fethiye'de paraşüt kazası. 2 kişi öldü.

Fethiye'de paraşüt kazası. 2 kişi öldü.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’da paraşüt kazası meydana geldi. Pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi. Paraşüt havalandıktan kısa süre sonra kayalık ve sarp bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü. Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler, kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Uzun süren çalışmaların ardından iki kişinin cansız bedeni sarp araziden alınarak helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi’ne getirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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