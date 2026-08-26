Fethiye'de Paraşüt Kazası: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’da paraşüt kazası meydana geldi. Pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi. Paraşüt havalandıktan kısa süre sonra kayalık ve sarp bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü. Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler, kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Uzun süren çalışmaların ardından iki kişinin cansız bedeni sarp araziden alınarak helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi’ne getirildi.