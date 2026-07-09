Fenerbahçe Yöneticisi Barış Göktürk, Galatasaraylı Metin Öztürk’ün Uzattığı Eli Sıkmadı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Barış Göktürk’ün elini sıkmaması üzerine yaptığı açıklamada, “Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış (Göktürk) Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı, 'Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.' demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Bu tür popüler şeyler olabilir. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır.” ifadelerini kullandı.