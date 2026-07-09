Fenerbahçe Yöneticisi Barış Göktürk, Galatasaraylı Metin Öztürk’ün Uzattığı Eli Sıkmadı
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Trendyol Süper Lig’de bugün düzenlenen fikstür çekimine kulüplerin yöneticileri de katıldı. Fikstür çekimi sırasında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında yaşanan gerginlik gündem oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün uzattığı eli sıkmadı.
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Fikstür çekimindeki gergin anlar
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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