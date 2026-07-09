article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
, Fenerbahçe
Fenerbahçe Yöneticisi Barış Göktürk, Galatasaraylı Metin Öztürk’ün Uzattığı Eli Sıkmadı

Fenerbahçe Yöneticisi Barış Göktürk, Galatasaraylı Metin Öztürk’ün Uzattığı Eli Sıkmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.07.2026 - 16:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Trendyol Süper Lig’de bugün düzenlenen fikstür çekimine kulüplerin yöneticileri de katıldı. Fikstür çekimi sırasında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında yaşanan gerginlik gündem oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün uzattığı eli sıkmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fikstür çekimindeki gergin anlar

Metin Öztürk: “Onun seçim vaadi vardı”

Metin Öztürk: “Onun seçim vaadi vardı”

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Barış Göktürk’ün elini sıkmaması üzerine yaptığı açıklamada, “Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış (Göktürk) Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı, 'Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.' demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Bu tür popüler şeyler olabilir. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır.” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın